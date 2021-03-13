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В Казахстане разбился Ан-26
В Казахстане разбился Ан-26
Четыре человека погибли в результате крушения самолета Ан-26, предположительно, принадлежавшего Пограничной службе Комитета национальной безопасности... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T15:37
2021-03-13T15:37
2021-03-13T17:26
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алма-ата
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АЛМА-АТА, 13 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате крушения самолета Ан-26, предположительно, принадлежавшего Пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана, сообщило МЧС республики.По предварительной информации Управления здравоохранения Алматы, двое находившихся на борту выжили, их доставили в больницы."Сегодня около 17:20 (14:20 мск) при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Facebook.В пресс-службе воздушной гавани РИА Новости уточнили, что всего на борту находились шесть человек.
https://ria.ru/20210308/krushenie-1600322438.html
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нур-султан, ан-26, алма-ата, казахстан, в мире
АЛМА-АТА, 13 мар — РИА Новости.
Четыре человека погибли в результате крушения самолета Ан-26
, предположительно, принадлежавшего Пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана
, сообщило МЧС республики.
По предварительной информации Управления здравоохранения Алматы, двое находившихся на борту выжили, их доставили в больницы.
"Сегодня около 17:20 (14:20 мск) при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Facebook.
В пресс-службе воздушной гавани РИА Новости уточнили, что всего на борту находились шесть человек.