https://ria.ru/20210920/strelba-1750917011.html
МВД сообщило о задержании мужчины, стрелявшего в пермском вузе
МВД сообщило о задержании мужчины, стрелявшего в пермском вузе - РИА Новости, 20.09.2021
МВД сообщило о задержании мужчины, стрелявшего в пермском вузе
В Перми полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в вузе, по предварительным данным, есть погибшие и раненые, сообщает МВД РФ. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:26
2021-09-20T10:26
2021-09-20T10:48
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Перми полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в вузе, по предварительным данным, есть погибшие и раненые, сообщает МВД РФ."Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов... В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.В МВД отметили, что полицейские и сотрудники других правоохранительных органов незамедлительно выехали на место происшествия."В Перми на место происшествия оперативно прибыли подразделения ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемый задержан", - заявили в пресс-службе Росгвардии в Приволжском округе.
https://ria.ru/20210920/strelba-1750920363.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете
10:26 20.09.2021 (обновлено: 10:48 20.09.2021)
МВД сообщило о задержании мужчины, стрелявшего в пермском вузе
МВД: стрелявший в Пермском госуниверситете мужчина задержан