Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210315/san-diego-1601393316.html
В Сан-Диего автомобиль наехал на пешеходов, три человека погибли
В Сан-Диего автомобиль наехал на пешеходов, три человека погибли
По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в американском городе Сан-Диего, сообщает телеканал... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T22:02
2021-03-15T22:02
сан-диего
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_bf7dc6c5a5fdf4636a57131368dbe75e.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в американском городе Сан-Диего, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.Отмечается, что автомобиль выехал на пешеходную зону под мостом, где находились несколько палаток. Предположительно, там могли проживать бездомные.Всего под колеса автомобиля попали не менее девяти человек. Двое находятся в критическом состоянии.Задержан 71-летний водитель транспортного средства, предположительно, находившийся за рулем в состоянии опьянения. Отмечается, что во время прибытия на место происшествия сотрудников полиции он старался оказать помощь одному из пострадавших.
https://ria.ru/20210314/strelba-1601168142.html
сан-диего
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_d511570d75b493af5bab9da829491563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сан-диего, сша, в мире

В Сан-Диего автомобиль наехал на пешеходов, три человека погибли

22:02 15.03.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в американском городе Сан-Диего, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.
Отмечается, что автомобиль выехал на пешеходную зону под мостом, где находились несколько палаток. Предположительно, там могли проживать бездомные.
Всего под колеса автомобиля попали не менее девяти человек. Двое находятся в критическом состоянии.
Задержан 71-летний водитель транспортного средства, предположительно, находившийся за рулем в состоянии опьянения. Отмечается, что во время прибытия на место происшествия сотрудников полиции он старался оказать помощь одному из пострадавших.
Сотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 19:11
В США два человека погибли при стрельбе
 
Сан-ДиегоСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния