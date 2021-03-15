https://ria.ru/20210315/san-diego-1601393316.html

В Сан-Диего автомобиль наехал на пешеходов, три человека погибли

В Сан-Диего автомобиль наехал на пешеходов, три человека погибли

По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в американском городе Сан-Диего, сообщает телеканал... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T22:02

2021-03-15T22:02

2021-03-15T22:02

сан-диего

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в американском городе Сан-Диего, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.Отмечается, что автомобиль выехал на пешеходную зону под мостом, где находились несколько палаток. Предположительно, там могли проживать бездомные.Всего под колеса автомобиля попали не менее девяти человек. Двое находятся в критическом состоянии.Задержан 71-летний водитель транспортного средства, предположительно, находившийся за рулем в состоянии опьянения. Отмечается, что во время прибытия на место происшествия сотрудников полиции он старался оказать помощь одному из пострадавших.

https://ria.ru/20210314/strelba-1601168142.html

сан-диего

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сан-диего, сша, в мире