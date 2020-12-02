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Число погибших при наезде на пешеходов в Трире возросло до пяти человек
Число погибших при наезде на пешеходов в Трире возросло до пяти человек
Число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир выросло до пяти человек, сообщила местная полиция. Ранее было известно о четырех... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T00:39
2020-12-02T14:28
штеффен зайберт
трир
рейнланд-пфальц
ангела меркель
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наезд на пешеходов в германии
германия
в мире
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БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир выросло до пяти человек, сообщила местная полиция. Ранее было известно о четырех жертвах."Мы можем подтвердить гибель пяти человек, в том числе ребенка", — говорится в Twitter пресс-службы ведомства.Трагедия произошла накануне днем. Водителя уже задержали, им оказался 51-летний гражданин Германии. Он был пьян и, по словам бургомистра, наехал на людей в приступе агрессии или ярости.Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившимся". Канцлер Ангела Меркель сообщила, что находится в контакте с властями региона.
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трир
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В Трире зажгли свечи на месте трагедии, где в результате наезда на пешеходов погибли пять человек
Число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир выросло до пяти человек, сообщила местная полиция. В память о жертвах на месте трагедии зажгли свечи.
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штеффен зайберт, трир, рейнланд-пфальц, ангела меркель, берлин (город), наезд на пешеходов в германии, германия, в мире

Число погибших при наезде на пешеходов в Трире возросло до пяти человек

00:39 02.12.2020 (обновлено: 14:28 02.12.2020)
 
© AP Photo / dpa / Harald TittelСотрудники полиции на месте наезда на пешеходов в городе Трир, Германия
Сотрудники полиции на месте наезда на пешеходов в городе Трир, Германия - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© AP Photo / dpa / Harald Tittel
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БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир выросло до пяти человек, сообщила местная полиция. Ранее было известно о четырех жертвах.
"Мы можем подтвердить гибель пяти человек, в том числе ребенка", — говорится в Twitter пресс-службы ведомства.
Трагедия произошла накануне днем. Водителя уже задержали, им оказался 51-летний гражданин Германии. Он был пьян и, по словам бургомистра, наехал на людей в приступе агрессии или ярости.
Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившимся". Канцлер Ангела Меркель сообщила, что находится в контакте с властями региона.
Сотрудники полиции на месте наезда на пешеходов в городе Трир, Германия - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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