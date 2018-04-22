Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 57

Люди переносят жертв раненых во время подрыва террориста-смертника в Кабуле, Афганистан. 22 апреля 2018

Люди переносят жертв раненых во время подрыва террориста-смертника в Кабуле, Афганистан. 22 апреля 2018

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в Кабуле выросло до 57, 119 человек получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на минздрав Афганистана.

Ранее сообщалось о 52 погибших и более 100 раненых.

Взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность, на западе столицы Афганистана в воскресенье утром. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность за нападение взяла группировка "Исламское государство"*.

Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в воскресенье в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Погибли семь человек, десять пострадали. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за этот инцидент.

Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Ашраф Гани предложил движению "Талибан"* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы* ответили на предложение отказом.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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