https://ria.ru/20210920/strelba-1750919396.html
В Пермском госуниверситете произошла стрельба, есть погибшие
В Пермском госуниверситете произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 20.09.2021
В Пермском госуниверситете произошла стрельба, есть погибшие
Вооруженный молодой человек открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), после чего... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:37
2021-09-20T10:37
2021-09-20T16:02
пермский край
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Вооруженный молодой человек открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), после чего продолжил стрельбу в восьмом учебном корпусе.Восемь человек погибли, 28 пострадали, сообщили в СК. По информации Минздрава, погибли шестеро, 24 ранены.Источник РИА Новости в экстренных службах рассказал, что как минимум один человек находится в тяжелом состоянии.Из Москвы в Пермь направили самолет со спецоборудованием и бригаду анестезиологов-реаниматологов, хирургов и травматологов. С очевидцами работают психологи.После вызова первыми на место прибыли инспекторы ДПС. Один из них организовал эвакуацию, второй начал искать злоумышленника. Тот спускался по лестнице на первый этаж, когда увидел полицейского и начал стрелять в него. Младший лейтенант обезвредил его ответным огнем, задержал и оказал первую помощь. В краевом главке МВД заявили, что планируют наградить своего сотрудника.Известно, что атаковавший — студент ПГНИУ. "Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.Выяснилось, что оружие нападавший приобрел законным путем в мае этого года. Исполнительный директор Союза российских оружейников Владимир Жихарев полагает, что это дешевое турецкое помповое ружье — такое же применяли те, кто устроил стрельбу в учебных заведениях Керчи и Казани.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Сеть "ВКонтакте" удалила утренний пост подозреваемого и заблокировала его страницу. Занятия в университете, школах, техникумах и колледжах отменены. Решено максимально усилить "все меры безопасности" в образовательных организациях.Таксисты бесплатно развозили студентов по домам, передавал корреспондент РИА Новости.В вузе работают следователи, они допрашивают свидетелей. Территория оцеплена.На место трагедии побывали прокурор Пермского края Павел Бухтояров и губернатор Дмитрий Махонин. Также по поручению премьера Михаила Мишустина в город вылетели главы Минобрнауки и Минздрава Валерий Фальков и Михаил Мурашко. Семьями погибших выплатят по миллиону рублей, раненым — по 500 тысяч, получившим травмы — по 100 тысяч.Владимир Путин выразил соболезнования семьям жертв. Вторник объявлен в Перми днем траура. Горячая линия +7 (342) 258-40-02.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Стрельба у Пермского университета. Кадры с места событий
Студенты сняли на видео, как ублюдок застрелил человека на входе в Пермский университет.
2021-09-20T10:37
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PT0M08S
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"Направил оружие на меня и произвел выстрел" – младший лейтенант полиции, обезвредивший стрелявшего
Пермь. Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете.
2021-09-20T10:37
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PT1M05S
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РИА Новости
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пермский край, стрельба в пермском госуниверситете
10:37 20.09.2021 (обновлено: 16:02 20.09.2021)
В Пермском госуниверситете произошла стрельба, есть погибшие
В Пермском университете вооруженный молодой человек открыл стрельбу
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Вооруженный молодой человек открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета
(ПГНИУ), после чего продолжил стрельбу в восьмом учебном корпусе.
Восемь человек погибли, 28 пострадали, сообщили в СК. По информации Минздрава, погибли шестеро, 24 ранены.
Источник РИА Новости в экстренных службах рассказал, что как минимум один человек находится в тяжелом состоянии.
Из Москвы в Пермь направили самолет со спецоборудованием и бригаду анестезиологов-реаниматологов, хирургов и травматологов. С очевидцами работают психологи.
После вызова первыми на место прибыли инспекторы ДПС. Один из них организовал эвакуацию, второй начал искать злоумышленника.
Тот спускался по лестнице на первый этаж, когда увидел полицейского и начал стрелять в него.
Младший лейтенант обезвредил его ответным огнем, задержал и оказал первую помощь. В краевом главке МВД заявили, что планируют наградить своего сотрудника.
Известно, что атаковавший — студент ПГНИУ. "Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
Выяснилось, что оружие нападавший приобрел законным путем в мае этого года. Исполнительный директор Союза российских оружейников Владимир Жихарев полагает, что это дешевое турецкое помповое ружье — такое же применяли те, кто устроил стрельбу в учебных заведениях Керчи и Казани.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.
Сеть "ВКонтакте" удалила утренний пост подозреваемого и заблокировала его страницу.
Занятия в университете, школах, техникумах и колледжах отменены. Решено максимально усилить "все меры безопасности" в образовательных организациях.
Таксисты бесплатно развозили студентов по домам, передавал корреспондент РИА Новости.
В вузе работают следователи, они допрашивают свидетелей. Территория оцеплена.
На место трагедии побывали прокурор Пермского края Павел Бухтояров и губернатор Дмитрий Махонин.
Также по поручению премьера Михаила Мишустина в город вылетели главы Минобрнауки и Минздрава Валерий Фальков и Михаил Мурашко.
Семьями погибших выплатят по миллиону рублей, раненым — по 500 тысяч, получившим травмы — по 100 тысяч.
Владимир Путин выразил соболезнования семьям жертв. Вторник объявлен в Перми днем траура. Горячая линия +7 (342) 258-40-02.