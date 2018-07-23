Число погибших при взрыве у аэропорта в Кабуле возросло до 23

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Число погибших при взрыве около аэропорта Кабула, который произошел вскоре после прибытия вице-президента Абдул-Рашида Дустума в воскресенье, увеличилось до 23, ранены 107 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 60 раненных.

Взрыв произошел около аэропорта имени Хамида Карзая в воскресенье, после прибытия вице- президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, бежавшего из страны из-за подозрений в пытках и похищении. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным полиции, ему не удалось добраться до Дустума, и он привел взрывное устройство в действие, когда был остановлен службами правопорядка.

Франс Пресс сообщает, что одной из жертв теракта стал работавший на агентство водитель, который направлялся на ночную смену.

Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за случившееся.

Дустум, в 2017 году уехавший в Турцию из-за подозрений в похищении и пытках своего политического противника, в понедельник возвратился в Афганистан и был встречен своими сторонниками.

Дустум подозревался в похищении на пять дней, сексуальных надругательствах и пытках над своим противником Ахмадом Ишчи (Ahmad Ishchi) в 2016 году в провинции Джаузджан на севере Афганистана. Официальных обвинений ему предъявлено не было, однако после начавшегося расследования в мае 2017 года Дустум временно покинул страну, чтобы избежать судебного преследования. Тогда представитель Дустума Башир Ахмад Тахьяндж (Bashir Ahmad Tahyanj) заявлял, что вице-президент отправился в Турцию для прохождения "медицинского обследования и встречи с семьей", после которого Дустум должен был вернуться домой.

В 2008 году Дустум уже обвинялся в похищении другого политического противника, который, предположительно, готовил на него покушение. Тогда Дустум вынужден был временно покинуть страну и отправился в Турцию, позднее он вернулся в Афганистан по требованию экс-президента Хамида Карзая.

*Террористическая организация, запрещенная в России