При пожаре в реанимации в московской больнице погиб человек

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В результате пожара в лечебном корпусе больницы на севере Москвы погиб пациент. Об этом сообщил столичный главк МЧС.

Пожар в 50-й больнице на улице Вучетича произошел в реанимационной палате. Удалось спасти пять пациентов.

Кроме того, сообщалось, что из горящего здания эвакуировали 295 человек.

По информации МЧС, открытое горение ликвидировали в 21:05.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Причина инцидента выясняется.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что трагедия будет тщательно расследована. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего пациента.

Прокуратура Москвы оценит соблюдение пожарной безопасности в больнице, а также проверит действия контролирующих органов.