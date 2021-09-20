https://ria.ru/20210920/strelba-1750917011.html

МВД сообщило о задержании мужчины, стрелявшего в пермском вузе

МВД сообщило о задержании мужчины, стрелявшего в пермском вузе - РИА Новости, 20.09.2021

МВД сообщило о задержании мужчины, стрелявшего в пермском вузе

В Перми полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в вузе, по предварительным данным, есть погибшие и раненые, сообщает МВД РФ. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:26

2021-09-20T10:26

2021-09-20T10:48

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Перми полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в вузе, по предварительным данным, есть погибшие и раненые, сообщает МВД РФ."Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов... В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.В МВД отметили, что полицейские и сотрудники других правоохранительных органов незамедлительно выехали на место происшествия."В Перми на место происшествия оперативно прибыли подразделения ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемый задержан", - заявили в пресс-службе Росгвардии в Приволжском округе.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750920363.html

пермь

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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете