В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемого в ДТП сына генерала

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Виктор Пильганов является сыном вышедшего в отставку генерал-майора юстиции Александра Пильганова. Пильганов-старший занимал должность начальника ГСУ (главного следственного управления) МВД России по Нижегородской области с мая 2011 года по декабрь 2014 года. "Сам Виктор Пильганов никакого отношения к органам МВД не имеет", - заявил собеседник агентства.

Как ранее сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД, спровоцировавший ДТП "автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, но за рулем находился не он". В ГИБДД региона агентству рассказали, что водителя Toyota ранее лишали прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но в настоящее время срок лишения истек.

По версии следствия, 7 декабря около 17.30 водитель Toyota, выезжая с прилегающей территории на улице Горького в Нижнем Новгороде, пересек встречную полосу и столкнулся с Audi и припаркованным автомобилем, который вылетел на тротуар и врезался в пешеходов, среди которых была группа школьников. В результате 9 подростков и 3 взрослых были госпитализированы. Состояние школьников медики оценивают как средней степени тяжести. Одна их женщин, сопровождавших девятиклассников в театр, от полученных травм скончалась. 43-летний водитель автомобиля Toyota отказался от медицинского освидетельствования. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).