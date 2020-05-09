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При пожаре в реанимации в московской больнице погиб человек
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РИА Новости

При пожаре в реанимации в московской больнице погиб человек

21:11 09.05.2020 (обновлено: 07:47 10.05.2020)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В результате пожара в лечебном корпусе больницы на севере Москвы погиб пациент. Об этом сообщил столичный главк МЧС.
Пожар в 50-й больнице на улице Вучетича произошел в реанимационной палате. Удалось спасти пять пациентов.
Кроме того, сообщалось, что из горящего здания эвакуировали 295 человек.
По информации МЧС, открытое горение ликвидировали в 21:05.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Причина инцидента выясняется.
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что трагедия будет тщательно расследована. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего пациента.
Прокуратура Москвы оценит соблюдение пожарной безопасности в больнице, а также проверит действия контролирующих органов.
Ранее власти Москвы сообщали, что корпус для пациентов с COVID-19 на 800 коек появился в больнице №50 имени С.И. Спасокукоцкого в Москве.
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Пожар в больнице №50 в МосквеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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