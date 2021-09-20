https://ria.ru/20210920/strelba-1750923325.html

Число погибших при стрельбе в Перми выросло до восьми человек

Число погибших при стрельбе в Перми выросло до восьми человек - РИА Новости, 20.09.2021

Число погибших при стрельбе в Перми выросло до восьми человек

Число погибших при стрельбе, которую устроил студент в пермском вузе выросло до восьми, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:55

2021-09-20T10:55

2021-09-20T11:04

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

россия

стрельба в пермском госуниверситете

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750922739_0:44:1156:694_1920x0_80_0_0_f922216c0469e79ef0d00fd33607791f.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Число погибших при стрельбе, которую устроил студент в пермском вузе выросло до восьми, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее ведомство сообщало о пяти погибших и шестерых пострадавших. Открывший стрельбу студент оказал сопротивление при задержании и был ранен.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750920363.html

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермь, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в пермском госуниверситете