https://ria.ru/20211102/samolet-1757385061.html
Пять человек, включая двух россиян, погибли при крушении самолета в Джубе
Пять человек, включая двух россиян, погибли при крушении самолета в Джубе - РИА Новости, 02.11.2021
Пять человек, включая двух россиян, погибли при крушении самолета в Джубе
Пять человек, среди которых двое россиян, погибли при крушении грузового самолета в столице Южного Судана, сообщило агентство AP. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:57
2021-11-02T14:57
2021-11-02T16:53
в мире
южный судан
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пять человек, среди которых двое россиян, погибли при крушении грузового самолета в столице Южного Судана, сообщило агентство AP."Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли", — сказал агентству директор аэропорта Кур Куоль. Помимо россиян, жертвами катастрофы также стали трое граждан Южного Судана.Ранее о крушении самолета сообщила местная радиостанция Radio Tamazuj. Как отмечает агентство, Ан-26, принадлежащий Optimum Aviation, рухнул вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Южного Судана Джубы. Он направлялся в район Мабан в провинции Верхний Нил на севере страны и перевозил груз, в том числе топливо.Причина аварии не называется.
https://ria.ru/20210313/katastrofy-1601083618.html
южный судан
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в мире, южный судан
14:57 02.11.2021 (обновлено: 16:53 02.11.2021)
Пять человек, включая двух россиян, погибли при крушении самолета в Джубе
Пять человек, включая двух россиян, погибли при крушении грузового Ан-26 в Южном Судане