Депутат Рады обвинил власти Украины в крушении Ан-26
06:35 28.09.2020 (обновлено: 13:09 28.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей ОдинцовНа месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Катастрофа с самолетом Ан-26 под Харьковом произошла из-за "мнимых военных реформ" и "бардака" во власти Украины, заявил депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива. Пресс-релиз его выступления опубликован на сайте партии.
Парламентарий указал на проблемы с техническим обеспечением ВС Украины, которое не улучшилось, несмотря на проведенные реформы.
"Все истории о реформировании армии, помпезные рассказы о модернизированных ВСУ — разбиваются о такие трагедии. Становится ясно, что это была всего лишь манипуляция и обман. Мы продолжаем стрелять из автоматов Калашникова, ездить на танках, построенных в Советском Союзе, летать на доисторических самолетах, которым по 50 лет. Мы кричим о декоммунизации, но не хотим менять устаревшую технику. И этот сюрреализм забирает человеческие жизни", — заявил Кива.
Депутат отметил, что проведенная при прошлом президенте Украины Петре Порошенко реформа армии свелась исключительно к изменению формы военнослужащих.
Современное руководство страны не отреагировало на трагедию должным образом, и положение может измениться только "когда к власти придут профессионалы", считает политик.
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"Гибель ребят на совести власти, которая допустила эту трагедию!" — заключил Кива.
Военно-транспортный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился в районе города Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двоим курсантам удалось выбраться из самолета, но один из них получил серьезные ожоги и умер в больнице.
По факту крушения возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Государственное бюро расследований проверяет четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами, проблемы с техобслуживанием самолета.
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