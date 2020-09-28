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https://ria.ru/20200928/katastrofa-1577862148.html
Депутат Рады обвинил власти Украины в крушении Ан-26
Катастрофа с самолетом Ан-26 под Харьковом произошла из-за "мнимых военных реформ" и "бардака" во власти Украины, заявил депутат Рады от фракции "Оппозиционная... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T06:35
2020-09-28T13:09
крушение ан-26 под харьковом
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
илья кива
вооруженные силы украины
петр порошенко
ан-26
чугуев
харьков
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В Раде назвали виновных в крушении Ан-26
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Катастрофа с самолетом <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> под <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харьковом</a> произошла из-за "мнимых военных реформ" и "бардака" во власти Украины, заявил депутат Рады от фракции "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" Илья Кива. Пресс-релиз его выступления опубликован на <a href="https://zagittya.com.ua/news/novosti/ilja_kiva_aviakatastrofa_anl26_na_sovesti_vlasti_dopustivshej_bardak_i_mnimye_reformy.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> партии.Парламентарий указал на проблемы с техническим обеспечением <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВС Украины</a>, которое не улучшилось, несмотря на проведенные реформы.Депутат отметил, что проведенная при прошлом президенте <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петре Порошенко</a> реформа армии свелась исключительно к изменению формы военнослужащих.Современное руководство страны не отреагировало на трагедию должным образом, и положение может измениться только<strong> "</strong>когда к власти придут профессионалы", считает политик."Гибель ребят на совести власти, которая допустила эту трагедию!" — заключил Кива.Военно-транспортный самолет <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank">Ан-26</a>, выполнявший учебный полет, разбился в районе города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank">Чугуева</a> вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двоим курсантам удалось выбраться из самолета, но один из них получил серьезные ожоги и умер в больнице.По факту крушения возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Государственное бюро расследований проверяет четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами, проблемы с техобслуживанием самолета.
https://ria.ru/20200927/kursant-1577842938.html
https://ria.ru/20200927/kursant-1577830698.html
А что не сразу Россию обвинил то 🤔?))
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За разглашение государственной тайны, Киву могут арестовать))))))
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чугуев
харьков
украина
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крушение ан-26 под харьковом, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, илья кива, вооруженные силы украины, петр порошенко, ан-26, чугуев, харьков, украина, в мире

Депутат Рады обвинил власти Украины в крушении Ан-26

06:35 28.09.2020 (обновлено: 13:09 28.09.2020)
13971
© РИА Новости / Сергей ОдинцовНа месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Сергей Одинцов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Катастрофа с самолетом Ан-26 под Харьковом произошла из-за "мнимых военных реформ" и "бардака" во власти Украины, заявил депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива. Пресс-релиз его выступления опубликован на сайте партии.
Парламентарий указал на проблемы с техническим обеспечением ВС Украины, которое не улучшилось, несмотря на проведенные реформы.

"Все истории о реформировании армии, помпезные рассказы о модернизированных ВСУ — разбиваются о такие трагедии. Становится ясно, что это была всего лишь манипуляция и обман. Мы продолжаем стрелять из автоматов Калашникова, ездить на танках, построенных в Советском Союзе, летать на доисторических самолетах, которым по 50 лет. Мы кричим о декоммунизации, но не хотим менять устаревшую технику. И этот сюрреализм забирает человеческие жизни", — заявил Кива.

Депутат отметил, что проведенная при прошлом президенте Украины Петре Порошенко реформа армии свелась исключительно к изменению формы военнослужащих.
Современное руководство страны не отреагировало на трагедию должным образом, и положение может измениться только "когда к власти придут профессионалы", считает политик.
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 15:02
Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении
"Гибель ребят на совести власти, которая допустила эту трагедию!" — заключил Кива.
Военно-транспортный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился в районе города Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двоим курсантам удалось выбраться из самолета, но один из них получил серьезные ожоги и умер в больнице.
По факту крушения возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Государственное бюро расследований проверяет четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами, проблемы с техобслуживанием самолета.
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 09:20
Отец выжившего в Ан-26 курсанта сам трижды спасался в авиакатастрофах
1612931326
Обсудить11
Крушение Ан-26 под ХарьковомОппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеИлья КиваВооруженные силы УкраиныПетр ПорошенкоАн-26ЧугуевХарьковУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А что не сразу Россию обвинил то 🤔?))
28 сентября, 06:56
Андрей БыстровАндрей Быстров
13210101
За разглашение государственной тайны, Киву могут арестовать))))))
28 сентября, 06:48
ftfeshnikftfeshnik
15180001
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