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На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь

На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь - РИА Новости, 06.07.2021

На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь

Самолет Ан-26 на Камчатке не вышел на связь в назначенное время, на борту находятся 28 человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T07:45

2021-07-06T07:45

2021-07-06T07:54

россия

ан-26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

палана

камчатский край

происшествия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Самолет Ан-26 на Камчатке не вышел на связь в назначенное время, на борту находятся 28 человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. На место выдвинулись на поиски сотрудники филиала поисково-спасательного отряда МЧС России по Камчатке.В готовности вылететь на поиски на вертолете Ми-8 МЧС России находятся оперативная группа МЧС России по краю, спасатели поисково-спасательного отряда, личный состав специализированной пожарно-спасательной части, а также медики регионального Центра медицины катастроф. Кроме того, возможно привлечение Ил-38 из аэропорта "Елизово", а также спасателей региональной поисково-спасательной базы из Магадана.Как сообщили РИА Новости в авиакомпании "Камчатские авиалинии", крушение пока не подтверждается.

россия

палана

камчатский край

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2021

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россия, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, камчатский край, происшествия