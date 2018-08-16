В Афганистане уточнили число погибших при взрыве в учебном заведении

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения Афганистана уточнило, что при взрыве в частном образовательном учреждении Кабула в среду погибли 34 человека, а не 48, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Официальный представитель министерства Вахид Маджру заявил телеканалу, что еще несколько десятков человек ранены.

Взрыв произошел в среду в частном образовательном учреждении Mawoud Academy на западе столицы Афганистана. По данным полиции, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник внутри здания, когда в заведении проходили занятия. Президент Афганистана Ашраф Гани поручил провести расследование.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли 48 человек, 67 получили ранения.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.