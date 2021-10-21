https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755556598.html

В Москве ввели новые ограничения по коронавирусу

В Москве ввели новые ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 21.10.2021

В Москве ввели новые ограничения по коронавирусу

В Москве из-за распространения COVID-19 установят нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:27

2021-10-21T12:27

2021-10-21T12:53

распространение коронавируса

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москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Москве из-за распространения COVID-19 установят нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина.Отмечается, что документ принят во исполнение поручения президента."Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом", — говорится на сайте главы города.В соответствии с указом мэра на этот период введут следующие меры:По завершении нерабочих дней для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте. Эта мера не коснется переболевших и вакцинированных.Также с 8 ноября театры и музеи продолжат работу по QR-кодам с заполняемостью 70 процентов. Также требования об обязательном использовании кодов и масок будут применять при проведении концертов и культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий, на которых будут присутствовать более 500 человек. Аналогичные меры предлагается рассмотреть и организаторам событий с меньшим количеством участников.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211021/sobyanin-1755557649.html

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общество, москва, коронавирус в россии