https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593484742.html

Власти Москвы рассказали о старте массовой вакцинации от COVID-19

Власти Москвы рассказали о старте массовой вакцинации от COVID-19

В Москве прививку от коронавируса уже сделали 190 тысяч человек, а еще более 100 тысяч записались на процедуру, сообщила журналистам заместитель мэра по... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:09

2021-01-18T12:09

2021-01-18T13:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

гум

москва

общество

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Москве прививку от коронавируса уже сделали 190 тысяч человек, а еще более 100 тысяч записались на процедуру, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, выездные бригады будут работать и в других точках, а если такой формат окажется популярным, то их число увеличат. В ГУМе сейчас работает один пункт, вскоре откроется дополнительный. Там соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования.В ближайшие дни прививочные пункты заработают во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", фудмолле "ДЕПО", "Геликон-опере", торговых центрах "Океания", "Город", "Саларис", "К-153", Columbus и "Калейдоскоп".Выездные бригады принимают людей без предварительной записи с 10:00 до 21:00. Сам процесс занимает около 40 минут: 10-15 минут на медицинский осмотр и прививку, еще полчаса — поствакцинальное наблюдение. Записывать на введение второго компонента вакцины будут в день первой прививки — врач назначит дату и время по согласованию с жителем.Кроме того, в Москве работают 100 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник. Там можно сделать прививку с 08:00 до 20:00.К вакцинации подключились и частные клиники: "Медси", Европейский медицинский центр, "Инвитро", "Доктор рядом", "Семейный доктор", "Поликлиника 101", всего их 42. Сама вакцина в них бесплатна, но нужно оплатить услугу по ее введению.Справка с места работы теперь не требуется — желающему сделать прививку достаточно только назвать отрасль, в которой он трудится.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593448634.html

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Вакцина в массы: в Москве начали прививать от COVID-19 В России начали прививать население от COVID-19. Массовую вакцинацию начали проводить в Москве в поликлинике №121. Пациенты проходят осмотр и получают первый компонент препарата "Спутник V". После всех процедур граждане также получают сертификат о вакцинации. В столице записаться на прививку можно электронно. Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в субботу по поручению президента Владимира Путина. Она будет бесплатной и добровольной. 2021-01-18T12:09 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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