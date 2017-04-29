Самолет Ан-26 (летно-технические характеристики)

Легкий военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26 предназначен для перевозки грузов на линиях малой и средней протяженности. Может использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высотах до 6000 метров.

Имеет рамповый грузолюк, рампа которого служит трапом для въезда техники или откатывается под фюзеляж для загрузки непосредственно с кузова автомобиля.

Ан-26 был разработан в ОКБ имени О. К. Антонова (ныне Государственное предприятие "Антонов", город Киев, Украина).

Первый вылет грузового самолета Ан-26 состоялся 21 мая 1969 года с аэродрома Святошин.

Самолеты семейства Ан-26 выпускались серийно в Киеве на Киевском авиационном производственном объединении в период с 1969 по 1986 год.

Всего было выпущено 1398 самолетов, из них 420 экспортированы.

28 сентября 2009 года Европейское Агентство по Безопасности Авиации (EASA) выдало Сертификат типа на грузовые самолеты Ан-26 и Ан-26Б. Это позволило продолжить успешную эксплуатацию этих самолетов, зарегистрированных в странах Евросоюза. В частности, они активно применяются для перевозки почты и срочных грузов в авиакомпаниях Латвии, Литвы, Венгрии и Польши.

Ан-26 до сих пор находится в эксплуатации. За годы эксплуатации этой машины были выпущены ее многочисленные модификации, созданные для решения узкоспециализированных задач. Некоторые из модификаций самолета сделаны в ограниченных количествах.

Модификации самолета Ан-26:

Ан-26 — базовая модификация.

Ан-26Б — гражданский транспортный самолёт для контейнерных перевозок.

Ан-26Б "Циклон" — самолёт для борьбы с грозовыми облаками.

Ан-26 "Вита"- медицинский самолет. Построена одна машина.

Ан-26Д — на самолет установлены дополнительные топливные баки.

Ан-26 — самолёт для ледовой разведки. Построен один самолет.

Ан-26П — пожарный самолет. Построено пять машин.

Ан-26РТР — самолёт для проведения радиотехнической разведки.

Ан-26РЭП — самолет радиоэлектронной борьбы.

Ан-26 "Cфера" — специальный самолёт для исследования свойств атмосферы. Построен один самолет.

Ан-26Ш — учебный самолёт.

Ан-26М — медицинский самолет.

Ан-26РТ — самолёт ретранслятор.

Ан-26-100 — пассажирский самолет, вместимость — 43 пассажира.

Ан-26ЛЛ "Стандарт" — самолёт-лаборатория для проверки работы оборудования аэродромов. Аналогов нет.

Ан-30 — самолёт для проведения аэрофотосъемки.

Ан-32 — самолет с двигателем увеличенной мощности, создавался для условий высокогорья и жаркого климата.

Y-7H (Y-14-100) — Ан-26, выпускаемый в Китае.

Летно-технические характеристики самолета Ан-26:

Размах крыла 29,2 м;

длина самолета 23,8 м;

высота 8,6 м;

площадь крыла 75,0 м2.

Экипаж 5 человек.

Самолет Ан-26 способен перевозить 38-40 человек пассажиров или 30 десантников или 24 раненых с сопровождающим медперсоналом.

Массы и нагрузки:

Максимальная взлетная 24000 кг,

Нормальная взлетная 23000 кг,

Пустого 15020 кг;

Топлива 5500 кг;

Максимальная коммерческая нагрузка 5500 кг.

Летные данные:

Максимальная скорость 540 км/ч;

крейсерская скорость 435 км/ч;

посадочная скорость 190 км/ч;

практический потолок 7500 м;

практическая дальность:

— с максимальной нагрузкой 1240 км (по другим данным 1100 км),

— с максимальным запасом топлива (перегоночная) 2660 км,

длина разбега 780 м (по другим данным 870 м),

длина пробега 730 м (по другим данным 650 м).

Бортовое оборудование обеспечивает выполнение транспортно-десантных задач днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях и посадку при плохой видимости. Оно включает: пилотажно-навигационное, радионавигационное, радиосвязное, радиолокационное, десантно-транспортное и высотное оборудование, а также электрооборудование и противообледенительную систему.

Ан-26, первоначально созданный как тактический военно-транспортный самолет, — вариант пассажирского Ан-24, широко используется и гражданскими авиакомпаниями для коммерческих перевозок на относительно небольшие расстояния.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости