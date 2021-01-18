Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593484742.html
Власти Москвы рассказали о старте массовой вакцинации от COVID-19
Власти Москвы рассказали о старте массовой вакцинации от COVID-19
В Москве прививку от коронавируса уже сделали 190 тысяч человек, а еще более 100 тысяч записались на процедуру, сообщила журналистам заместитель мэра по... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:09
2021-01-18T13:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
гум
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591204902_0:25:3170:1808_1920x0_80_0_0_9222f7d704466b088d4c5d0d3cb365b2.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Москве прививку от коронавируса уже сделали 190 тысяч человек, а еще более 100 тысяч записались на процедуру, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, выездные бригады будут работать и в других точках, а если такой формат окажется популярным, то их число увеличат. В ГУМе сейчас работает один пункт, вскоре откроется дополнительный. Там соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования.В ближайшие дни прививочные пункты заработают во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", фудмолле "ДЕПО", "Геликон-опере", торговых центрах "Океания", "Город", "Саларис", "К-153", Columbus и "Калейдоскоп".Выездные бригады принимают людей без предварительной записи с 10:00 до 21:00. Сам процесс занимает около 40 минут: 10-15 минут на медицинский осмотр и прививку, еще полчаса — поствакцинальное наблюдение. Записывать на введение второго компонента вакцины будут в день первой прививки — врач назначит дату и время по согласованию с жителем.Кроме того, в Москве работают 100 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник. Там можно сделать прививку с 08:00 до 20:00.К вакцинации подключились и частные клиники: "Медси", Европейский медицинский центр, "Инвитро", "Доктор рядом", "Семейный доктор", "Поликлиника 101", всего их 42. Сама вакцина в них бесплатна, но нужно оплатить услугу по ее введению.Справка с места работы теперь не требуется — желающему сделать прививку достаточно только назвать отрасль, в которой он трудится.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593448634.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Вакцина в массы: в Москве начали прививать от COVID-19
В России начали прививать население от COVID-19. Массовую вакцинацию начали проводить в Москве в поликлинике №121. Пациенты проходят осмотр и получают первый компонент препарата "Спутник V". После всех процедур граждане также получают сертификат о вакцинации. В столице записаться на прививку можно электронно. Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в субботу по поручению президента Владимира Путина. Она будет бесплатной и добровольной.
2021-01-18T12:09
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591204902_170:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f2986674ae1fb86c104ecd34acdd512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, гум, москва, общество

Власти Москвы рассказали о старте массовой вакцинации от COVID-19

12:09 18.01.2021 (обновлено: 13:21 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОчередь перед процедурным кабинетом, где проходит вакцинация
Очередь перед процедурным кабинетом, где проходит вакцинация - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Москве прививку от коронавируса уже сделали 190 тысяч человек, а еще более 100 тысяч записались на процедуру, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По поручению президента России в Москве мы начинаем массовую вакцинацию и будем использовать силы выездных прививочных бригад. И сегодня такие бригады сотрудников городских поликлиник начали работать в ГУМе", — рассказала она.

По ее словам, выездные бригады будут работать и в других точках, а если такой формат окажется популярным, то их число увеличат. В ГУМе сейчас работает один пункт, вскоре откроется дополнительный. Там соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования.
В ближайшие дни прививочные пункты заработают во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", фудмолле "ДЕПО", "Геликон-опере", торговых центрах "Океания", "Город", "Саларис", "К-153", Columbus и "Калейдоскоп".
Выездные бригады принимают людей без предварительной записи с 10:00 до 21:00. Сам процесс занимает около 40 минут: 10-15 минут на медицинский осмотр и прививку, еще полчаса — поствакцинальное наблюдение. Записывать на введение второго компонента вакцины будут в день первой прививки — врач назначит дату и время по согласованию с жителем.
Кроме того, в Москве работают 100 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник. Там можно сделать прививку с 08:00 до 20:00.
Медработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 08:09
В России запустили массовую вакцинацию от коронавируса
К вакцинации подключились и частные клиники: "Медси", Европейский медицинский центр, "Инвитро", "Доктор рядом", "Семейный доктор", "Поликлиника 101", всего их 42. Сама вакцина в них бесплатна, но нужно оплатить услугу по ее введению.
Справка с места работы теперь не требуется — желающему сделать прививку достаточно только назвать отрасль, в которой он трудится.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоГУММоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28Стало известно, сколько россиян получили премию по итогам прошлого года
07:23В ЕАО установили предельные цены на сахар и растительное масло
07:20В Индии пятнадцать человек погибли под колесами грузовика
07:15В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов
07:10Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
Лента новостейМолния