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Число погибших при стрельбе в Перми выросло до восьми человек
Число погибших при стрельбе в Перми выросло до восьми человек - РИА Новости, 20.09.2021
Число погибших при стрельбе в Перми выросло до восьми человек
Число погибших при стрельбе, которую устроил студент в пермском вузе выросло до восьми, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:55
2021-09-20T10:55
2021-09-20T11:04
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Число погибших при стрельбе, которую устроил студент в пермском вузе выросло до восьми, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее ведомство сообщало о пяти погибших и шестерых пострадавших. Открывший стрельбу студент оказал сопротивление при задержании и был ранен.
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пермь, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в пермском госуниверситете
10:55 20.09.2021 (обновлено: 11:04 20.09.2021)
Число погибших при стрельбе в Перми выросло до восьми человек
СК: число погибших при стрельбе в Пермском университете выросло до восьми человек