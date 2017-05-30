Прокуратура проводит проверку после жесткой посадки Ан-26 под Саратовом

САРАТОВ, 30 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Военная прокуратура Центрального военного округа проводит проверку по факту катастрофы самолета Ан-26 в районе Балашова Саратовской области, сообщила Главная военная прокуратура.

"Военной прокуратурой Центрального военного округа проводится проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности полетов и организации учебного процесса", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Ан-26 упал на землю с высоты 200 метров утром 30 мая при посадке на аэродром учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища, один военнослужащий погиб, пять членов экипажа доставлены в медицинское учреждение. По предварительным данным, отказал один из двигателей. По факту катастрофы военные следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".