https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593484742.html
Власти Москвы рассказали о старте массовой вакцинации от COVID-19
Власти Москвы рассказали о старте массовой вакцинации от COVID-19
В Москве прививку от коронавируса уже сделали 190 тысяч человек, а еще более 100 тысяч записались на процедуру, сообщила журналистам заместитель мэра по... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:09
2021-01-18T12:09
2021-01-18T13:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
гум
москва
общество
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Москве прививку от коронавируса уже сделали 190 тысяч человек, а еще более 100 тысяч записались на процедуру, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, выездные бригады будут работать и в других точках, а если такой формат окажется популярным, то их число увеличат. В ГУМе сейчас работает один пункт, вскоре откроется дополнительный. Там соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования.В ближайшие дни прививочные пункты заработают во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", фудмолле "ДЕПО", "Геликон-опере", торговых центрах "Океания", "Город", "Саларис", "К-153", Columbus и "Калейдоскоп".Выездные бригады принимают людей без предварительной записи с 10:00 до 21:00. Сам процесс занимает около 40 минут: 10-15 минут на медицинский осмотр и прививку, еще полчаса — поствакцинальное наблюдение. Записывать на введение второго компонента вакцины будут в день первой прививки — врач назначит дату и время по согласованию с жителем.Кроме того, в Москве работают 100 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник. Там можно сделать прививку с 08:00 до 20:00.К вакцинации подключились и частные клиники: "Медси", Европейский медицинский центр, "Инвитро", "Доктор рядом", "Семейный доктор", "Поликлиника 101", всего их 42. Сама вакцина в них бесплатна, но нужно оплатить услугу по ее введению.Справка с места работы теперь не требуется — желающему сделать прививку достаточно только назвать отрасль, в которой он трудится.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593448634.html
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Вакцина в массы: в Москве начали прививать от COVID-19
В России начали прививать население от COVID-19. Массовую вакцинацию начали проводить в Москве в поликлинике №121. Пациенты проходят осмотр и получают первый компонент препарата "Спутник V". После всех процедур граждане также получают сертификат о вакцинации. В столице записаться на прививку можно электронно. Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в субботу по поручению президента Владимира Путина. Она будет бесплатной и добровольной.
2021-01-18T12:09
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PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, гум, москва, общество
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
В Москве прививку от коронавируса уже сделали 190 тысяч человек, а еще более 100 тысяч записались на процедуру, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"По поручению президента России в Москве мы начинаем массовую вакцинацию и будем использовать силы выездных прививочных бригад. И сегодня такие бригады сотрудников городских поликлиник начали работать в ГУМе", — рассказала она.
По ее словам, выездные бригады будут работать и в других точках, а если такой формат окажется популярным, то их число увеличат. В ГУМе сейчас работает один пункт, вскоре откроется дополнительный. Там соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования.
В ближайшие дни прививочные пункты заработают во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО
в ТРЦ "Афимолл Сити", фудмолле "ДЕПО", "Геликон-опере", торговых центрах "Океания", "Город", "Саларис", "К-153", Columbus и "Калейдоскоп".
Выездные бригады принимают людей без предварительной записи с 10:00 до 21:00. Сам процесс занимает около 40 минут: 10-15 минут на медицинский осмотр и прививку, еще полчаса — поствакцинальное наблюдение. Записывать на введение второго компонента вакцины будут в день первой прививки — врач назначит дату и время по согласованию с жителем.
Кроме того, в Москве работают 100 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник. Там можно сделать прививку с 08:00 до 20:00.
К вакцинации подключились и частные клиники: "Медси", Европейский медицинский центр, "Инвитро", "Доктор рядом", "Семейный доктор", "Поликлиника 101", всего их 42. Сама вакцина в них бесплатна, но нужно оплатить услугу по ее введению.
Справка с места работы теперь не требуется — желающему сделать прививку достаточно только назвать отрасль, в которой он трудится.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.