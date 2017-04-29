Власти Кубы подтвердили катастрофу военного Ан-26 и гибель восьми человек

МЕХИКО, 29 апр – РИА Новости. Министерство с сообщило в субботу о крушении своего самолета Ан-26 и гибели восьми человек на его борту.

"Утром в субботу, 29 апреля, произошло печальное происшествие, когда самолет Ан-26, принадлежащий революционным вооруженным силам и вылетевший в 6.38 утра из аэропорта Плайя Баракоа, муниципии Баута, врезался в землю в районе Лома-де-ла-Пимьента, в муниципии Канделария провинции Артемиса", — говорится в заявлении министерства.

В результате инцидента погибли восемь военнослужащих, находившихся на борту, включая членов экипажа, отмечает ведомство. "Сейчас комиссия министерства революционных вооруженных сил расследует причины происшествия", — говорится в заявлении.