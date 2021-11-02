https://ria.ru/20211102/samolet-1757395479.html

В посольстве нет информации о россиянах на разбившемся в Южном Судане Ан-26

В посольстве нет информации о россиянах на разбившемся в Южном Судане Ан-26 - РИА Новости, 02.11.2021

В посольстве нет информации о россиянах на разбившемся в Южном Судане Ан-26

Информация о россиянах на борту разбившегося в Южном Судане грузового самолета Ан-26 пока не поступала, сообщили РИА Новости в посольстве России в Уганде и... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:40

2021-11-02T15:40

2021-11-02T15:42

в мире

южный судан

джуба

ан-26

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Информация о россиянах на борту разбившегося в Южном Судане грузового самолета Ан-26 пока не поступала, сообщили РИА Новости в посольстве России в Уганде и Южном Судане (по совместительству)Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что пять человек, в том числе двое россиян, погибли при крушении грузового самолета Ан-26 в столице Южного Судана.Как отмечает агентство, самолет Optimum Aviation рухнул вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Южного Судана Джубы. Он направлялся в район Мабан в провинции Верхний Нил на севере страны.Ан-26 перевозил груз, в том числе топливо. Причина аварии неизвестна.Ранее о крушении грузового самолета в Южном Судане передавала местная радиостанция Radio Tamazuj. Данные о жертвах не сообщались.

южный судан

джуба

россия

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2021

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в мире, южный судан, джуба, ан-26, россия