Число жертв теракта в Кабуле возросло до 29

Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018

Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018

КАБУЛ, 21 мар — РИА Новости. Не менее 29 человек погибли, еще 52 пострадали при взрыве в Кабуле, сообщил РИА Новости представитель минздрава Афганистана.

Ранее сообщалось о 26 погибших и 18 раненых.

Как заявил агентству представитель МВД страны Нусра Рахими, теракт произошел в районе Али Абад перед входом в университет Кабула. Смертник подорвал себя в толпе людей, которые направлялись к шиитскому мавзолею в связи с празднованием жителями страны праздника наступления весны и нового года — Навруза.