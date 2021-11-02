https://ria.ru/20211102/samolet-1757385061.html

Пять человек, включая двух россиян, погибли при крушении самолета в Джубе

Пять человек, включая двух россиян, погибли при крушении самолета в Джубе - РИА Новости, 02.11.2021

Пять человек, включая двух россиян, погибли при крушении самолета в Джубе

Пять человек, среди которых двое россиян, погибли при крушении грузового самолета в столице Южного Судана, сообщило агентство AP. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:57

2021-11-02T14:57

2021-11-02T16:53

в мире

южный судан

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пять человек, среди которых двое россиян, погибли при крушении грузового самолета в столице Южного Судана, сообщило агентство AP."Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли", — сказал агентству директор аэропорта Кур Куоль. Помимо россиян, жертвами катастрофы также стали трое граждан Южного Судана.Ранее о крушении самолета сообщила местная радиостанция Radio Tamazuj. Как отмечает агентство, Ан-26, принадлежащий Optimum Aviation, рухнул вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Южного Судана Джубы. Он направлялся в район Мабан в провинции Верхний Нил на севере страны и перевозил груз, в том числе топливо.Причина аварии не называется.

https://ria.ru/20210313/katastrofy-1601083618.html

южный судан

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в мире, южный судан