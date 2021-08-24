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Россияне стали лидерами по турпотоку в Турцию

Россияне стали лидерами по турпотоку в Турцию - РИА Новости, 24.08.2021

Россияне стали лидерами по турпотоку в Турцию

Более 1,55 миллиона россиян посетили Турцию с января по июль 2021 года, став лидерами по числу прибывших за этот период в страну иностранцев, по данным... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:20

2021-08-24T18:20

2021-08-24T18:21

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АНКАРА, 24 авг — РИА Новости. Более 1,55 миллиона россиян посетили Турцию с января по июль 2021 года, став лидерами по числу прибывших за этот период в страну иностранцев, по данным министерства культуры и туризма республики.По итогам первых семи месяцев 2021 года на второе место вышла Германия (1,26 миллиона туристов), далее следуют Украина (1,12 миллиона), Болгария (489 тысяч) и Иран (432 тысячи).Число путешественников из РФ увеличилось в почти в пять раз: в прошлом году в первые семь месяцев Турцию из-за действовавших в мире ограничений по коронавирусу посетили только 333 тысячи туристов из РФ. При этом за первое полугодие доковидного 2019 года здесь побывали 3,75 миллиона россиян.Полеты между РФ и Турцией были ограничены с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. С 22 июня Россия сняла запреты.По данным министерства, всего страну за первые семь месяцев 2021 года посетили 10,09 миллиона туристов из-за рубежа, что на 85% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

https://ria.ru/20210822/rybalka-1746422739.html

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турция, новости - туризм, туристы, россия, коронавирус covid-19, куда можно лететь