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В Москве ввели новые ограничения по коронавирусу
В Москве ввели новые ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве ввели новые ограничения по коронавирусу
В Москве из-за распространения COVID-19 установят нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:27
2021-10-21T12:27
2021-10-21T12:53
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Москве из-за распространения COVID-19 установят нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина.Отмечается, что документ принят во исполнение поручения президента."Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом", — говорится на сайте главы города.В соответствии с указом мэра на этот период введут следующие меры:По завершении нерабочих дней для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте. Эта мера не коснется переболевших и вакцинированных.Также с 8 ноября театры и музеи продолжат работу по QR-кодам с заполняемостью 70 процентов. Также требования об обязательном использовании кодов и масок будут применять при проведении концертов и культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий, на которых будут присутствовать более 500 человек. Аналогичные меры предлагается рассмотреть и организаторам событий с меньшим количеством участников.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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общество, москва, коронавирус в россии
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Москве из-за распространения COVID-19 установят нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина.
Отмечается, что документ принят во исполнение поручения президента.
"Ситуация в Москве
также продолжает развиваться по
худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом", — говорится на сайте главы города.
В соответствии с указом мэра на этот период введут следующие меры:
—Приостанавливается работа всех предприятий сферы торговли и услуг кроме продажи лекарств, продуктов и других товаров первой необходимости, при этом доставка не ограничивается. Рестораны и кафе могут работать навынос.
—Приостанавливается оказание госуслуг в центрах "Мои документы" кроме срочной регистрации актов гражданского состояния.
—В школах и детских садах объявят каникулы. Работа кружков и секций приостанавливается. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома организуют дежурные группы. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут работать только дистанционно.
—Медорганизации продолжат оказывать плановую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.
—Допуск в театры и музеи будет осуществляться только по QR-кодам и в масках при заполняемости не более 50 процентов.
—Массовые мероприятия можно проводить только по решению органов государственной власти, либо по согласованию с управлением Роспотребнадзора по городу.
По завершении нерабочих дней для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте. Эта мера не коснется переболевших и вакцинированных.
Также с 8 ноября театры и музеи продолжат работу по QR-кодам с заполняемостью 70 процентов. Также требования об обязательном использовании кодов и масок будут применять при проведении концертов и культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий, на которых будут присутствовать более 500 человек. Аналогичные меры предлагается рассмотреть и организаторам событий с меньшим количеством участников.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.