Госдеп подтвердил гибель американцев при атаке на гостиницу в Кабуле

ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Госдепартамент США в среду подтвердил гибель четырех американцев в результате нападения на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле 20 января.

"Мы можем подтвердить, что были убиты четыре гражданина США и двое ранены. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", — говорится в заявлении ведомства, поступившем в РИА Новости.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал 1TV. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".