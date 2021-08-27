Крупные ЧП на военных складах в мире в 2016-2021 годах
© Фото : МЧС РоссииПожар на складе в Рязани
© Фото : МЧС России
2021
26 августа министерство обороны Казахстана сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы.
Прогремело не менее десяти взрывов. По данным МЧС, пострадали около 90 человек, в том числе 49 спасателей. Погибли пять человек - начальник пожарной команды, сержант, ефрейтор, гражданский служащий военизированной охраны и военный прокурор в звании полковника.
Прогремело не менее десяти взрывов. По данным МЧС, пострадали около 90 человек, в том числе 49 спасателей. Погибли пять человек - начальник пожарной команды, сержант, ефрейтор, гражданский служащий военизированной охраны и военный прокурор в звании полковника.
2020
7 октября днем в районе военных складов у поселка Желтухинский Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов и начались взрывы. Из соседних с арсеналом поселков Скопинского и Ряжского районов эвакуировали более 2,3 тысячи человек. В четырех близлежащих селах осколками полностью были уничтожены 29 домовладений. Из-за происшествия перекрывали федеральную трассу "Каспий". Пострадали 16 человек. Одна из пострадавших впоследствии скончалась в больнице.
2019
15 ноября на арсенале в Балаклее Харьковской области Украины прогремело около 20 взрывов. ЧП произошло на территории технической базы, где в специально оборудованном котловане уничтожают боеприпасы, которые нельзя перевозить. В результате взрывов погибли двое военных, еще четверо (двое военнослужащих и два работниках Вооруженных сил) пострадали.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
Военные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края произошли пожар со взрывами. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. По информации краевого территориального центра медицины катастроф, общее количество пострадавших составило 40 человек. Погиб один человек.
24 июня у населенного пункта Арысь Туркестанской области Казахстана на одном из арсеналов произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Власти объявили в городе Арысь с населением 44,3 тысячи человек режим ЧС, жителей эвакуировали. В результате происшествия три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Пострадали более 160 человек, 89 из них госпитализировали.
2018
9 ноября на юго-востоке Турции в провинции Хаккар произошел взрыв на складе боеприпасов. В результате погибли четверо турецких военных, 20 получили ранения.
3 сентября на складе боеприпасов южноафриканской оборонно-промышленной компании Denel недалеко от Кейптауна произошел мощный взрыв. Погибли восемь человек.
6 июня на востоке Багдада в Ираке взорвался склад с боеприпасами. Взрыв произошел, когда боеприпасы переносили из мечети, где они хранились, в стоявшую поблизости машину. Погибли 10 человек, более 90 получили ранения.
2017
© РИА Новости / МЧС Республики Абхазия / Перейти в фотобанкНа месте взрыва боеприпасов склада Минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района
На месте взрыва боеприпасов склада Минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района
2 августа в селе Приморское Гудаутского района Абхазии произошло возгорание на складе с боеприпасами, за ним последовал взрыв большой мощности. Взрывной волной выбило стекла в находящихся неподалеку машинах, некоторые снаряды долетали до расположенных в непосредственной близости домов. По данным абхазского минздрава, пострадали 64 человека, в том числе двое детей. Более 30 пострадавших – граждане РФ. Две российские туристки погибли.
23 марта на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области Украины, начался пожар. Пожар привел к их детонации, была организована семикилометровая "зона безопасности". По данным военной прокуратуры, причиной случившегося стала диверсия. Погибло два человека, еще пятеро человек пострадали.
2016
5 июня на армейском складе боеприпасов на Шри-Ланке на военной базе у города Салава, расположенного в 36 километрах к востоку от столицы страны Коломбо, из-за пожара произошло несколько взрывов. В результате взрыва один человек погиб, 47 потребовалась медицинская помощь. Большинство из госпитализированных после получения медицинской помощи были выписаны из больницы. По сообщениям СМИ, тысячи эвакуированных были вынуждены покинуть дома.
© AP Photo / Eranga JayawardenaПоследствия взрыва на армейском складе боеприпасов, Шри-Ланка
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Последствия взрыва на армейском складе боеприпасов, Шри-Ланка
31 мая на складе с боеприпасами в индийском штате Махараштра прогремел взрыв и произошел крупный пожар. Издание India Today сообщало, что жертвами пожара стали 17 военнослужащих, еще 19 получили ранения.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости