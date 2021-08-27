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Крупные ЧП на военных складах в мире в 2016-2021 годах

Крупные ЧП на военных складах в мире в 2016-2021 годах - РИА Новости, 27.08.2021

Крупные ЧП на военных складах в мире в 2016-2021 годах

министерство обороны Казахстана сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Прогремело не... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:24

2021-08-27T13:24

2021-08-27T13:24

безопасность

справки

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202126 августа министерство обороны Казахстана сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Прогремело не менее десяти взрывов. По данным МЧС, пострадали около 90 человек, в том числе 49 спасателей. Погибли пять человек - начальник пожарной команды, сержант, ефрейтор, гражданский служащий военизированной охраны и военный прокурор в звании полковника.20207 октября днем в районе военных складов у поселка Желтухинский Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов и начались взрывы. Из соседних с арсеналом поселков Скопинского и Ряжского районов эвакуировали более 2,3 тысячи человек. В четырех близлежащих селах осколками полностью были уничтожены 29 домовладений. Из-за происшествия перекрывали федеральную трассу "Каспий". Пострадали 16 человек. Одна из пострадавших впоследствии скончалась в больнице.201915 ноября на арсенале в Балаклее Харьковской области Украины прогремело около 20 взрывов. ЧП произошло на территории технической базы, где в специально оборудованном котловане уничтожают боеприпасы, которые нельзя перевозить. В результате взрывов погибли двое военных, еще четверо (двое военнослужащих и два работниках Вооруженных сил) пострадали. 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края произошли пожар со взрывами. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. По информации краевого территориального центра медицины катастроф, общее количество пострадавших составило 40 человек. Погиб один человек. 24 июня у населенного пункта Арысь Туркестанской области Казахстана на одном из арсеналов произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Власти объявили в городе Арысь с населением 44,3 тысячи человек режим ЧС, жителей эвакуировали. В результате происшествия три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Пострадали более 160 человек, 89 из них госпитализировали. 20189 ноября на юго-востоке Турции в провинции Хаккар произошел взрыв на складе боеприпасов. В результате погибли четверо турецких военных, 20 получили ранения. 3 сентября на складе боеприпасов южноафриканской оборонно-промышленной компании Denel недалеко от Кейптауна произошел мощный взрыв. Погибли восемь человек. 6 июня на востоке Багдада в Ираке взорвался склад с боеприпасами. Взрыв произошел, когда боеприпасы переносили из мечети, где они хранились, в стоявшую поблизости машину. Погибли 10 человек, более 90 получили ранения. 20172 августа в селе Приморское Гудаутского района Абхазии произошло возгорание на складе с боеприпасами, за ним последовал взрыв большой мощности. Взрывной волной выбило стекла в находящихся неподалеку машинах, некоторые снаряды долетали до расположенных в непосредственной близости домов. По данным абхазского минздрава, пострадали 64 человека, в том числе двое детей. Более 30 пострадавших – граждане РФ. Две российские туристки погибли.23 марта на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области Украины, начался пожар. Пожар привел к их детонации, была организована семикилометровая "зона безопасности". По данным военной прокуратуры, причиной случившегося стала диверсия. Погибло два человека, еще пятеро человек пострадали. 20165 июня на армейском складе боеприпасов на Шри-Ланке на военной базе у города Салава, расположенного в 36 километрах к востоку от столицы страны Коломбо, из-за пожара произошло несколько взрывов. В результате взрыва один человек погиб, 47 потребовалась медицинская помощь. Большинство из госпитализированных после получения медицинской помощи были выписаны из больницы. По сообщениям СМИ, тысячи эвакуированных были вынуждены покинуть дома. 31 мая на складе с боеприпасами в индийском штате Махараштра прогремел взрыв и произошел крупный пожар. Издание India Today сообщало, что жертвами пожара стали 17 военнослужащих, еще 19 получили ранения. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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