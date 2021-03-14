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В Казахстане начали расшифровку бортового самописца с разбившегося Ан-26
В Казахстане начали расшифровку бортового самописца с разбившегося Ан-26
Начата расшифровка данных бортового самописца с разбившегося в субботу самолета Ан-26 Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщила пресс-служба РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T14:44
2021-03-14T14:44
крушение ан-26 в казахстане
комитет национальной безопасности (кнб)
касым-жомарт токаев
ан-26
алма-ата
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 14 мар - РИА Новости. Начата расшифровка данных бортового самописца с разбившегося в субботу самолета Ан-26 Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщила пресс-служба комитета.Самолет Ан-26 авиационной службы КНБ Казахстана разбился вечером 13 марта при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. По данным пресс-службы КНБ, четверо из шести человек на борту погибли, двое госпитализированы с ожогами и переломами. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил начать расследование причин авиакатастрофы, создана комиссия из числа представителей КНБ, минобороны и МВД.Отмечается, что с родными и близкими находившихся на борту военнослужащих работают психологи, для оказания медицинской помощи пострадавшим задействованы специалисты госпиталя КНБ в городе Алма-Ате. "Комитетом национальной безопасности проводится работа по оказанию необходимой материальной и иной помощи семьям погибших и пострадавших, в том числе для организации ритуальных мероприятий", - также говорится в документе.
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Спасатели на месте крушения самолета в Казахстане
🇰🇿МЧС Казахстана подтвердило, что при крушении самолета погибли человека, еще двое госпитализированы. На месте работают пожарные и бригады скорой помощи.
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крушение ан-26 в казахстане, комитет национальной безопасности (кнб), касым-жомарт токаев, ан-26, алма-ата, казахстан, в мире

В Казахстане начали расшифровку бортового самописца с разбившегося Ан-26

14:44 14.03.2021
 
© Sputnik / Тимур БатыршинСотрудники специальных служб на месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в аэропорту Алматы
Сотрудники специальных служб на месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в аэропорту Алматы - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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АЛМА-АТА, 14 мар - РИА Новости. Начата расшифровка данных бортового самописца с разбившегося в субботу самолета Ан-26 Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщила пресс-служба комитета.
Самолет Ан-26 авиационной службы КНБ Казахстана разбился вечером 13 марта при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. По данным пресс-службы КНБ, четверо из шести человек на борту погибли, двое госпитализированы с ожогами и переломами. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил начать расследование причин авиакатастрофы, создана комиссия из числа представителей КНБ, минобороны и МВД.

"В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения. Бортовой самописец извлечен, ведутся работы по расшифровке данных. Результаты будут обнародованы в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с родными и близкими находившихся на борту военнослужащих работают психологи, для оказания медицинской помощи пострадавшим задействованы специалисты госпиталя КНБ в городе Алма-Ате. "Комитетом национальной безопасности проводится работа по оказанию необходимой материальной и иной помощи семьям погибших и пострадавших, в том числе для организации ритуальных мероприятий", - также говорится в документе.
Крушение самолета Ан-26 в Казахстане - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
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Крушение Ан-26 в КазахстанеКомитет национальной безопасности (КНБ)Касым-Жомарт ТокаевАн-26Алма-АтаКазахстанВ мире
 
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