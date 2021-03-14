https://ria.ru/20210314/kazakhstan-1601145954.html

В Казахстане начали расшифровку бортового самописца с разбившегося Ан-26

В Казахстане начали расшифровку бортового самописца с разбившегося Ан-26

Начата расшифровка данных бортового самописца с разбившегося в субботу самолета Ан-26 Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщила пресс-служба РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T14:44

2021-03-14T14:44

2021-03-14T14:44

крушение ан-26 в казахстане

комитет национальной безопасности (кнб)

касым-жомарт токаев

ан-26

алма-ата

казахстан

в мире

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АЛМА-АТА, 14 мар - РИА Новости. Начата расшифровка данных бортового самописца с разбившегося в субботу самолета Ан-26 Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщила пресс-служба комитета.Самолет Ан-26 авиационной службы КНБ Казахстана разбился вечером 13 марта при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. По данным пресс-службы КНБ, четверо из шести человек на борту погибли, двое госпитализированы с ожогами и переломами. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил начать расследование причин авиакатастрофы, создана комиссия из числа представителей КНБ, минобороны и МВД.Отмечается, что с родными и близкими находившихся на борту военнослужащих работают психологи, для оказания медицинской помощи пострадавшим задействованы специалисты госпиталя КНБ в городе Алма-Ате. "Комитетом национальной безопасности проводится работа по оказанию необходимой материальной и иной помощи семьям погибших и пострадавших, в том числе для организации ритуальных мероприятий", - также говорится в документе.

https://ria.ru/20210314/samolet-1601128927.html

алма-ата

казахстан

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Спасатели на месте крушения самолета в Казахстане 🇰🇿МЧС Казахстана подтвердило, что при крушении самолета погибли человека, еще двое госпитализированы. На месте работают пожарные и бригады скорой помощи. 2021-03-14T14:44 true PT0M12S

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крушение ан-26 в казахстане, комитет национальной безопасности (кнб), касым-жомарт токаев, ан-26, алма-ата, казахстан, в мире