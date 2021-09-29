https://ria.ru/20210929/otnosheniya-1752154115.html

Межгосударственные отношения России и Турции

Межгосударственные отношения России и Турции - РИА Новости, 29.09.2021

Межгосударственные отношения России и Турции

История межгосударственных российско-турецких отношений насчитывает свыше пяти веков (историки ведут отсчет от послания князя Ивана III по вопросам морской... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T07:49

2021-09-29T07:49

2021-09-29T07:49

справки

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568264804_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07ec06eaa95775869d7604242bf05a70.jpg

История межгосударственных российско-турецких отношений насчитывает свыше пяти веков (историки ведут отсчет от послания князя Ивана III по вопросам морской торговли, направленного 30 августа 1492 года османскому султану Баязиду II). Посольство Российской империи в Стамбуле на постоянной основе открылось в 1701 году. Дипломатические отношения между РСФСР (СССР) и Турецкой Республикой установлены 3 июня 1920 года. Базовым документом современных российско-турецких отношений является Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики 1992 года.В декабре 2004 года президент России Владимир Путин посетил Турцию с официальным визитом впервые за 30 лет. По его итогам лидерами двух стран была принята Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. В 2009 году была подписана Совместная декларация о продвижении к новому этапу отношений и дальнейшем углублении дружбы между странами.В настоящее время российско-турецкий политдиалог отличается динамичностью и высокой результативностью, определяемой, прежде всего, регулярным и доверительным общением президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.В 2019 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посещал Россию с рабочими визитами в январе, феврале, апреле, августе и в октябре.В ходе визита в августе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган открыли авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, а затем посмотрели летную программу. В Жуковском также состоялись переговоры на высшем уровне. Перед началом беседы главы двух государств в режиме телемоста пообщались с экипажем Международной космической станции. В октябре Владимир Путин принял президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в резиденции Бочаров Ручей в Сочи. В ходе встречи обсуждалась ситуация в Сирийской Арабской Республике, в частности вопросы нормализации обстановки на северо-востоке страны, противодействия международным террористическим группировкам и продвижения процесса политического урегулирования. По итогам международных консультаций, продолжавшихся несколько часов, президенты приняли меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией. Президент России Владимир Путин посетил Турцию с рабочим визитом в сентябре. В Анкаре Путин принял участие в пятой трехсторонней встрече глав государств – гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2020 году, несмотря на пандемию, лидеры России и Турции встречались очно три раза (8 января в Стамбуле на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", 19 января в Берлине на Международной конференции по Ливии и 5 марта в ходе визита Эрдогана в Российскую Федерацию) и один раз в удаленном формате (1 июля в рамках саммита России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию в режиме видеоконференции).10 марта 2021 года Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в формате видеоконференцсвязи в церемонии начала строительства третьего энергоблока АЭС "Аккую". Лидеры России и Турции также неоднократно общались по телефону.Активный диалог ведется по линии глав внешнеполитических ведомств двух стран.В 2020 году состоялись шесть личных встреч Сергея Лаврова с Мевлюта Чавушоглу (8 января в Стамбуле, 13 января в ходе межливийских переговоров в Москве, 19 января в Берлине, 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, 5 марта в Москве и 29 декабря в Сочи в ходе восьмого заседания российско-турецкой Совместной группы стратегического планирования).10 марта 2021 года Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры в Дохе в рамках трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Турции и Катара.30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Анталью с рабочим визитом. Ведется диалог по линии парламентов России и Турции.15-17 мая 2019 года состоялся официальный визит председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Турцию. В ходе визита состоялась встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.В июле 2019 года глава Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп посетил с визитом Москву, где принял участие в работе форума "Развитие парламентаризма". В ходе визита состоялись встречи с президентом России Владимиром Путиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.12 октября 2019 года Стамбул с визитом посетила делегация парламентариев во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В ходе визита Володин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Двусторонние контакты имели место также в сентябре 2019 года "на полях" четвертого Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане и в рамках 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде.Наряду с контактами на высшем и высоком уровнях осуществляется активное взаимодействие между ключевыми российскими и турецкими министерствами и ведомствами, руководители которых ежегодно проводят встречи в рамках действующих при Совете сотрудничества высшего уровня (ССВУ) механизмов – Смешанной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Российско-турецкого Форума общественности (РТФО).В ходе контактов на высшем и высоком уровнях центральное место занимает сирийская проблематика. В рамках сирийского урегулирования Турция, Россия и Иран инициировали астанинский процесс, Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, тем самым создав условия для активизации процесса политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН. Среди других международных вопросов традиционно большое внимание уделяется положению на Ближнем Востоке, в Закавказье и Центральной Азии, на Украине и вокруг нее. 30 января 2021 года на территории Азербайджана начал работу Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Центр был открыт в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года. Специалисты центра осуществляют сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль осуществляется путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников. Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. По итогам 2020 года объем внешней торговли России и Турции составил 20,841 миллиарда долларов (в 2019 году – 26,127 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 15,731 миллиарда долларов и импорт – 5,11 миллиарда долларов.По итогам первого полугодия 2021 года взаимный товарооборот составил 14,225 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 9,9 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 11,15 миллиарда долларов и импорт – 3,075 миллиарда долларов. В структуре российского экспорта традиционно преобладают минеральные продукты, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, в структуре импорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь. Турция занимает одно из лидирующих мест по объемам закупок российского природного газа. В 2020 году "Газпром" поставил в Турцию 16,4 миллиарда кубометров газа.В настоящее время Россию и Турцию напрямую связывают газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток". Газопровод "Голубой поток", проходящий по дну Черного моря, был запущен в 2004 году. 8 января 2020 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток", который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.В 2020 году с помощью "Турецкого потока" российский газ получали потребители Турции, Болгарии, Греции, Северной Македонии и Румынии.С 1 января 2021 года по "Турецкому потоку" и далее по территории Турции и по вновь созданным мощностям национальных газотранспортных систем Болгарии и Сербии начались поставки также в Сербию и Боснию и Герцеговину.4 июля 2021 года сербский участок продолжения трубопровода "Турецкий поток" состыковали с газотранспортной системой Венгрии.Ожидается, что первые поставки российского газа в Венгрию и далее в Европу через Турцию, Болгарию и Сербию начнутся с 1 октября 2021 года.Развивается сотрудничество в сфере атомной энергетики в рамках реализации крупнейшего совместного проекта по сооружению российскими специалистами атомной электростанции (АЭС) "Аккую". Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate – "строй-владей-эксплуатируй". АЭС стоит порядка 20 миллиардов долларов.Работы над первой установкой начались в апреле 2018 года, над второй – в июне 2020 года, над третьей – в марте 2021 года. Ожидается, что четвертый, последний блок начнут строить в 2022 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать около 35 миллиардов кВт в час.Одним из развивающихся направлений экономического взаимодействия двух стран является инвестиционное сотрудничество.По данным Центрального банка России, по состоянию на январь 2021 года объем накопленных прямых инвестиций из Турции в Россию составил два миллиарда долларов. При этом объем накопленных прямых инвестиций из России в Турцию составил 6,4 миллиарда долларов.Основной механизм координации торгово-экономического взаимодействия – Смешанная межправительственная Российско-Турецкая комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Очередное 17-е заседание состоялось 30 июля 2021 года в Москве. В апреле 2019 года Российский фонд прямых инвестиций и Турецкий суверенный фонд подписали соглашение по созданию инвестиционной платформы с капиталом в объеме одного миллиарда долларов для вложения средств в перспективные отрасли экономик обеих стран. 4 октября 2019 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение о расчетах и платежах в национальной валюте. Основной целью документа является постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами. Соглашением также предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приема российских карт "МИР" на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT – системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Военно-техническое сотрудничество осуществляется с 1992 года. Турция стала первой страной-членом НАТО, с которой Россия установила связи в этой области. Основу для двустороннего военно-технического сотрудничества заложили встречи президента России Бориса Ельцина с главой турецкого правительства Сулейманом Демирелем в Москве (май 1992 года) и Стамбуле (июнь 1992 года). В апреле 1994 года было подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве по военно-техническим вопросам и в области оборонной промышленности. В мае 2001 года была создана Смешанная российско-турецкая комиссия по военно-техническому сотрудничеству.Рособоронэкспорт регулярно принимает участие в Международной выставке вооружений и военной техники IDEF, которая проводится в Стамбуле один раз в два года (с 1993 года).Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.В конце августа 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400. Турция является самым популярным зарубежным направлением отдыха российских туристов.До пандемии, в 2019 году Турцию посетили 7,018 миллиона российских туристов, что является абсолютным рекордом.В 2020 году, по данным министерства культуры и туризма Турции, страну посетили около 2,13 миллиона российских туристов, они стали лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране. С января по июль 2021 года Турцию посетили более 1,55 миллиона россиян. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, россия