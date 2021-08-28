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Крупные пожары в больницах России в 2012-2021 годах
Крупные пожары в больницах России в 2012-2021 годах - РИА Новости, 28.08.2021
Крупные пожары в больницах России в 2012-2021 годах
В городской клинической больнице Ярославля 27 августа произошел пожар. По данным властей, в результате ЧП погиб один человек, эвакуировано семь. Сообщение о... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T00:52
2021-08-28T00:52
справки
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В городской клинической больнице Ярославля 27 августа произошел пожар. По данным властей, в результате ЧП погиб один человек, эвакуировано семь. Сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения городской клинической больницы № 3 поступило в 22.09, на данный момент очаг задымления ликвидирован.9 июня 2021 года произошел пожар в реанимационном отделении больницы имени Семашко в Рязани. Из медучреждения эвакуировали 35 человек. По данным властей региона, три человека погибли, девять пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей, и еще одна медсестра обратилась за помощью позже. Губернатор Николай Любимов сообщил, что произошло возгорание аппарата ИВЛ.2 апреля 2021 года в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших в результате ЧП не было. Прямо во время тушения возгорания в здании на первом этаже восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Губернатор Амурской области Василий Орлов вручил благодарственные письма медикам и пожарным.17 сентября 2020 года в Красноярске в частной наркологической клиники "Чистый город" произошел пожар, в результате которого четыре человека погибли, еще двое пострадали. Происшествие случилось из-за поджога, который устроил пациент клиники.22 мая 2020 года пожар произошел в сосудистом отделении Зеленодольской центральной районной больницы (Татарстан). Три человека погибли, еще трое пострадали.12 мая 2020 года в Выборгском районе Санкт-Петербурга в больнице Святого Георгия при пожаре погибли пять человек. Позднее еще один человек скончался от отравления угарным газом.9 мая 2020 года в лечебном корпусе 50-й больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве, где проходили лечение в том числе больные коронавирусом, произошел пожар. Из горящего здания эвакуировали 295 человек. Пожар унес жизнь одного человека.23 декабря 2018 года в клинической больнице № 2 Новосибирска в одной из палат произошел пожар. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Во время пожара спасатели эвакуировали 52 человека, из которых 12 лежачих больных. В результате происшествия погиб один человек.13 февраля 2016 года в Иркутске на территории центральной больницы №1 исправительной колонии №6 возник пожар. Возгорание произошло в бытовом помещении. В результате ЧП погибли две женщины.11 октября 2015 года в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) возник пожар в одной из палат окружной инфекционной больницы. В результате пожара один пациент погиб.14 июня 2015 года в Хабаровском крае в одной из палат хирургического отделения Советско-Гаванской районной больницы произошел пожар, в результате которого скончался 40-летний пациент. Ранее на мужчину был совершен наезд на пешеходном переходе, где он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. В реанимации мужчина находился неделю, а затем был переведен в хирургическое отделение, где впоследствии и произошел пожар.5 марта 2015 года в больнице Бобровского района Воронежской области произошел пожар. Были эвакуированы 85 человек. Один пациент погиб. По данным следствия, причиной пожара в Бобровской ЦРБ стало неосторожное обращение с огнем.1 августа 2014 года вспыхнул пожар в палате хирургического отделения районной больницы в Дорогобужском районе Смоленской области. Из больницы эвакуировали около 40 человек. В результате пожара погибли три человека.20 мая 2013 года произошел пожар на территории новгородской детской областной клинической больницы. Огонь вспыхнул в помещении, где были баллоны с кислородом, взрыва удалось избежать. В связи с тем, что здание находилось на удалении от лечебных корпусов, эвакуация медицинского персонала и пациентов больницы не проводилась. На месте ЧП было обнаружено тело одного погибшего.В ночь на 26 апреля 2013 года в поселке Раменский Дмитровского района Московской области в психиатрической больнице начался пожар. Площадь возгорания составила 420 квадратных метров, однако первые пожарные расчеты прибыли на место лишь спустя час из-за не работавшей переправы. Погибли 38 человек, троим удалось спастись.4 января 2013 года начался пожар в отделении кардиологии Покровской больницы Санкт-Петербурга. Пожару был присвоен второй номер сложности. Во время пожара были эвакуированы 51 человек, в том числе – девять из реанимации. Погибли два человека.24 января 2012 года произошел пожар в больнице города Артема в Приморье. Возгорание до прибытия пожарных ликвидировала санитарка, заметившая огонь. В результате пожара три человека пострадали, один получил серьезные ожоги и погиб.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
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справки
00:52 28.08.2021
 

Крупные пожары в больницах России в 2012-2021 годах

© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 12 мая 2020 года произошел пожар
Сотрудники МЧС у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 12 мая 2020 года произошел пожар - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Валентин Егоршин
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В городской клинической больнице Ярославля 27 августа произошел пожар. По данным властей, в результате ЧП погиб один человек, эвакуировано семь. Сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения городской клинической больницы № 3 поступило в 22.09, на данный момент очаг задымления ликвидирован.
9 июня 2021 года произошел пожар в реанимационном отделении больницы имени Семашко в Рязани. Из медучреждения эвакуировали 35 человек. По данным властей региона, три человека погибли, девять пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей, и еще одна медсестра обратилась за помощью позже. Губернатор Николай Любимов сообщил, что произошло возгорание аппарата ИВЛ.
2 апреля 2021 года в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших в результате ЧП не было. Прямо во время тушения возгорания в здании на первом этаже восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Губернатор Амурской области Василий Орлов вручил благодарственные письма медикам и пожарным.
17 сентября 2020 года в Красноярске в частной наркологической клиники "Чистый город" произошел пожар, в результате которого четыре человека погибли, еще двое пострадали. Происшествие случилось из-за поджога, который устроил пациент клиники.
22 мая 2020 года пожар произошел в сосудистом отделении Зеленодольской центральной районной больницы (Татарстан). Три человека погибли, еще трое пострадали.
12 мая 2020 года в Выборгском районе Санкт-Петербурга в больнице Святого Георгия при пожаре погибли пять человек. Позднее еще один человек скончался от отравления угарным газом.
9 мая 2020 года в лечебном корпусе 50-й больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве, где проходили лечение в том числе больные коронавирусом, произошел пожар. Из горящего здания эвакуировали 295 человек. Пожар унес жизнь одного человека.
23 декабря 2018 года в клинической больнице № 2 Новосибирска в одной из палат произошел пожар. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Во время пожара спасатели эвакуировали 52 человека, из которых 12 лежачих больных. В результате происшествия погиб один человек.
13 февраля 2016 года в Иркутске на территории центральной больницы №1 исправительной колонии №6 возник пожар. Возгорание произошло в бытовом помещении. В результате ЧП погибли две женщины.
11 октября 2015 года в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) возник пожар в одной из палат окружной инфекционной больницы. В результате пожара один пациент погиб.
14 июня 2015 года в Хабаровском крае в одной из палат хирургического отделения Советско-Гаванской районной больницы произошел пожар, в результате которого скончался 40-летний пациент. Ранее на мужчину был совершен наезд на пешеходном переходе, где он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. В реанимации мужчина находился неделю, а затем был переведен в хирургическое отделение, где впоследствии и произошел пожар.
5 марта 2015 года в больнице Бобровского района Воронежской области произошел пожар. Были эвакуированы 85 человек. Один пациент погиб. По данным следствия, причиной пожара в Бобровской ЦРБ стало неосторожное обращение с огнем.
1 августа 2014 года вспыхнул пожар в палате хирургического отделения районной больницы в Дорогобужском районе Смоленской области. Из больницы эвакуировали около 40 человек. В результате пожара погибли три человека.
20 мая 2013 года произошел пожар на территории новгородской детской областной клинической больницы. Огонь вспыхнул в помещении, где были баллоны с кислородом, взрыва удалось избежать. В связи с тем, что здание находилось на удалении от лечебных корпусов, эвакуация медицинского персонала и пациентов больницы не проводилась. На месте ЧП было обнаружено тело одного погибшего.
В ночь на 26 апреля 2013 года в поселке Раменский Дмитровского района Московской области в психиатрической больнице начался пожар. Площадь возгорания составила 420 квадратных метров, однако первые пожарные расчеты прибыли на место лишь спустя час из-за не работавшей переправы. Погибли 38 человек, троим удалось спастись.
4 января 2013 года начался пожар в отделении кардиологии Покровской больницы Санкт-Петербурга. Пожару был присвоен второй номер сложности. Во время пожара были эвакуированы 51 человек, в том числе – девять из реанимации. Погибли два человека.
24 января 2012 года произошел пожар в больнице города Артема в Приморье. Возгорание до прибытия пожарных ликвидировала санитарка, заметившая огонь. В результате пожара три человека пострадали, один получил серьезные ожоги и погиб.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
 
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