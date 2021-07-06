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На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь - РИА Новости, 06.07.2021
На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
Самолет Ан-26 на Камчатке не вышел на связь в назначенное время, на борту находятся 28 человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T07:45
2021-07-06T07:45
2021-07-06T07:54
россия
ан-26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
палана
камчатский край
происшествия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Самолет Ан-26 на Камчатке не вышел на связь в назначенное время, на борту находятся 28 человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. На место выдвинулись на поиски сотрудники филиала поисково-спасательного отряда МЧС России по Камчатке.В готовности вылететь на поиски на вертолете Ми-8 МЧС России находятся оперативная группа МЧС России по краю, спасатели поисково-спасательного отряда, личный состав специализированной пожарно-спасательной части, а также медики регионального Центра медицины катастроф. Кроме того, возможно привлечение Ил-38 из аэропорта "Елизово", а также спасателей региональной поисково-спасательной базы из Магадана.Как сообщили РИА Новости в авиакомпании "Камчатские авиалинии", крушение пока не подтверждается.
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РИА Новости
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россия, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, камчатский край, происшествия
На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
07:45 06.07.2021 (обновлено: 07:54 06.07.2021)
Самолет АН-26, следующий в Палану на Камчатке, перестал выходить на связь
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Самолет Ан-26 на Камчатке не вышел на связь в назначенное время, на борту находятся 28 человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"Днем 6 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок и 6 членов экипажа", — сказали в МЧС.
Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. На место выдвинулись на поиски сотрудники филиала поисково-спасательного отряда МЧС России по Камчатке.
В готовности вылететь на поиски на вертолете Ми-8 МЧС России находятся оперативная группа МЧС России по краю, спасатели поисково-спасательного отряда, личный состав специализированной пожарно-спасательной части, а также медики регионального Центра медицины катастроф. Кроме того, возможно привлечение Ил-38 из аэропорта "Елизово", а также спасателей региональной поисково-спасательной базы из Магадана.
Как сообщили РИА Новости в авиакомпании "Камчатские авиалинии", крушение пока не подтверждается.