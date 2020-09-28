https://ria.ru/20200928/katastrofa-1577862148.html

Депутат Рады обвинил власти Украины в крушении Ан-26

Катастрофа с самолетом Ан-26 под Харьковом произошла из-за "мнимых военных реформ" и "бардака" во власти Украины, заявил депутат Рады от фракции "Оппозиционная... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T06:35

2020-09-28T06:35

2020-09-28T13:09

крушение ан-26 под харьковом

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация на украине

илья кива

вооруженные силы украины

петр порошенко

ан-26

чугуев

харьков

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В Раде назвали виновных в крушении Ан-26

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Катастрофа с самолетом <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> под <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харьковом</a> произошла из-за "мнимых военных реформ" и "бардака" во власти Украины, заявил депутат Рады от фракции "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" Илья Кива. Пресс-релиз его выступления опубликован на <a href="https://zagittya.com.ua/news/novosti/ilja_kiva_aviakatastrofa_anl26_na_sovesti_vlasti_dopustivshej_bardak_i_mnimye_reformy.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> партии.Парламентарий указал на проблемы с техническим обеспечением <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВС Украины</a>, которое не улучшилось, несмотря на проведенные реформы.Депутат отметил, что проведенная при прошлом президенте <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петре Порошенко</a> реформа армии свелась исключительно к изменению формы военнослужащих.Современное руководство страны не отреагировало на трагедию должным образом, и положение может измениться только<strong> "</strong>когда к власти придут профессионалы", считает политик."Гибель ребят на совести власти, которая допустила эту трагедию!" — заключил Кива.Военно-транспортный самолет <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank">Ан-26</a>, выполнявший учебный полет, разбился в районе города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank">Чугуева</a> вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двоим курсантам удалось выбраться из самолета, но один из них получил серьезные ожоги и умер в больнице.По факту крушения возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Государственное бюро расследований проверяет четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами, проблемы с техобслуживанием самолета.

https://ria.ru/20200927/kursant-1577842938.html

https://ria.ru/20200927/kursant-1577830698.html

Андрей Быстров А что не сразу Россию обвинил то 🤔?)) 63

ftfeshnik За разглашение государственной тайны, Киву могут арестовать)))))) 34

11

чугуев

харьков

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, илья кива, вооруженные силы украины, петр порошенко, ан-26, чугуев, харьков, украина, в мире