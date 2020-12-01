https://ria.ru/20201201/naezd-1587251095.html

Меркель прокомментировала наезд на пешеходов в Трире

Меркель прокомментировала наезд на пешеходов в Трире

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что находится в контакте с властями региона в связи с наездом на пешеходов в Трире, выразила соболезнования родственникам... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T22:15

2020-12-01T22:15

2020-12-01T22:15

наезд на пешеходов в германии

трир

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что находится в контакте с властями региона в связи с наездом на пешеходов в Трире, выразила соболезнования родственникам погибших."Новости из Трира меня очень печалят. Мои соболезнования - родным людей, которые стремительно и насильственно были лишены жизней. Думаю о тех, кто пострадал, в том числе тяжело, и желаю им сил. Нахожусь в контакте с премьер-министром (Рейнланд-Пфальца Малу) Драйер о ситуации с расследованием", - заявила Меркель, ее слова приводит пресс-служба кабмина ФРГ.Автомобиль въехал во второй половине дня во вторник в пешеходную зону Трира, есть погибшие и пострадавшие, водитель задержан полицией. Это гражданин Германии, ему 51 год. О его мотивах пока ничего неизвестно, заявил ранее официальный представитель полиции. Как сообщил в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившемся в Трире".По данным СМИ, число жертв автонаезда выросло до четырех человек, число пострадавших - до 30. Как заявила журналистам премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер, среди погибших есть "маленький ребенок, малыш".

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трир

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наезд на пешеходов в германии, трир, ангела меркель, германия, в мире