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В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемого в ДТП сына генерала
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемого в ДТП сына генерала

17:47 09.12.2019 (обновлено: 18:02 09.12.2019)
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CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Нижегородской области / На месте ДТП с детьми в Нижнем Новгороде. 7 декабря 2019
На месте ДТП с детьми в Нижнем Новгороде. 7 декабря 2019
CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Нижегородской области /
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина, помещен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
"Подозреваемому в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного следствия", - сообщили в региональном СУСК.
В Московском районном суде, где избрали меру пресечения подозреваемому, агентству сообщили, что "Виктор Пильганов арестован на 2 месяца – до 6 февраля".
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Виктор Пильганов является сыном вышедшего в отставку генерал-майора юстиции Александра Пильганова. Пильганов-старший занимал должность начальника ГСУ (главного следственного управления) МВД России по Нижегородской области с мая 2011 года по декабрь 2014 года. "Сам Виктор Пильганов никакого отношения к органам МВД не имеет", - заявил собеседник агентства.
Как ранее сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД, спровоцировавший ДТП "автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, но за рулем находился не он". В ГИБДД региона агентству рассказали, что водителя Toyota ранее лишали прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но в настоящее время срок лишения истек.
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
Вчера, 12:44
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде
По версии следствия, 7 декабря около 17.30 водитель Toyota, выезжая с прилегающей территории на улице Горького в Нижнем Новгороде, пересек встречную полосу и столкнулся с Audi и припаркованным автомобилем, который вылетел на тротуар и врезался в пешеходов, среди которых была группа школьников. В результате 9 подростков и 3 взрослых были госпитализированы. Состояние школьников медики оценивают как средней степени тяжести. Одна их женщин, сопровождавших девятиклассников в театр, от полученных травм скончалась. 43-летний водитель автомобиля Toyota отказался от медицинского освидетельствования. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).
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Виктор ПильгановДТП в Нижнем НовгородеСледственный комитет РФНижний НовгородМВД РФПроисшествия
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