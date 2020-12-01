Меркель прокомментировала наезд на пешеходов в Трире
© AP Photo / dpa/Harald TittelСотрудники полиции на месте наезда на пешеходов в городе Трир, Германия
© AP Photo / dpa/Harald Tittel
БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что находится в контакте с властями региона в связи с наездом на пешеходов в Трире, выразила соболезнования родственникам погибших.
"Новости из Трира меня очень печалят. Мои соболезнования - родным людей, которые стремительно и насильственно были лишены жизней. Думаю о тех, кто пострадал, в том числе тяжело, и желаю им сил. Нахожусь в контакте с премьер-министром (Рейнланд-Пфальца Малу) Драйер о ситуации с расследованием", - заявила Меркель, ее слова приводит пресс-служба кабмина ФРГ.
Автомобиль въехал во второй половине дня во вторник в пешеходную зону Трира, есть погибшие и пострадавшие, водитель задержан полицией. Это гражданин Германии, ему 51 год. О его мотивах пока ничего неизвестно, заявил ранее официальный представитель полиции. Как сообщил в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившемся в Трире".
По данным СМИ, число жертв автонаезда выросло до четырех человек, число пострадавших - до 30. Как заявила журналистам премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер, среди погибших есть "маленький ребенок, малыш".
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