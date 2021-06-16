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https://ria.ru/20210616/skameyki-1737230136.html
Москвичам снова разрешили сидеть на скамейках в парках
Москвичам снова разрешили сидеть на скамейках в парках - РИА Новости, 16.06.2021
Москвичам снова разрешили сидеть на скамейках в парках
Москвичам снова разрешили сидеть на скамейках и подобных объектах в парках, измененное распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:38
2021-06-16T14:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москвичам снова разрешили сидеть на скамейках и подобных объектах в парках, измененное распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном портале мэра и правительства.Ранее мэр Москвы опубликовал указ с новыми ограничениями по коронавирусу, в том числе в них было указано, что с 13 по 20 июня запрещается использование на территориях парков объектов городской инфраструктуры, а именно детских и спортивных площадок, беседок, лавочек, фактически в парках можно только гулять. Как в свою очередь сообщал РИА Новости начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, за соблюдением этого требования будут следить сотрудники полиции, Росгвардии и Объединения административно-технических инспекций Москвы в том числе используя камеры видеонаблюдения. Нарушителям грозит штраф на сумму 4 тысячи рублей."При посещении территорий общегородского значения... не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов)", - говорится в новой версии документа.
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коронавирус в россии, москва, общество
Москвичам снова разрешили сидеть на скамейках в парках
14:38 16.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолодой человек отдыхает в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Молодой человек отдыхает в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин отменил запрет на использование скамеек в городских парках

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москвичам снова разрешили сидеть на скамейках и подобных объектах в парках, измененное распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном портале мэра и правительства.
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Ранее мэр Москвы опубликовал указ с новыми ограничениями по коронавирусу, в том числе в них было указано, что с 13 по 20 июня запрещается использование на территориях парков объектов городской инфраструктуры, а именно детских и спортивных площадок, беседок, лавочек, фактически в парках можно только гулять. Как в свою очередь сообщал РИА Новости начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, за соблюдением этого требования будут следить сотрудники полиции, Росгвардии и Объединения административно-технических инспекций Москвы в том числе используя камеры видеонаблюдения. Нарушителям грозит штраф на сумму 4 тысячи рублей.
"При посещении территорий общегородского значения... не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов)", - говорится в новой версии документа.
 
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