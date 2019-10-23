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РИА Новости

В Чили при наезде автомобиля на демонстрантов погибли два человека

08:43 23.10.2019 (обновлено: 09:05 23.10.2019)
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© Sputnik / Francisco BravoУчастники марша на площади Италии Plaza Italia в центре Сантьяго, Чили
Участники марша на площади Италии Plaza Italia в центре Сантьяго, Чили
© Sputnik / Francisco Bravo
Участники марша на площади Италии Plaza Italia в центре Сантьяго, Чили. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Число погибших при наезде автомобиля на демонстрантов в Чили возросло до 2, еще по меньшей мере 17 пострадали, сообщает в Twitter телеканал 24 Horas.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 8 пострадавших.
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Автомобиль наехал на группу демонстрантов в городе Сан-Педро-де-ла-Пас на юге Чили. По данным 24 Horas, демонстранты проводили мирный "кастрюльный" марш протеста. Отмечается, что прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля. Позднее стало известно, что в момент происшествия он был пьян.
Как сообщает телеканал, среди погибших - четырехлетний ребенок. Полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.
С учетом этого число людей, погибших в ходе акций протеста в Чили, возросло до 18, пять из которых погибли в результате действий сотрудников вооруженных сил.
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.
Власти Чили на фоне массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение не только в столице, но и в ряде городов, популярных у туристов. Четыре ночи подряд в ряде городов страны устанавливался комендантский час.
Участники марша на площади Италии Plaza Italia в центре Сантьяго, Чили
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