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Московским школам разрешили объявить каникулы с 25 октября
Московским школам разрешили объявить каникулы с 25 октября - РИА Новости, 22.10.2021
Московским школам разрешили объявить каникулы с 25 октября
В Москве на период нерабочих дней у 90% детей каникулы, но по согласованию со школой каникулы могут начаться и с 25 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:42
2021-10-22T17:42
2021-10-22T17:47
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Москве на период нерабочих дней у 90% детей каникулы, но по согласованию со школой каникулы могут начаться и с 25 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки."В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в период с 28 октября по 7 ноября в московских школах объявлены каникулы. На этот период и так у 90% детей приходятся осенние каникулы. Также по согласованию с Управляющим советом школы могут установить каникулы для обучающихся с 25 октября по 7 ноября включительно", - сообщили в департаменте.
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17:42 22.10.2021 (обновлено: 17:47 22.10.2021)
Московским школам разрешили объявить каникулы с 25 октября
Московским школам разрешили объявить каникулы с 25 октября из-за коронавируса