https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756439377.html

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве - РИА Новости, 28.10.2021

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве

5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О введении режима повышенной готовности". В соответствие с указом граждан, прибывающих из государств... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T00:11

2021-10-28T00:11

2021-10-28T00:11

справки

россия

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О введении режима повышенной готовности". В соответствие с указом граждан, прибывающих из государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса, обязали соблюдать самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию.Работодателям предписывалось обеспечить измерение температуры тела сотрудникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.В детских садах и школах также было введено ежедневное измерение температуры детей. Выборочное измерение температуры дистанционным способом было организовано на входах в метро.10 марта были приняты дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей. В Москве было запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек. Позднее были запрещены досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно.С 16 марта в Москве было введено свободное посещение в школах и детских садах. Затем режим свободного посещения был распространен на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы.21 марта государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования были закрыты. По запросам родителей в школах были организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) для учащихся с 1 по 4 класс. Были закрыты колледжи. Столичные вузы также перешли на дистанционную форму обучения.Москвичам старшего возраста с 16 марта рекомендовалось без необходимости не покидать квартиру.С 26 марта москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязали соблюдать домашний режим.18 марта работодателям в Москве рекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим работы.С 25 марта в Москве на фоне осложнения ситуации с распространением коронавируса были временно закрыты учреждения культурно-досугового типа, а также развлекательные заведения. Кроме того, было приостановлено проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных досуговых мероприятий в помещениях и под открытым небом. Был приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для школьников, студентов колледжей и вузов, а также для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля из-за ситуации с коронавирусом в стране.После обращения президента в Москве с 28 марта были введены дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей. Была приостановлена работа ресторанов, кафе, баров, столовых и других общедоступных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд; временно была прекращена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости.Покидать квартиру разрешалось только в случаях: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); необходимости вынести бытовой мусор.Кроме того, граждан обязали соблюдать социальную дистанцию от других людей не менее 1,5 метров на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах. Исключение – только поездки на такси.Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязали обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 1 мая. Все ранее введенные ограничения в Москве были продлены до 1 мая, также было запрещено посещение городских парков, усадеб и зон отдыха.С 13 апреля в Москве был введен ряд дополнительных запретов и ограничений.Временно была приостановлена работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры; приостановлено выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов; приостановлено оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Была приостановлена работа каршеринга. Для поездок по Москве на личном и общественном транспорте были введены специальные цифровые пропуска, с 15 апреля их наличие для поездок стало обязательным.28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Действующие ограничения в Москве также были продлены до 11 мая, а в последующем – до 31 мая.Кроме того, была приостановлена организация летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года.С учетом сложной эпидемиологической ситуации мэром Москвы были приняты ряд решений по увеличению числа коек в лечебных учреждениях.10 марта было принято решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы, которая должна была стать дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1. 17 апреля новая инфекционная больница была открыта. Также были проведены реконструктивные ремонтные работы в 64 лечебных учреждениях (78 корпусов).Было принято решение о создании временных госпиталей в павильоне на ВДНХ, ледовом дворце в районе Крылатское, конгрессно-выставочном центре в Сокольниках, в автоцентре "Москва" на Каширском шоссе, а также на территории "Экспоцентра" на Красной Пресне.С 12 мая в Москве началось поэтапное ослаблений введенных ограничений, однако на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы был введен масочный и перчаточный режим. С 9 июня в Москве был отменен режим самоизоляции, пропуска и графики прогулок.К началу августа город вернулся к обычной жизни. Однако в городе по-прежнему было необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Сохранились и требования соблюдения социального дистанцирования.24 сентября 2020 года мэр Москвы заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в Москве.На фоне угрозы распространения коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями было настоятельно рекомендовано перейти в дистанционный формат или взять отпуск.Кроме того, мэр Москвы рекомендовал работодателям перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Собянин также поручил обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры и тестирование на COVID-19.29 сентября Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией принял решение увеличить осенние школьные каникулы.Согласно распоряжению мэра Москвы, с 5 по 18 октября включительно были установлены каникулы для учащихся организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, а также осуществляющих спортивную подготовку.1 октября Сергей Собянин обязал организации перевести сотрудников на удаленку.Согласно указу мэра Москвы, работодатели, действующие на территории Москвы, должны были перевести с 5 октября по 28 октября 2020 года на удаленку: не менее 30% работников; всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями (исключение – сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации).Требования о переходе на удаленную работу также не распространялись на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.6 октября на фоне осложнения ситуации с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин был приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома. Решение о приостановлении бесплатного проезда вступило в силу с 9 октября.Начиная с 9 октября и до окончания каникул, также был приостановлен льготный проезд школьников в общественном транспорте.Продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения, подведомственные правительству Москвы, была переведена в электронный вид.19 октября 2020 года ученики 1-5 классов после каникул возобновили обучение в очном режиме. Школьники 6-11 классов перешли в дистанционный режим обучения.Работа учреждений допобразования и детских досуговых организаций, находящихся в ведении правительства Москвы, была приостановлена.Доступ работников и посетителей в развлекательные заведения, режим работы которых включает ночное время с 00:00 до 06:00, стал возможен только при условии регистрации номеров телефонов.На фоне большого подъема эпидемии коронавируса в Москве с 13 ноября 2020 года были введены новые ограничения. Студенты городских вузов и колледжей перешли на дистанционную форму обучения. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, были временно заблокированы. В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в развлекательных заведениях запрещалось обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. Вводимые ограничения не распространялись на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд.Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно было превышать 25% общей вместимости зала. Временно приостанавливалось проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. Данные ограничения не распространялись на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти.Временно была приостановлена работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми при условии, что они расположены в зданиях. Проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе разрешалось.4 декабря в Москве началась вакцинация от COVID-19 учителей, врачей и соцработников.В последующем категории москвичей, кто мог записаться на вакцинацию, расширялись.29 декабря на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в городе власти приняли решение о продлении зимних каникул в городских школах с 1 по 11 класс на неделю – до 17 января 2021 года. Вместе со школами на длинные каникулы ушли колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные правительству Москвы.Было также принято решение, что москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, сделавшие прививку от коронавируса, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты были автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.18 января учащиеся с 1 по 11 класс вернулись в школы и приступили к обучению в обычном режиме. Транспортные карты школьников были разблокированы. В этот же день московские власти заявили о начале массовой вакцинации от коронавируса.21 января действующие ограничения в Москве были значительно смягчены. Вернулись к обычному режиму работы колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении правительства Москвы. Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах было увеличено с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала.Были отменены ограничения на функционирование детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не могло превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений. Возобновлялась работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не превышает 50% общей вместимости соответствующих помещений.На фоне улучшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции с 27 января власти требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестало быть обязательным и носило рекомендательный характер.Были также отменены ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений.С 8 марта была отменена самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, также были разблокированы социальные карты данных категорий москвичей.27 апреля столичные власти запустили программу стимулирования вакцинации пожилых людей. Жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могли получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму.С 14 июня была запущена дополнительная программа стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. Граждане, которые впервые получали первый компонент вакцины от COVID-19, становились участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю разыгрывалось пять машин стоимостью примерно один миллион рублей. Информация о результатах розыгрышей объявлялась в эфире телеканала "Москва 24".12 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил о резком осложнении ситуации с распространением коронавирусной инфекции, Количество вновь выявленных заболевших COVID-19 подскочило до пиковых значений 2020 года.Власти города рекомендовали перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Особенно это касалось пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые не сделали прививку. Москвичам старшего поколения рекомендовалось воздержаться от поездок, побыть дома или на даче.Мэром Москвы был подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Действие указа не распространялось на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.Кроме того, с 13 июня временно приостанавливалась работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях.В организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещалось обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).В крупных городских парках и на природных территориях были закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках стало можно только гулять. Однако с 16 июня москвичам снова разрешили сидеть на скамейках и подобных объектах в парках.16 июня главный государственный санитарный врач по Москве принял постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.19 июня в Москве начался эксперимент по организации точек общепита, "свободных от ковида".22 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым использование этой технологии было обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотели продолжить работу в обычном режимеС 28 июня 2021 года посещать заведения общественного питания могли только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев; либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.Кроме того, с 22 июня 2021 года был введен временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях. В тоже время эти ограничения не распространяются на мероприятия "свободные от ковида", на которые допускались только участники, имеющих QR-коды. Новые ограничения не затрагивали концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек.Павильоны "Здоровая Москва", которые открылись 11 мая, в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 с 21 июня были временно перепрофилированы в пункты массовой вакцинации. Первую прививку в павильонах сделали более 560 тысяч москвичей. Еще 8 тысяч человек прошли повторную вакцинацию "Спутником Лайт". С 9 августа павильоны "Здоровая Москва" возобновили проведение профилактических обследований для всех желающих москвичей.С 19 июля в Москве была отменена система QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.По словам Сергея Собянина, эта мера выполнила свою задачу – эпидемиологическая ситуация улучшилась, а темпы вакцинации возросли. При этом мэр подчеркнул, что ее отмена не означает прекращения действия всех требований, введенных для борьбы с пандемией.30 июля на фоне улучшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции было отменено обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.13 августа мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.В то же время работодателям было рекомендовано и в дальнейшем сохранять "удаленку", если это возможно без ущерба для деятельности организаций.Были отменены также требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней).В сентябре Москва вступила в новый период роста заболеваемости COVID-19.19 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о срочных мерах по защите старшего поколения и других уязвимых категорий горожан.С 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 годамосквичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим – по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный.При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошли вакцинацию.Также с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы: не менее 30% от общего числа работников; всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение – только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.21 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в связи с распространением коронавируса.Данные меры были приняты во исполнение указа президента России Владимира Путина о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября 2021 года.В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, нерабочие дни в столице устанавливаются с 28 октября по 7 ноября.В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.В частности, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.Рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд. Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.Приостанавливается оказание государственных услуг в центрах "Мои документы" и помещениях органов власти города Москвы, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния.В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. При это по согласованию с Управляющим советом школы могли установить каникулы для обучающихся с 25 октября по 7 ноября включительно. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.Театры и музеи могут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве.С 8 ноября 2021 года для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.Однако блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.Театры и музеи с 8 ноября продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.Кроме того, с 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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