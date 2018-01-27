Число погибших при взрыве в дипломатическом квартале Кабула достигло 40

На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 27 января 2018

На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 27 января 2018

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Не менее 40 человек погибли, еще 140 получили ранения при взрыве в столице Афганистана Кабуле, передает телеканал 1TV со ссылкой на местное Министерство здравоохранения.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Ранее сообщалось о 17 погибших и 110 раненых.

По данным телеканала 1TV, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле. Радикальное движение "Талибан"* взяло ответственность за взрыв.

Российское посольство находится далеко от места теракта, информации о пострадавших россиянах нет.

* Террористическая организация, запрещена в России.