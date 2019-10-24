Массовые беспорядки в Чили

К протестам привело повышение цен на проезд в метро в начале октября.
Первыми на улицы вышли студенты, их позже поддержали и другие слои населения.
Первыми на улицы вышли студенты, их позже поддержали и другие слои населения.
Самыми многочисленными стали манифестации в столице страны Сантьяго.
Сначала выступления демонстрантов были мирными, но затем переросли в беспорядки.
Сначала выступления демонстрантов были мирными, но затем переросли в беспорядки.
Демонстранты возводили баррикады, поджигали магазины и автобусы.
Инфраструктуре метро нанесен многомиллионный ущерб, девять станций сгорели целиком.
Инфраструктуре метро нанесен многомиллионный ущерб, девять станций сгорели целиком.
Несколько дней подряд устанавливался комендантский час.
Но это не остановило протестующих от нескольких ограблений и поджогов.
Власти Чили ввели чрезвычайное положение в Сантьяго и городах, популярных у туристов.
Власти Чили ввели чрезвычайное положение в Сантьяго и городах, популярных у туристов.
В крупные города были стянуты военные и бронетехника.
Для разгона демонстрантов правоохранители применяли слезоточивый газ и водяные пушки.
Для разгона демонстрантов правоохранители применяли слезоточивый газ и водяные пушки.
В результате беспорядков погибли 18 человек.
В результате беспорядков погибли 18 человек.
На фоне протестов 23 и 24 октября состоялась всеобщая забастовка.
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил комплекс мер, направленных на решение проблем, которые привели к протестам.
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил комплекс мер, направленных на решение проблем, которые привели к протестам.
Беспорядки в Чили.