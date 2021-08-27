Крупные теракты в Афганистане в 2018-2021 годах
© AP Photo / Wali SabawoonДым от взрыва возле аэропорта Кабула
© AP Photo / Wali Sabawoon
В четверг у аэропорта Кабула прогремели два взрыва, один из них - неподалеку от отеля Baron. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.
Источник в афганском минздраве сообщил о 1338 пострадавших, жертвами стали 60 человек. По данным издания Wall Street Journal, в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных. Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"*. США считают, что к атакам причастно ее отделение, действующее в Афганистане и Пакистане.
2019 год
2 сентября вечером в Кабуле в районе PD9, недалеко от комплекса Green Village, где находится ряд иностранных компаний, взорвался заминированный автомобиль. Погибли 16 человек, 119 пострадали. Большинство погибших и раненых – мирные жители.
17 августа в одном из свадебных залов Кабула произошел взрыв, взрывное устройство привел в действие смертник. В результате 80 человек погибли, 160 получили ранения.
7 августа на западе Кабула прогремел мощный взрыв. Погибли 18 человек, более 100 пострадали. По предварительным данным, целью взрыва стало управление полиции одного из столичных районов.
31 июля на автомагистрали Кандагар - Герат в афганской провинции Фарах произошел взрыв. Жертвами взрыва стали 34 человека, еще 17 пострадали. Среди погибших были женщины и дети.
24 июля в провинции Тахар на севере Афганистана боевики атаковали пункты досмотра. В результате нападения 37 сотрудников безопасности были убиты.
7 июля в городе Газни смертник подорвал грузовик со взрывчаткой возле частной школы. Сообщалось о 12 погибших, 179 человек пострадали.
1 июля в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле произошел сильный взрыв. По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжали оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. В результате взрыва погиб один человек и 105 пострадали, среди них глава Футбольной федерации Афганистана Юсуф Каргар. МВД Афганистана сообщило о ликвидации пяти нападавших.
23 марта утром в городе Лашкаргах в провинции Гильменд во время празднование национального Дня фермера на стадионе прогремели два взрыва. Погибли три человека, 31 получил ранения, в том числе замгубернатора по финансовым и административным вопросам, замглавы провинциального совета, глава департамента информации и культуры провинции, а также глава департамента сельского хозяйства провинции и его заместитель. В результате взрывов погиб глава управления экономики провинции Мохаммад Хан Насрат.
21 января боевики движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ)напали на базу афганских спецслужб в городе Майданшахр к юго-западу от Кабула. Жертвами взрыва стали 126 афганских силовиков.
14 января в Кабуле в районе комплекса Green Village взорвалось транспортное средство, начиненное взрывчаткой. По информации местных СМИ, комплекс действует в основном для иностранцев и является, согласно описанию на его официальном сайте, защищенной и охраняемой территорией, расположенной в непосредственной близости от аэропорта столицы. МВД Афганистана расценило взрыв как теракт. В результате взрыва четыре человека погибли, более 100 человек пострадали.
2018 год
24 декабря в Кабуле у здания министерства общественных работ произошли три взрыва. Нападавшие со стрельбой вошли на территорию здания и держали в нем людей в заложниках. По меньшей мере 43 человека погибли, еще 10 получили ранения в результате этой атаки. Позднее стало известно, что силовики освободили правительственное здание, ликвидировав трех преступников.
20 ноября в Кабуле внутри зала в центре города, где проходили празднества в честь дня рождения Пророка Мухаммада, прогремел взрыв. По данным СМИ взрыв совершил смертник. Погибли 55 человек, 94 человека получили ранения. Внутри свадебного зала во время взрыва находилась по меньшей мере 1 тысяча человек.
20 октября вблизи избирательных участков в Кабуле прогремели не менее трех взрывов. Всего, как информировал глава афганского МВД, на территории страны в этот день было зафиксировано 192 вооруженных инцидента, в том числе террористические атаки и взрывы. Жертвами вооруженных инцидентов во время выборов в Афганистане стали 56 человек, 379 получили ранения, говорится в отчете миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).
11 сентября в одном из районов провинции Нангархар на востоке страны террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время акции протеста. Погибли 68 человек, не менее 165 получили ранения.
5 сентября в результате двух взрывов на западе Кабула погибли 25 человек, 95 получили ранения. Первый взрыв произошел во время соревнований в клубе единоборств в шестом полицейском квартале Кабула, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Затем прогремел второй взрыв, который был направлен против правоохранителей, отреагировавших на первый инцидент.
15 августа в частном образовательном учреждении Mawoud Academy на западе Кабула прогремел взрыв. По данным полиции, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник внутри здания, когда проходили занятия. Погибли 34 человека.
3 августа два террориста-смертника подорвались в мечети в городе Гардез, провинция Пактия. Перед тем как привести в действие взрывные устройства, они подорвали несколько гранат. В момент атаки внутри здания находились около 600 человек. В результате погибли 30 человек, 81 человек получил ранения.
22 июля взрыв произошел около аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, после прибытия вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, бежавшего из страны из-за подозрений в пытках и похищении. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным полиции, ему не удалось добраться до Дустума, и он привел взрывное устройство в действие, когда был остановлен службами правопорядка. В результате теракта погибли 23 человека, были ранены 107 человек.
30 апреля в Кабуле прогремели два взрыва. Первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Второй взрыв произошел в том же районе примерно через 20 минут после первого, когда на место происшествия прибыли журналисты и службы экстренной помощи, взрывное устройство также привел в действие террорист-смертник. В результате терактов погибли 29 человек, в том числе журналисты и операторы, более 40 получили ранения.
22 апреля в Кабуле накануне парламентских выборов террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у центра для регистрации избирателей. Погибли 57 человек, 119 человек получили ранения. Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Погибли семь человек, десять пострадали.
21 марта в Кабуле в районе Али Абад перед входом в университет произошел теракт. Смертник подорвал себя в толпе людей, которые направлялись к шиитскому мавзолею в связи с празднованием жителями страны праздника наступления весны и нового года — Навруза. Не менее 29 человек погибли, еще 52 пострадали.
27 января взрыв прогремел в дипломатическом квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. По данным СМИ, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле. В результате теракта погибли 103 человека, еще 235 получили ранения.
20 января вооруженные боевики напали на Intercontinental Hotel в Кабуле. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев.
*Запрещенная в России террористическая организация
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников