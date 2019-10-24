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РИА Новости

Массовые беспорядки в Чили

18:18 24.10.2019 (обновлено: 18:28 24.10.2019)
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В Чили не прекращаются многотысячные манифестации. Люди выходят на улицы, выражая несогласие с экономической политикой. Протесты сопровождаются грабежами и беспорядками. Кадры с места событий — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2019 / Pedro Ugarte

К протестам привело повышение цен на проезд в метро в начале октября.

Массовые протесты в Чили
1 из 15

К протестам привело повышение цен на проезд в метро в начале октября.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
© AFP 2019 / Claudio Reyes

Первыми на улицы вышли студенты, их позже поддержали и другие слои населения.

Массовые протесты в Чили
2 из 15

Первыми на улицы вышли студенты, их позже поддержали и другие слои населения.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
© AFP 2019 / Pedro Ugarte

Самыми многочисленными стали манифестации в столице страны Сантьяго.

Массовые протесты в Чили
3 из 15

Самыми многочисленными стали манифестации в столице страны Сантьяго.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
© AFP 2019 / Pablo Vera

Сначала выступления демонстрантов были мирными, но затем переросли в беспорядки.

Массовые протесты в Чили
4 из 15

Сначала выступления демонстрантов были мирными, но затем переросли в беспорядки.

© AFP 2019 / Pablo Vera
© AFP 2019 / Pedro Ugarte

Демонстранты возводили баррикады, поджигали магазины и автобусы.

Массовые протесты в Чили
5 из 15

Демонстранты возводили баррикады, поджигали магазины и автобусы.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
© REUTERS / Ivan Alvarado

Инфраструктуре метро нанесен многомиллионный ущерб, девять станций сгорели целиком.

Массовые протесты в Чили
6 из 15

Инфраструктуре метро нанесен многомиллионный ущерб, девять станций сгорели целиком.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AFP 2019 / Claudio Reyes

Несколько дней подряд устанавливался комендантский час.

Массовые протесты в Чили
7 из 15

Несколько дней подряд устанавливался комендантский час.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
© REUTERS / Ivan Alvarado

Но это не остановило протестующих от нескольких ограблений и поджогов.

Массовые протесты в Чили
8 из 15

Но это не остановило протестующих от нескольких ограблений и поджогов.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AFP 2019 / Pedro Ugarte

Власти Чили ввели чрезвычайное положение в Сантьяго и городах, популярных у туристов.

Массовые протесты в Чили
9 из 15

Власти Чили ввели чрезвычайное положение в Сантьяго и городах, популярных у туристов.

© AFP 2019 / Pedro Ugarte
© REUTERS / Ivan Alvarado

В крупные города были стянуты военные и бронетехника.

Массовые протесты в Чили
10 из 15

В крупные города были стянуты военные и бронетехника.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AFP 2019 / Claudio Reyes

Для разгона демонстрантов правоохранители применяли слезоточивый газ и водяные пушки.

Массовые протесты в Чили
11 из 15

Для разгона демонстрантов правоохранители применяли слезоточивый газ и водяные пушки.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
© AP Photo / Esteban Felix

В результате беспорядков погибли 18 человек.

Массовые протесты в Чили
12 из 15

В результате беспорядков погибли 18 человек.

© AP Photo / Esteban Felix
© REUTERS / Ivan Alvarado

На фоне протестов 23 и 24 октября состоялась всеобщая забастовка.

Массовые протесты в Чили
13 из 15

На фоне протестов 23 и 24 октября состоялась всеобщая забастовка.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© REUTERS / Ivan Alvarado

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил комплекс мер, направленных на решение проблем, которые привели к протестам.

Массовые протесты в Чили
14 из 15

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил комплекс мер, направленных на решение проблем, которые привели к протестам.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© AFP 2019 / Javier Torres

Беспорядки в Чили.

Массовые протесты в Чили
15 из 15

Беспорядки в Чили.

© AFP 2019 / Javier Torres
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