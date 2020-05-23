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2020-05-23T04:11
https://ria.ru/20200523/1571869923.html
В Татарстане число пострадавших при пожаре в больнице выросло до четырех
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РИА Новости

В Татарстане число пострадавших при пожаре в больнице выросло до четырех

00:38 23.05.2020 (обновлено: 04:11 23.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Тушение пожара. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая — РИА Новости. По последним данным, при пожаре в больнице в Татарстане погибли два человека, пострадали четыре, из них двое получили ожоги, ещё двое отравились продуктами горения, заявили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
Ранее власти информировали о двух погибших и двух пострадавших. По данным МЧС, сообщение о пожаре в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы на улице Гоголя в городе Зеленодольск поступило в 22.15 в пятницу. Пожар возник в больнице в палате на первом этаже на площади три квадратных метра. Возгорание было быстро потушено, погибли два человека, 88 были эвакуированы.

"В результате происшествия пострадало четыре человека: из них двое получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, ещё двое отравились продуктами горения — находятся в реанимации. Два пациента погибли на месте пожара", — сказали в минздраве региона.

Собеседница агентства отметила, что остальные пациенты распределены по отделениям Зеленодольской ЦРБ. Их безопасности ничего не угрожает.
"На место происшествия прибыл лично министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Аппаратов ИВЛ в загоревшейся палате не было. Пациентов с коронавирусной инфекцией в этом корпусе больницы не лечили", — подчеркнули в минздраве.
Следственное управление СК возбудило уголовное дело по статье 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности). По данным ведомства, погибшие — пациенты 1939 и 1944 годов рождения.
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ЗеленодольскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
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