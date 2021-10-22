https://ria.ru/20211022/kanikuly-1755848586.html

Московским школам разрешили объявить каникулы с 25 октября

Московским школам разрешили объявить каникулы с 25 октября - РИА Новости, 22.10.2021

Московским школам разрешили объявить каникулы с 25 октября

В Москве на период нерабочих дней у 90% детей каникулы, но по согласованию со школой каникулы могут начаться и с 25 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:42

2021-10-22T17:42

2021-10-22T17:47

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Москве на период нерабочих дней у 90% детей каникулы, но по согласованию со школой каникулы могут начаться и с 25 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки."В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в период с 28 октября по 7 ноября в московских школах объявлены каникулы. На этот период и так у 90% детей приходятся осенние каникулы. Также по согласованию с Управляющим советом школы могут установить каникулы для обучающихся с 25 октября по 7 ноября включительно", - сообщили в департаменте.

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755410591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, москва, сн_образование, социальный навигатор