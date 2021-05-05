https://ria.ru/20210505/karabakh-1731218298.html

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Нагорный Карабах, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T17:06

2021-05-05T17:06

2021-05-05T17:06

россия

нагорный карабах

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

армения

в мире

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Нагорный Карабах, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня, сообщает пресс-служба Кремля."Затронута также проблематика нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.При этом 30 января на территории Азербайджана начал работу Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанном главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года. Специалисты центра будут осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников.

https://ria.ru/20210409/karabakh-1727599860.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210424/armeniya-1729762875.html

россия

нагорный карабах

турция

армения

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россия, нагорный карабах, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, армения, в мире