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Число погибших при наезде на пешеходов в Трире возросло до пяти человек

Число погибших при наезде на пешеходов в Трире возросло до пяти человек

Число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир выросло до пяти человек, сообщила местная полиция. Ранее было известно о четырех... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T00:39

2020-12-02T00:39

2020-12-02T14:28

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трир

рейнланд-пфальц

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германия

в мире

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БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир выросло до пяти человек, сообщила местная полиция. Ранее было известно о четырех жертвах."Мы можем подтвердить гибель пяти человек, в том числе ребенка", — говорится в Twitter пресс-службы ведомства.Трагедия произошла накануне днем. Водителя уже задержали, им оказался 51-летний гражданин Германии. Он был пьян и, по словам бургомистра, наехал на людей в приступе агрессии или ярости.Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившимся". Канцлер Ангела Меркель сообщила, что находится в контакте с властями региона.

https://ria.ru/20201201/avtonaezdy-1587226825.html

трир

рейнланд-пфальц

берлин (город)

германия

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В Трире зажгли свечи на месте трагедии, где в результате наезда на пешеходов погибли пять человек Число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир выросло до пяти человек, сообщила местная полиция. В память о жертвах на месте трагедии зажгли свечи. 2020-12-02T00:39 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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