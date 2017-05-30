В Саратовской области разбился Ан-26 с курсантами

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Саратовской области разбился самолет Ан-26 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков, один военнослужащий погиб, пять членов экипажа доставили в больницу, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. На борту самолета находились шесть членов экипажа.

Отмечается, что при заходе на посадку на аэродром Балашов самолет не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки). При жесткой посадке он загорелся.

Пострадавшие военнослужащие получают всю необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ одного из двигателей. К месту происшествия вылетела специальная комиссия министерства обороны.

Подробнее о летно-технических характеристиках самолета Ан-26 читайте в справке РИА Новости >>