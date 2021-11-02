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Катастрофы самолетов Ан-26 в мире в 2014-2021 годах
Катастрофы самолетов Ан-26 в мире в 2014-2021 годах - РИА Новости, 02.11.2021
Катастрофы самолетов Ан-26 в мире в 2014-2021 годах
2 ноября 2021 года Ан-26 авиакомпании Optimum Aviation рухнул вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Южного Судана Джубы. Самолет направлялся в РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:23
2021-11-02T16:23
в мире
справки
ан-26
авиакатастрофы
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2 ноября 2021 года Ан-26 авиакомпании Optimum Aviation рухнул вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Южного Судана Джубы. Самолет направлялся в район Мабан в провинции Верхний Нил на севере страны. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, в результате крушения погибли пять человек, в том числе двое россиян. Помимо россиян жертвами катастрофы также стали трое граждан Южного Судана. Самолет перевозил груз, в том числе топливо. Причина аварии пока неизвестна.22 сентября 2021 года Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска – в районе Большехехцирского заповедника. Позже выяснилось, что он потерпел крушение, врезавшись в гору Хребтовая, входящую в горную систему Большехехцирского заповедника. Все шесть человек экипажа погибли. 6 июля 2021 года на Камчатке в назначенное время не вышел на связь самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту самолета находились 28 человек: 22 пассажира, в том числе один ребенок и шесть членов экипажа. Все они погибли. 13 марта 2021 года в аэропорту Алма-Аты в Казахстане при заходе на посадку потерпел крушение самолет Ан-26, предположительно, принадлежащий Пограничной службе комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. На борту находилось шесть человек. Четыре человека погибли. Двое были госпитализированы с ожогами и переломами. 25 сентября 2020 года недалеко от города Чугуев в Харьковской области (Украина) разбился самолет Ан-26, который выполнял учебный полет с курсантами на борту. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двоим курсантам удалось выбраться из самолета, но один из них получил серьезные ожоги и умер в больнице. 22 августа 2020 года самолет Ан-26 авиакомпании South West Aviation потерпел крушение в южной части Южного Судана. Самолет направлялся из Джубы в населенные пункты Вау и Авейль. Погибли семь человек из восьми, находившихся на борту.24 декабря 2018 года самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку в аэропорту города Бени провинции Северное Киву Демократической республики Конго. На борту находились более 60 военнослужащих. Около 40 из них получили ранения и были доставлены в больницу. 20 декабря 2018 года потерпел крушение транспортный самолет Ан-26 авиакомпании GomAir в 40 километрах от международного аэропорта Нджили (Киншаса, Демократическая республика Конго). Воздушное судно зафрахтовала Национальная независимая избирательная комиссия, чтобы перевезти оборудование для проведения выборов. На его борту находились 23 человека, включая трех пилотов с российским гражданством, гибель пилотов подтвердило российское посольство. 6 марта 2018 года при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим (Сирия) потерпел крушение транспортный самолет Ан-26 Минобороны России. Воздушное судно столкнулось с землей, не долетев около пятисот метров до взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все погибшие – российские военнослужащие, среди них 27 офицеров, один из них в звании генерал-майора, а также прапорщики и контрактники. 14 октября 2017 года самолет Ан-26-100 молдавской авиакомпании Valan International Cargo Charter, выполнявший рейс по перевозке грузов из Уагадугу (Буркина-Фасо) в Абиджан (Кот-д'Ивуар), разбился при заходе на посадку. На борту находились десять человек, четверо погибли.30 мая 2017 года в Саратовской области военно-транспортный самолет Ан-26 упал на землю с высоты 200 метров при посадке на аэродром учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища, один военнослужащий погиб, пять членов экипажа были доставлены в медицинское учреждение. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. При жесткой посадке самолет загорелся. 29 апреля 2017 года потерпел крушение самолет Ан-26, принадлежавший революционным вооруженным силам Кубы. Самолет вылетел из аэропорта Плайя Баракоа в муниципии Баута и врезался в землю в районе Лома-де-ла-Пимьента, в муниципии Канделария провинции Артемиса. В результате инцидента погибли восемь военнослужащих, находившихся на борту, включая членов экипажа. 30 апреля 2016 года самолет Ан-26 армии Судана разбился при посадке в аэропорту. Весь экипаж, состоявший из пяти человек, погиб.9 марта 2016 года грузовой самолет Ан-26, которым управляла компания True Aviation, потерпел крушение у берегов Бангладеш в районе города Кокс-Базар. Воздушное судно упало в море. Самолет использовался для транспортировки креветок между городами Кокс-Базар и Джессор. Из четверых членов экипажа, являвшихся гражданами Украины, трое погибли, один получил ранения. 18 января 2015 года самолет Ан-26 ВВС Сирии разбился при заходе на посадку на аэродроме Абу-Духур (провинция Идлиб, Сирия). Погибли 30 человек, находившихся на борту. 28 декабря 2014 года на территории Демократической республики Конго потерпел катастрофу грузовой самолет Ан-26 украинской авиакомпании "СИРИН". Самолет совершал рейс по маршруту Ентебе (Уганда) – Пуэнт-Нуар (Республика Конго). В результате аварии погибли шесть членов экипажа, из которых пять – граждане Украины. 21 февраля 2014 года ливийский военно-транспортный самолет Ан-26, направлявшийся в аэропорт в пригороде Туниса, потерпел крушение в районе Громбалия в провинции Набель. Все 11 человек, находившиеся на борту воздушного судна, погибли. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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в мире, справки, ан-26, авиакатастрофы
16:23 02.11.2021
 

Катастрофы самолетов Ан-26 в мире в 2014-2021 годах

© Sputnik / Тимур БатыршинСотрудники специальных служб на месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в аэропорту Алматы
Сотрудники специальных служб на месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в аэропорту Алматы - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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2 ноября 2021 года Ан-26 авиакомпании Optimum Aviation рухнул вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Южного Судана Джубы. Самолет направлялся в район Мабан в провинции Верхний Нил на севере страны. По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, в результате крушения погибли пять человек, в том числе двое россиян. Помимо россиян жертвами катастрофы также стали трое граждан Южного Судана. Самолет перевозил груз, в том числе топливо. Причина аварии пока неизвестна.
22 сентября 2021 года Ан-26, проверявший "наземные средства радиотехнического обеспечения полетов", исчез с радаров в 38 километрах от Хабаровска – в районе Большехехцирского заповедника.
Позже выяснилось, что он потерпел крушение, врезавшись в гору Хребтовая, входящую в горную систему Большехехцирского заповедника. Все шесть человек экипажа погибли.
6 июля 2021 года на Камчатке в назначенное время не вышел на связь самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана.
На борту самолета находились 28 человек: 22 пассажира, в том числе один ребенок и шесть членов экипажа. Все они погибли.
13 марта 2021 года в аэропорту Алма-Аты в Казахстане при заходе на посадку потерпел крушение самолет Ан-26, предположительно, принадлежащий Пограничной службе комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. На борту находилось шесть человек. Четыре человека погибли. Двое были госпитализированы с ожогами и переломами.
25 сентября 2020 года недалеко от города Чугуев в Харьковской области (Украина) разбился самолет Ан-26, который выполнял учебный полет с курсантами на борту. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двоим курсантам удалось выбраться из самолета, но один из них получил серьезные ожоги и умер в больнице.
22 августа 2020 года самолет Ан-26 авиакомпании South West Aviation потерпел крушение в южной части Южного Судана. Самолет направлялся из Джубы в населенные пункты Вау и Авейль. Погибли семь человек из восьми, находившихся на борту.
24 декабря 2018 года самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку в аэропорту города Бени провинции Северное Киву Демократической республики Конго. На борту находились более 60 военнослужащих. Около 40 из них получили ранения и были доставлены в больницу.
20 декабря 2018 года потерпел крушение транспортный самолет Ан-26 авиакомпании GomAir в 40 километрах от международного аэропорта Нджили (Киншаса, Демократическая республика Конго).
Воздушное судно зафрахтовала Национальная независимая избирательная комиссия, чтобы перевезти оборудование для проведения выборов. На его борту находились 23 человека, включая трех пилотов с российским гражданством, гибель пилотов подтвердило российское посольство.
6 марта 2018 года при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим (Сирия) потерпел крушение транспортный самолет Ан-26 Минобороны России. Воздушное судно столкнулось с землей, не долетев около пятисот метров до взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все погибшие – российские военнослужащие, среди них 27 офицеров, один из них в звании генерал-майора, а также прапорщики и контрактники.
14 октября 2017 года самолет Ан-26-100 молдавской авиакомпании Valan International Cargo Charter, выполнявший рейс по перевозке грузов из Уагадугу (Буркина-Фасо) в Абиджан (Кот-д'Ивуар), разбился при заходе на посадку. На борту находились десять человек, четверо погибли.
30 мая 2017 года в Саратовской области военно-транспортный самолет Ан-26 упал на землю с высоты 200 метров при посадке на аэродром учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища, один военнослужащий погиб, пять членов экипажа были доставлены в медицинское учреждение. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. При жесткой посадке самолет загорелся.
29 апреля 2017 года потерпел крушение самолет Ан-26, принадлежавший революционным вооруженным силам Кубы. Самолет вылетел из аэропорта Плайя Баракоа в муниципии Баута и врезался в землю в районе Лома-де-ла-Пимьента, в муниципии Канделария провинции Артемиса. В результате инцидента погибли восемь военнослужащих, находившихся на борту, включая членов экипажа.
30 апреля 2016 года самолет Ан-26 армии Судана разбился при посадке в аэропорту. Весь экипаж, состоявший из пяти человек, погиб.
9 марта 2016 года грузовой самолет Ан-26, которым управляла компания True Aviation, потерпел крушение у берегов Бангладеш в районе города Кокс-Базар. Воздушное судно упало в море. Самолет использовался для транспортировки креветок между городами Кокс-Базар и Джессор. Из четверых членов экипажа, являвшихся гражданами Украины, трое погибли, один получил ранения.
18 января 2015 года самолет Ан-26 ВВС Сирии разбился при заходе на посадку на аэродроме Абу-Духур (провинция Идлиб, Сирия). Погибли 30 человек, находившихся на борту.
28 декабря 2014 года на территории Демократической республики Конго потерпел катастрофу грузовой самолет Ан-26 украинской авиакомпании "СИРИН". Самолет совершал рейс по маршруту Ентебе (Уганда) – Пуэнт-Нуар (Республика Конго). В результате аварии погибли шесть членов экипажа, из которых пять – граждане Украины.
21 февраля 2014 года ливийский военно-транспортный самолет Ан-26, направлявшийся в аэропорт в пригороде Туниса, потерпел крушение в районе Громбалия в провинции Набель. Все 11 человек, находившиеся на борту воздушного судна, погибли.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреСправкиАн-26Авиакатастрофы
 
 
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