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Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2017-2021 годах
Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2017-2021 годах - РИА Новости, 20.09.2021
Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2017-2021 годах
неизвестный открыл стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). По сообщению СК РФ, в результате... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:46
2021-09-20T12:46
происшествия
справки
следственный комитет россии (ск рф)
россия
стрельба в школе в казани
ильназ галявиев
стрельба в пермском госуниверситете
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202120 сентября неизвестный открыл стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). По сообщению СК РФ, в результате стрельбы погибли восемь человек, несколько человек пострадали. По данным МВД, открывший стрельбу мужчина был задержан, он ранен. Его личность установлена, это студент ПГНИУ. 18 мая в Воронеже днем во время урока физкультуры в школе №85 к одному из учеников пятого класса подошел неизвестный мужчина и показал предмет, похожий на пистолет. Затем мужчина отошел в сторону от спортивной площадки, выстрелил в воздух и скрылся. На место выехали правоохранительные органы, вскоре полицейские задержали 33-летнего стрелка. В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, максимальная санкция статьи – лишение свободы на пять лет. Житель Воронежа, устроивший стрельбу возле школы, заявил правоохранителям, что хотел испытать купленный пистолет. В ходе обыска в квартире мужчины было, по словам следствия, обнаружено и изъято аэрозольное устройство самообороны модели "Пионер", из которого тот и выстрелил. Аэрозольный пистолет модели "Пионер" продается без лицензии. По факту инцидента было возбуждено дело по статье о хулиганстве с применением оружия (статья 213 УК РФ). Мужчина уже был судим за имущественные преступления. После передачи дела о хулиганстве в суд воронежца обвинили в истязании пасынка. По предварительным данным, он регулярно избивал приемного сына руками и шнуром от зарядки. На мужчину завели уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание).11 мая в Казани (Татарстан) 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев был задержан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), максимально возможное наказание – пожизненное лишение свободы. Молодому человеку предъявлено обвинение, вину он признал. Юноша впоследствии заявил, что устроил стрельбу из ненависти. В июне Галявиева перевели в Москву в НИИ им. В.П. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы. "Газета ОНК" – официальный орган Общественных наблюдательных комиссий – сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент совершения преступления, однако позже СК России уточнил, что процедура еще не закончена. Галявиев был переведен в московское СИЗО "Бутырка". 14 сентября стало известно, что его этапировали в Петербург, предположительно, для проведения дополнительных экспертиз. 10 апреля в Санкт-Петербурге в раздевалке одной из школ Московского района 15-летний ученик 9-го класса произвел из пневматического пистолета несколько выстрелов в направлении двух своих одноклассников. В результате инцидента никто не пострадал. Пневматический пистолет был изъят одним из преподавателей. 202027 ноября в Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика) в лицее №2 между учеником восьмого класса и его преподавателем возникли разногласия по учебному вопросу, школьник позвал своих знакомых для разбирательства. В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей машины травматический пистолет и, вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух. В результате конфликта пострадали два человека – учитель и один из напавших на него родственников ученика, при этом преподаватель был доставлен в больницу.12 марта в городе Свободный Амурской области ученик старших классов открыл стрельбу из пневматического оружия в школе. В результате происшествия двое учащихся 6 и 8 классов получили телесные повреждения.201929 октября в Москве учащийся 8 класса принес в школу травматическое оружие и выстрелил в здании. Пневматический пистолет принадлежал его отцу. Педагог незамедлительно изолировала ребенка и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В результате инцидента никто не пострадал.19 сентября в одной из гимназий Красноярска во время учебной стрельбы из пневматического оружия была ранена школьница. Сообщение о ранении девушки поступило в полицию от медиков. Ученица обратилась в травмпункт с жалобой на инородное тело в ухе. Оказалось, что там пуля. Девушка проходила мимо места, где проводились учебные стрельбы. Пуля была выпущена педагогом во время стрельбы.12 апреля в городе Энгельсе Саратовской области днем у здания одного из образовательных учреждений школьник 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета в старшеклассницу. В результате пуля попала в мягкие ткани верхней челюсти пострадавшей. Потерпевшая обратилась в медучреждение, где ей была оказана помощь.4 марта в саратовской школе на уроке ОБЖ в нарушение учебной программы ученики шестого класса в присутствии учителя практиковались в стрельбе из пневматической винтовки. Один мальчик, нарушив технику безопасности, по неосторожности выстрелил в сторону другого. В результате 12-летний ученик был ранен в челюсть, ему потребовалась операция. В отношении учителя было заведено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей". По решению суда дело было прекращено, учителю назначен штраф 50 тысяч рублей.25 января в поселке Абалаково на севере Красноярского края подросток 2003 года рождения пришел на территорию школы с охотничьим незарегистрированным ружьем и выстрелил в воздух четыре раза. Причиной происшедшего правоохранительные органы называли ссору учеников. Никто не пострадал.201821 марта в городе Шадринск (Курганская область) 13-летняя ученица школы №15 произвела несколько выстрелов из пневматического пистолета, который принадлежал ее отцу. Оружие принесла в учебное заведение ее двоюродная сестра, которая перед стрельбой отвлекла учителя, выйдя с ним в коридор. В результате ЧП пострадали семь человек, но серьезных травм они не получили, отделавшись синяками. Школа продолжила работать в штатном режиме, госпитализация пострадавшим не потребовалась.18 января в гимназии №1 им. К.Д. Ушинского в Симферополе (Крым) ученик седьмого класса выстрелил в ногу пятикласснику из пневматического пистолета. После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен домой. 201722 декабря в городе Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) ученик девятого класса устроил стрельбу на территории школы. По данным полиции, подросток вышел на крыльцо учебного заведения и выстрелил по газонам из пистолета, внешне схожего с пневматическим. Несколько пуль рикошетом попали в троих семиклассников, один из потерпевших получил гематомы.19 октября в Сыктывкаре (Республика Коми) учащийся одной школ принес в образовательное учреждение пневматический пистолет. Во время игры произошел непроизвольный выстрел. В результате другой школьник, 2004 года рождения, получил повреждение в области века и скулы.5 сентября в подмосковной Ивантеевке девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика – переломы и ушибы.12 мая в городе Усинске (Республика Коми) подросток, находясь возле школы, произвел не менее шести выстрелов из пневматического пистолета в сторону других учащихся учебного заведения. В результате стрельбы одна из учениц 2003 года рождения получила телесные повреждения в виде травмы глаза. Полиция Усинска возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" в отношении стрелявшего. Усинский горсуд назначил несовершеннолетнему виновному наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.11 февраля в одной из школ Нижнекамска (Татарстан) во время урока 14-летний подросток выстрелил из пневматического пистолета в глаз своему однокласснику. В результате последний в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Ребенок перенес две операции, но, несмотря на усилия медиков, скончался. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан было возбуждено одно уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Позднее СМИ сообщили, что уголовное дело по данному факту закрыто.
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происшествия, справки, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев, стрельба в пермском госуниверситете
12:46 20.09.2021
 

Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2017-2021 годах

© REUTERS / Anna VikharevaАвтомобиль Росгвардии рядом с территорией Пермского государственного университета, где произошла стрельбы
Автомобиль Росгвардии рядом с территорией Пермского государственного университета, где произошла стрельбы - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© REUTERS / Anna Vikhareva
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2021

20 сентября неизвестный открыл стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). По сообщению СК РФ, в результате стрельбы погибли восемь человек, несколько человек пострадали. По данным МВД, открывший стрельбу мужчина был задержан, он ранен. Его личность установлена, это студент ПГНИУ.
18 мая в Воронеже днем во время урока физкультуры в школе №85 к одному из учеников пятого класса подошел неизвестный мужчина и показал предмет, похожий на пистолет. Затем мужчина отошел в сторону от спортивной площадки, выстрелил в воздух и скрылся. На место выехали правоохранительные органы, вскоре полицейские задержали 33-летнего стрелка. В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, максимальная санкция статьи – лишение свободы на пять лет. Житель Воронежа, устроивший стрельбу возле школы, заявил правоохранителям, что хотел испытать купленный пистолет. В ходе обыска в квартире мужчины было, по словам следствия, обнаружено и изъято аэрозольное устройство самообороны модели "Пионер", из которого тот и выстрелил. Аэрозольный пистолет модели "Пионер" продается без лицензии. По факту инцидента было возбуждено дело по статье о хулиганстве с применением оружия (статья 213 УК РФ). Мужчина уже был судим за имущественные преступления. После передачи дела о хулиганстве в суд воронежца обвинили в истязании пасынка. По предварительным данным, он регулярно избивал приемного сына руками и шнуром от зарядки. На мужчину завели уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание).
11 мая в Казани (Татарстан) 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев был задержан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), максимально возможное наказание – пожизненное лишение свободы. Молодому человеку предъявлено обвинение, вину он признал. Юноша впоследствии заявил, что устроил стрельбу из ненависти. В июне Галявиева перевели в Москву в НИИ им. В.П. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы. "Газета ОНК" – официальный орган Общественных наблюдательных комиссий – сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент совершения преступления, однако позже СК России уточнил, что процедура еще не закончена. Галявиев был переведен в московское СИЗО "Бутырка". 14 сентября стало известно, что его этапировали в Петербург, предположительно, для проведения дополнительных экспертиз.
10 апреля в Санкт-Петербурге в раздевалке одной из школ Московского района 15-летний ученик 9-го класса произвел из пневматического пистолета несколько выстрелов в направлении двух своих одноклассников. В результате инцидента никто не пострадал. Пневматический пистолет был изъят одним из преподавателей.

2020

27 ноября в Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика) в лицее №2 между учеником восьмого класса и его преподавателем возникли разногласия по учебному вопросу, школьник позвал своих знакомых для разбирательства. В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей машины травматический пистолет и, вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух. В результате конфликта пострадали два человека – учитель и один из напавших на него родственников ученика, при этом преподаватель был доставлен в больницу.
12 марта в городе Свободный Амурской области ученик старших классов открыл стрельбу из пневматического оружия в школе. В результате происшествия двое учащихся 6 и 8 классов получили телесные повреждения.

2019

29 октября в Москве учащийся 8 класса принес в школу травматическое оружие и выстрелил в здании. Пневматический пистолет принадлежал его отцу. Педагог незамедлительно изолировала ребенка и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В результате инцидента никто не пострадал.
19 сентября в одной из гимназий Красноярска во время учебной стрельбы из пневматического оружия была ранена школьница. Сообщение о ранении девушки поступило в полицию от медиков. Ученица обратилась в травмпункт с жалобой на инородное тело в ухе. Оказалось, что там пуля. Девушка проходила мимо места, где проводились учебные стрельбы. Пуля была выпущена педагогом во время стрельбы.
12 апреля в городе Энгельсе Саратовской области днем у здания одного из образовательных учреждений школьник 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета в старшеклассницу. В результате пуля попала в мягкие ткани верхней челюсти пострадавшей. Потерпевшая обратилась в медучреждение, где ей была оказана помощь.
4 марта в саратовской школе на уроке ОБЖ в нарушение учебной программы ученики шестого класса в присутствии учителя практиковались в стрельбе из пневматической винтовки. Один мальчик, нарушив технику безопасности, по неосторожности выстрелил в сторону другого. В результате 12-летний ученик был ранен в челюсть, ему потребовалась операция. В отношении учителя было заведено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей". По решению суда дело было прекращено, учителю назначен штраф 50 тысяч рублей.
25 января в поселке Абалаково на севере Красноярского края подросток 2003 года рождения пришел на территорию школы с охотничьим незарегистрированным ружьем и выстрелил в воздух четыре раза. Причиной происшедшего правоохранительные органы называли ссору учеников. Никто не пострадал.

2018

21 марта в городе Шадринск (Курганская область) 13-летняя ученица школы №15 произвела несколько выстрелов из пневматического пистолета, который принадлежал ее отцу. Оружие принесла в учебное заведение ее двоюродная сестра, которая перед стрельбой отвлекла учителя, выйдя с ним в коридор. В результате ЧП пострадали семь человек, но серьезных травм они не получили, отделавшись синяками. Школа продолжила работать в штатном режиме, госпитализация пострадавшим не потребовалась.
18 января в гимназии №1 им. К.Д. Ушинского в Симферополе (Крым) ученик седьмого класса выстрелил в ногу пятикласснику из пневматического пистолета. После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен домой.

2017

22 декабря в городе Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) ученик девятого класса устроил стрельбу на территории школы. По данным полиции, подросток вышел на крыльцо учебного заведения и выстрелил по газонам из пистолета, внешне схожего с пневматическим. Несколько пуль рикошетом попали в троих семиклассников, один из потерпевших получил гематомы.
19 октября в Сыктывкаре (Республика Коми) учащийся одной школ принес в образовательное учреждение пневматический пистолет. Во время игры произошел непроизвольный выстрел. В результате другой школьник, 2004 года рождения, получил повреждение в области века и скулы.
5 сентября в подмосковной Ивантеевке девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика – переломы и ушибы.
12 мая в городе Усинске (Республика Коми) подросток, находясь возле школы, произвел не менее шести выстрелов из пневматического пистолета в сторону других учащихся учебного заведения. В результате стрельбы одна из учениц 2003 года рождения получила телесные повреждения в виде травмы глаза. Полиция Усинска возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" в отношении стрелявшего. Усинский горсуд назначил несовершеннолетнему виновному наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
11 февраля в одной из школ Нижнекамска (Татарстан) во время урока 14-летний подросток выстрелил из пневматического пистолета в глаз своему однокласснику. В результате последний в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Ребенок перенес две операции, но, несмотря на усилия медиков, скончался. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан было возбуждено одно уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Позднее СМИ сообщили, что уголовное дело по данному факту закрыто.
 
ПроисшествияСправкиСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСтрельба в школе в КазаниИльназ ГалявиевСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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