В ЮАР при взрыве на складе боеприпасов погибли восемь человек

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Восемь человек погибли в результате взрыва на складе боеприпасов южноафриканской оборонно-промышленной компании Denel недалеко от Кейптауна, сообщает новостной портал News24 со ссылкой на пожарные службы.

Сообщается, что мощный взрыв произошел около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Ранее сообщалось о гибели четырех человек, спасатели устанавливали местонахождение еще шестерых.

Причина взрыва, по словам представителя экстренных служб Кейптауна Тео Лэйна, все еще выясняется.