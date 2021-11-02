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В посольстве нет информации о россиянах на разбившемся в Южном Судане Ан-26
В посольстве нет информации о россиянах на разбившемся в Южном Судане Ан-26 - РИА Новости, 02.11.2021
В посольстве нет информации о россиянах на разбившемся в Южном Судане Ан-26
Информация о россиянах на борту разбившегося в Южном Судане грузового самолета Ан-26 пока не поступала, сообщили РИА Новости в посольстве России в Уганде и... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:40
2021-11-02T15:40
2021-11-02T15:42
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южный судан
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ан-26
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Информация о россиянах на борту разбившегося в Южном Судане грузового самолета Ан-26 пока не поступала, сообщили РИА Новости в посольстве России в Уганде и Южном Судане (по совместительству)Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что пять человек, в том числе двое россиян, погибли при крушении грузового самолета Ан-26 в столице Южного Судана.Как отмечает агентство, самолет Optimum Aviation рухнул вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Южного Судана Джубы. Он направлялся в район Мабан в провинции Верхний Нил на севере страны.Ан-26 перевозил груз, в том числе топливо. Причина аварии неизвестна.Ранее о крушении грузового самолета в Южном Судане передавала местная радиостанция Radio Tamazuj. Данные о жертвах не сообщались.
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в мире, южный судан, джуба, ан-26, россия
15:40 02.11.2021 (обновлено: 15:42 02.11.2021)
В посольстве нет информации о россиянах на разбившемся в Южном Судане Ан-26
Данные о россиянах на борту упавшего в Южном Судане Ан-26 пока не поступали в посольство
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Информация о россиянах на борту разбившегося в Южном Судане
грузового самолета Ан-26
пока не поступала, сообщили РИА Новости в посольстве России
в Уганде и Южном Судане (по совместительству)
"Мы в курсе этой ситуации, но с нами никто не связывался, пока информации нет, были ли на борту граждане России", - сказал собеседник агентства, сообщив, что посольство занимается выяснением ситуации.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что пять человек, в том числе двое россиян, погибли при крушении грузового самолета Ан-26 в столице Южного Судана.
Как отмечает агентство, самолет Optimum Aviation рухнул вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Южного Судана Джубы. Он направлялся в район Мабан в провинции Верхний Нил на севере страны.
Ан-26 перевозил груз, в том числе топливо. Причина аварии неизвестна.
Ранее о крушении грузового самолета в Южном Судане передавала местная радиостанция Radio Tamazuj
. Данные о жертвах не сообщались.