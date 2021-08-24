Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210824/turtsiya-1747085434.html
Россияне стали лидерами по турпотоку в Турцию
Россияне стали лидерами по турпотоку в Турцию - РИА Новости, 24.08.2021
Россияне стали лидерами по турпотоку в Турцию
Более 1,55 миллиона россиян посетили Турцию с января по июль 2021 года, став лидерами по числу прибывших за этот период в страну иностранцев, по данным... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:20
2021-08-24T18:21
туризм
турция
новости - туризм
туристы
россия
коронавирус covid-19
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576425702_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_03ada2da9bf34e5b3484801dc71876db.jpg
АНКАРА, 24 авг — РИА Новости. Более 1,55 миллиона россиян посетили Турцию с января по июль 2021 года, став лидерами по числу прибывших за этот период в страну иностранцев, по данным министерства культуры и туризма республики.По итогам первых семи месяцев 2021 года на второе место вышла Германия (1,26 миллиона туристов), далее следуют Украина (1,12 миллиона), Болгария (489 тысяч) и Иран (432 тысячи).Число путешественников из РФ увеличилось в почти в пять раз: в прошлом году в первые семь месяцев Турцию из-за действовавших в мире ограничений по коронавирусу посетили только 333 тысячи туристов из РФ. При этом за первое полугодие доковидного 2019 года здесь побывали 3,75 миллиона россиян.Полеты между РФ и Турцией были ограничены с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. С 22 июня Россия сняла запреты.По данным министерства, всего страну за первые семь месяцев 2021 года посетили 10,09 миллиона туристов из-за рубежа, что на 85% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.
https://ria.ru/20210822/rybalka-1746422739.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576425702_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_e13a3ca44f1876f7c299a992ad2ea73e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, новости - туризм, туристы, россия, коронавирус covid-19, куда можно лететь
18:20 24.08.2021 (обновлено: 18:21 24.08.2021)
 

Россияне стали лидерами по турпотоку в Турцию

© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из РФ прибыли на курорты Турции
Первые туристы из РФ прибыли на курорты Турции - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 24 авг — РИА Новости. Более 1,55 миллиона россиян посетили Турцию с января по июль 2021 года, став лидерами по числу прибывших за этот период в страну иностранцев, по данным министерства культуры и туризма республики.
По итогам первых семи месяцев 2021 года на второе место вышла Германия (1,26 миллиона туристов), далее следуют Украина (1,12 миллиона), Болгария (489 тысяч) и Иран (432 тысячи).
Число путешественников из РФ увеличилось в почти в пять раз: в прошлом году в первые семь месяцев Турцию из-за действовавших в мире ограничений по коронавирусу посетили только 333 тысячи туристов из РФ. При этом за первое полугодие доковидного 2019 года здесь побывали 3,75 миллиона россиян.
Полеты между РФ и Турцией были ограничены с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. С 22 июня Россия сняла запреты.
По данным министерства, всего страну за первые семь месяцев 2021 года посетили 10,09 миллиона туристов из-за рубежа, что на 85% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.
Фиш-тур - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 08:00Туризм
Ловись, рыбка, большая и маленькая: зачем туристы едут в фиш-туры
 
ТуризмТурцияНовости - ТуризмтуристыРоссияКоронавирус COVID-19куда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Минобороны эвакуирует россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
03:00Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Лента новостейМолния