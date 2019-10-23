В Чили при наезде автомобиля на демонстрантов погибли два человека

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Число погибших при наезде автомобиля на демонстрантов в Чили возросло до 2, еще по меньшей мере 17 пострадали, сообщает в Число погибших при наезде автомобиля на демонстрантов в Чили возросло до 2, еще по меньшей мере 17 пострадали, сообщает в Twitter телеканал 24 Horas

Ранее сообщалось об одном погибшем и 8 пострадавших.

Автомобиль наехал на группу демонстрантов в городе Сан-Педро-де-ла-Пас на юге Чили. По данным 24 Horas, демонстранты проводили мирный "кастрюльный" марш протеста. Отмечается, что прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля. Позднее стало известно, что в момент происшествия он был пьян.

Как сообщает телеканал, среди погибших - четырехлетний ребенок. Полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.

⭕ Dos muertos y 17 heridos tras atropello a manifestantes que participaban en un cacerolazo en San Pedro de la Paz.



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С учетом этого число людей, погибших в ходе акций протеста в Чили, возросло до 18, пять из которых погибли в результате действий сотрудников вооруженных сил.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.