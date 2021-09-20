https://ria.ru/20210920/strelba-1750919396.html

В Пермском госуниверситете произошла стрельба, есть погибшие

В Пермском госуниверситете произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 20.09.2021

В Пермском госуниверситете произошла стрельба, есть погибшие

Вооруженный молодой человек открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), после чего... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:37

2021-09-20T10:37

2021-09-20T16:02

пермский край

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Вооруженный молодой человек открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), после чего продолжил стрельбу в восьмом учебном корпусе.Восемь человек погибли, 28 пострадали, сообщили в СК. По информации Минздрава, погибли шестеро, 24 ранены.Источник РИА Новости в экстренных службах рассказал, что как минимум один человек находится в тяжелом состоянии.Из Москвы в Пермь направили самолет со спецоборудованием и бригаду анестезиологов-реаниматологов, хирургов и травматологов. С очевидцами работают психологи.После вызова первыми на место прибыли инспекторы ДПС. Один из них организовал эвакуацию, второй начал искать злоумышленника. Тот спускался по лестнице на первый этаж, когда увидел полицейского и начал стрелять в него. Младший лейтенант обезвредил его ответным огнем, задержал и оказал первую помощь. В краевом главке МВД заявили, что планируют наградить своего сотрудника.Известно, что атаковавший — студент ПГНИУ. "Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.Выяснилось, что оружие нападавший приобрел законным путем в мае этого года. Исполнительный директор Союза российских оружейников Владимир Жихарев полагает, что это дешевое турецкое помповое ружье — такое же применяли те, кто устроил стрельбу в учебных заведениях Керчи и Казани.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Сеть "ВКонтакте" удалила утренний пост подозреваемого и заблокировала его страницу. Занятия в университете, школах, техникумах и колледжах отменены. Решено максимально усилить "все меры безопасности" в образовательных организациях.Таксисты бесплатно развозили студентов по домам, передавал корреспондент РИА Новости.В вузе работают следователи, они допрашивают свидетелей. Территория оцеплена.На место трагедии побывали прокурор Пермского края Павел Бухтояров и губернатор Дмитрий Махонин. Также по поручению премьера Михаила Мишустина в город вылетели главы Минобрнауки и Минздрава Валерий Фальков и Михаил Мурашко. Семьями погибших выплатят по миллиону рублей, раненым — по 500 тысяч, получившим травмы — по 100 тысяч.Владимир Путин выразил соболезнования семьям жертв. Вторник объявлен в Перми днем траура. Горячая линия +7 (342) 258-40-02.

https://ria.ru/20210530/strelba-1734846187.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермский край, стрельба в пермском госуниверситете