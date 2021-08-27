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Крупные теракты в Афганистане в 2018-2021 годах
Крупные теракты в Афганистане в 2018-2021 годах - РИА Новости, 27.08.2021
Крупные теракты в Афганистане в 2018-2021 годах
В четверг у аэропорта Кабула прогремели два взрыва, один из них - неподалеку от отеля Baron. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T07:49
2021-08-27T07:49
справки
афганистан
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В четверг у аэропорта Кабула прогремели два взрыва, один из них - неподалеку от отеля Baron. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.Источник в афганском минздраве сообщил о 1338 пострадавших, жертвами стали 60 человек. По данным издания Wall Street Journal, в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных. Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"*. США считают, что к атакам причастно ее отделение, действующее в Афганистане и Пакистане.2019 год2 сентября вечером в Кабуле в районе PD9, недалеко от комплекса Green Village, где находится ряд иностранных компаний, взорвался заминированный автомобиль. Погибли 16 человек, 119 пострадали. Большинство погибших и раненых – мирные жители.17 августа в одном из свадебных залов Кабула произошел взрыв, взрывное устройство привел в действие смертник. В результате 80 человек погибли, 160 получили ранения.7 августа на западе Кабула прогремел мощный взрыв. Погибли 18 человек, более 100 пострадали. По предварительным данным, целью взрыва стало управление полиции одного из столичных районов.31 июля на автомагистрали Кандагар - Герат в афганской провинции Фарах произошел взрыв. Жертвами взрыва стали 34 человека, еще 17 пострадали. Среди погибших были женщины и дети.24 июля в провинции Тахар на севере Афганистана боевики атаковали пункты досмотра. В результате нападения 37 сотрудников безопасности были убиты.7 июля в городе Газни смертник подорвал грузовик со взрывчаткой возле частной школы. Сообщалось о 12 погибших, 179 человек пострадали.1 июля в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле произошел сильный взрыв. По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжали оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. В результате взрыва погиб один человек и 105 пострадали, среди них глава Футбольной федерации Афганистана Юсуф Каргар. МВД Афганистана сообщило о ликвидации пяти нападавших.23 марта утром в городе Лашкаргах в провинции Гильменд во время празднование национального Дня фермера на стадионе прогремели два взрыва. Погибли три человека, 31 получил ранения, в том числе замгубернатора по финансовым и административным вопросам, замглавы провинциального совета, глава департамента информации и культуры провинции, а также глава департамента сельского хозяйства провинции и его заместитель. В результате взрывов погиб глава управления экономики провинции Мохаммад Хан Насрат.21 января боевики движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ)напали на базу афганских спецслужб в городе Майданшахр к юго-западу от Кабула. Жертвами взрыва стали 126 афганских силовиков.14 января в Кабуле в районе комплекса Green Village взорвалось транспортное средство, начиненное взрывчаткой. По информации местных СМИ, комплекс действует в основном для иностранцев и является, согласно описанию на его официальном сайте, защищенной и охраняемой территорией, расположенной в непосредственной близости от аэропорта столицы. МВД Афганистана расценило взрыв как теракт. В результате взрыва четыре человека погибли, более 100 человек пострадали.2018 год24 декабря в Кабуле у здания министерства общественных работ произошли три взрыва. Нападавшие со стрельбой вошли на территорию здания и держали в нем людей в заложниках. По меньшей мере 43 человека погибли, еще 10 получили ранения в результате этой атаки. Позднее стало известно, что силовики освободили правительственное здание, ликвидировав трех преступников.20 ноября в Кабуле внутри зала в центре города, где проходили празднества в честь дня рождения Пророка Мухаммада, прогремел взрыв. По данным СМИ взрыв совершил смертник. Погибли 55 человек, 94 человека получили ранения. Внутри свадебного зала во время взрыва находилась по меньшей мере 1 тысяча человек.20 октября вблизи избирательных участков в Кабуле прогремели не менее трех взрывов. Всего, как информировал глава афганского МВД, на территории страны в этот день было зафиксировано 192 вооруженных инцидента, в том числе террористические атаки и взрывы. Жертвами вооруженных инцидентов во время выборов в Афганистане стали 56 человек, 379 получили ранения, говорится в отчете миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).11 сентября в одном из районов провинции Нангархар на востоке страны террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время акции протеста. Погибли 68 человек, не менее 165 получили ранения.5 сентября в результате двух взрывов на западе Кабула погибли 25 человек, 95 получили ранения. Первый взрыв произошел во время соревнований в клубе единоборств в шестом полицейском квартале Кабула, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Затем прогремел второй взрыв, который был направлен против правоохранителей, отреагировавших на первый инцидент.15 августа в частном образовательном учреждении Mawoud Academy на западе Кабула прогремел взрыв. По данным полиции, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник внутри здания, когда проходили занятия. Погибли 34 человека.3 августа два террориста-смертника подорвались в мечети в городе Гардез, провинция Пактия. Перед тем как привести в действие взрывные устройства, они подорвали несколько гранат. В момент атаки внутри здания находились около 600 человек. В результате погибли 30 человек, 81 человек получил ранения.22 июля взрыв произошел около аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, после прибытия вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, бежавшего из страны из-за подозрений в пытках и похищении. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным полиции, ему не удалось добраться до Дустума, и он привел взрывное устройство в действие, когда был остановлен службами правопорядка. В результате теракта погибли 23 человека, были ранены 107 человек.30 апреля в Кабуле прогремели два взрыва. Первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Второй взрыв произошел в том же районе примерно через 20 минут после первого, когда на место происшествия прибыли журналисты и службы экстренной помощи, взрывное устройство также привел в действие террорист-смертник. В результате терактов погибли 29 человек, в том числе журналисты и операторы, более 40 получили ранения.22 апреля в Кабуле накануне парламентских выборов террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у центра для регистрации избирателей. Погибли 57 человек, 119 человек получили ранения. Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Погибли семь человек, десять пострадали.21 марта в Кабуле в районе Али Абад перед входом в университет произошел теракт. Смертник подорвал себя в толпе людей, которые направлялись к шиитскому мавзолею в связи с празднованием жителями страны праздника наступления весны и нового года — Навруза. Не менее 29 человек погибли, еще 52 пострадали.27 января взрыв прогремел в дипломатическом квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. По данным СМИ, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле. В результате теракта погибли 103 человека, еще 235 получили ранения.20 января вооруженные боевики напали на Intercontinental Hotel в Кабуле. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев.*Запрещенная в России террористическая организацияМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, афганистан
07:49 27.08.2021
 

Крупные теракты в Афганистане в 2018-2021 годах

© AP Photo / Wali SabawoonДым от взрыва возле аэропорта Кабула
Дым от взрыва возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
Читать ria.ru в
В четверг у аэропорта Кабула прогремели два взрыва, один из них - неподалеку от отеля Baron. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.
Источник в афганском минздраве сообщил о 1338 пострадавших, жертвами стали 60 человек. По данным издания Wall Street Journal, в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных. Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"*. США считают, что к атакам причастно ее отделение, действующее в Афганистане и Пакистане.

2019 год

2 сентября вечером в Кабуле в районе PD9, недалеко от комплекса Green Village, где находится ряд иностранных компаний, взорвался заминированный автомобиль. Погибли 16 человек, 119 пострадали. Большинство погибших и раненых – мирные жители.
17 августа в одном из свадебных залов Кабула произошел взрыв, взрывное устройство привел в действие смертник. В результате 80 человек погибли, 160 получили ранения.
7 августа на западе Кабула прогремел мощный взрыв. Погибли 18 человек, более 100 пострадали. По предварительным данным, целью взрыва стало управление полиции одного из столичных районов.
31 июля на автомагистрали Кандагар - Герат в афганской провинции Фарах произошел взрыв. Жертвами взрыва стали 34 человека, еще 17 пострадали. Среди погибших были женщины и дети.
24 июля в провинции Тахар на севере Афганистана боевики атаковали пункты досмотра. В результате нападения 37 сотрудников безопасности были убиты.
7 июля в городе Газни смертник подорвал грузовик со взрывчаткой возле частной школы. Сообщалось о 12 погибших, 179 человек пострадали.
1 июля в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле произошел сильный взрыв. По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжали оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. В результате взрыва погиб один человек и 105 пострадали, среди них глава Футбольной федерации Афганистана Юсуф Каргар. МВД Афганистана сообщило о ликвидации пяти нападавших.
23 марта утром в городе Лашкаргах в провинции Гильменд во время празднование национального Дня фермера на стадионе прогремели два взрыва. Погибли три человека, 31 получил ранения, в том числе замгубернатора по финансовым и административным вопросам, замглавы провинциального совета, глава департамента информации и культуры провинции, а также глава департамента сельского хозяйства провинции и его заместитель. В результате взрывов погиб глава управления экономики провинции Мохаммад Хан Насрат.
21 января боевики движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ)напали на базу афганских спецслужб в городе Майданшахр к юго-западу от Кабула. Жертвами взрыва стали 126 афганских силовиков.
14 января в Кабуле в районе комплекса Green Village взорвалось транспортное средство, начиненное взрывчаткой. По информации местных СМИ, комплекс действует в основном для иностранцев и является, согласно описанию на его официальном сайте, защищенной и охраняемой территорией, расположенной в непосредственной близости от аэропорта столицы. МВД Афганистана расценило взрыв как теракт. В результате взрыва четыре человека погибли, более 100 человек пострадали.

2018 год

24 декабря в Кабуле у здания министерства общественных работ произошли три взрыва. Нападавшие со стрельбой вошли на территорию здания и держали в нем людей в заложниках. По меньшей мере 43 человека погибли, еще 10 получили ранения в результате этой атаки. Позднее стало известно, что силовики освободили правительственное здание, ликвидировав трех преступников.
20 ноября в Кабуле внутри зала в центре города, где проходили празднества в честь дня рождения Пророка Мухаммада, прогремел взрыв. По данным СМИ взрыв совершил смертник. Погибли 55 человек, 94 человека получили ранения. Внутри свадебного зала во время взрыва находилась по меньшей мере 1 тысяча человек.
20 октября вблизи избирательных участков в Кабуле прогремели не менее трех взрывов. Всего, как информировал глава афганского МВД, на территории страны в этот день было зафиксировано 192 вооруженных инцидента, в том числе террористические атаки и взрывы. Жертвами вооруженных инцидентов во время выборов в Афганистане стали 56 человек, 379 получили ранения, говорится в отчете миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).
11 сентября в одном из районов провинции Нангархар на востоке страны террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время акции протеста. Погибли 68 человек, не менее 165 получили ранения.
5 сентября в результате двух взрывов на западе Кабула погибли 25 человек, 95 получили ранения. Первый взрыв произошел во время соревнований в клубе единоборств в шестом полицейском квартале Кабула, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Затем прогремел второй взрыв, который был направлен против правоохранителей, отреагировавших на первый инцидент.
15 августа в частном образовательном учреждении Mawoud Academy на западе Кабула прогремел взрыв. По данным полиции, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник внутри здания, когда проходили занятия. Погибли 34 человека.
3 августа два террориста-смертника подорвались в мечети в городе Гардез, провинция Пактия. Перед тем как привести в действие взрывные устройства, они подорвали несколько гранат. В момент атаки внутри здания находились около 600 человек. В результате погибли 30 человек, 81 человек получил ранения.
22 июля взрыв произошел около аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, после прибытия вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, бежавшего из страны из-за подозрений в пытках и похищении. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным полиции, ему не удалось добраться до Дустума, и он привел взрывное устройство в действие, когда был остановлен службами правопорядка. В результате теракта погибли 23 человека, были ранены 107 человек.
30 апреля в Кабуле прогремели два взрыва. Первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Второй взрыв произошел в том же районе примерно через 20 минут после первого, когда на место происшествия прибыли журналисты и службы экстренной помощи, взрывное устройство также привел в действие террорист-смертник. В результате терактов погибли 29 человек, в том числе журналисты и операторы, более 40 получили ранения.
22 апреля в Кабуле накануне парламентских выборов террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у центра для регистрации избирателей. Погибли 57 человек, 119 человек получили ранения. Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Погибли семь человек, десять пострадали.
21 марта в Кабуле в районе Али Абад перед входом в университет произошел теракт. Смертник подорвал себя в толпе людей, которые направлялись к шиитскому мавзолею в связи с празднованием жителями страны праздника наступления весны и нового года — Навруза. Не менее 29 человек погибли, еще 52 пострадали.
27 января взрыв прогремел в дипломатическом квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. По данным СМИ, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле. В результате теракта погибли 103 человека, еще 235 получили ранения.
20 января вооруженные боевики напали на Intercontinental Hotel в Кабуле. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев.
*Запрещенная в России террористическая организация
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАфганистан
 
 
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