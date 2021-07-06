Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/samolet-1740030539.html
На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь - РИА Новости, 06.07.2021
На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
Самолет Ан-26 на Камчатке не вышел на связь в назначенное время, на борту находятся 28 человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T07:45
2021-07-06T07:54
россия
ан-26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
палана
камчатский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Самолет Ан-26 на Камчатке не вышел на связь в назначенное время, на борту находятся 28 человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. На место выдвинулись на поиски сотрудники филиала поисково-спасательного отряда МЧС России по Камчатке.В готовности вылететь на поиски на вертолете Ми-8 МЧС России находятся оперативная группа МЧС России по краю, спасатели поисково-спасательного отряда, личный состав специализированной пожарно-спасательной части, а также медики регионального Центра медицины катастроф. Кроме того, возможно привлечение Ил-38 из аэропорта "Елизово", а также спасателей региональной поисково-спасательной базы из Магадана.Как сообщили РИА Новости в авиакомпании "Камчатские авиалинии", крушение пока не подтверждается.
россия
палана
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_760:464:2872:2048_1920x0_80_0_0_fed4228f479e462df6d70c9c2b60f306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, камчатский край, происшествия
На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
07:45 06.07.2021 (обновлено: 07:54 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк

Самолет АН-26, следующий в Палану на Камчатке, перестал выходить на связь

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Самолет Ан-26 на Камчатке не вышел на связь в назначенное время, на борту находятся 28 человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"Днем 6 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок и 6 членов экипажа", — сказали в МЧС.
Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. На место выдвинулись на поиски сотрудники филиала поисково-спасательного отряда МЧС России по Камчатке.
В готовности вылететь на поиски на вертолете Ми-8 МЧС России находятся оперативная группа МЧС России по краю, спасатели поисково-спасательного отряда, личный состав специализированной пожарно-спасательной части, а также медики регионального Центра медицины катастроф. Кроме того, возможно привлечение Ил-38 из аэропорта "Елизово", а также спасателей региональной поисково-спасательной базы из Магадана.
Как сообщили РИА Новости в авиакомпании "Камчатские авиалинии", крушение пока не подтверждается.
 
РоссияАн-26МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПаланаКамчатский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В России испытают подвесную парашютную систему для собак
08:12На Камчатке начали проверку после исчезновения Ан-26 с пассажирами
08:08Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
08:04Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет
08:00Променяла российский рынок на европейский: сколько потеряла Украина
07:45На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
07:40Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту
07:26Рубль укрепился к доллару и евро
07:19Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
07:14Мясников развеял популярный миф о женском здоровье
06:55Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией
06:52Альбом группы ABBA продержался тысячу недель в хит-параде Великобритании
06:36Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
06:28В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
05:35Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль
05:21В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей
05:18На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
05:00Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
04:57Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду
04:15Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно
Лента новостейМолния