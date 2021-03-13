https://ria.ru/20210313/samolet-1601077539.html

В Казахстане разбился Ан-26

В Казахстане разбился Ан-26

Четыре человека погибли в результате крушения самолета Ан-26, предположительно, принадлежавшего Пограничной службе Комитета национальной безопасности... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T15:37

2021-03-13T15:37

2021-03-13T17:26

нур-султан

ан-26

алма-ата

казахстан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151587/92/1515879231_0:7:2397:1355_1920x0_80_0_0_31e71f70d8dccb514c786932a3c40713.jpg

АЛМА-АТА, 13 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате крушения самолета Ан-26, предположительно, принадлежавшего Пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана, сообщило МЧС республики.По предварительной информации Управления здравоохранения Алматы, двое находившихся на борту выжили, их доставили в больницы."Сегодня около 17:20 (14:20 мск) при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Facebook.В пресс-службе воздушной гавани РИА Новости уточнили, что всего на борту находились шесть человек.

https://ria.ru/20210308/krushenie-1600322438.html

нур-султан

алма-ата

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нур-султан, ан-26, алма-ата, казахстан, в мире