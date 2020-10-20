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Всех пострадавших при взрывах на рязанском складе выписали из больниц
Все пострадавшие в результате взрывов боеприпасов в воинской части в Рязанской области выписаны из больниц, сообщил во вторник РИА Новости заведующий отделением РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:08
2020-10-20T15:22
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Все пострадавшие в результате взрывов боеприпасов в воинской части в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> выписаны из больниц, сообщил во вторник РИА Новости заведующий отделением территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.Взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов Западного военного округа в районе деревни Желтухино начались 7 октября и продолжались более 10 часов.Пострадали 16 человек, одна из местных жительниц впоследствии скончалась. В четырех близлежащих селах осколками полностью уничтожило 29 домовладений.Власти региона заявили, что эвакуированным будет предоставлена помощь на неотложные нужды в 10 тысяч рублей на жилое помещение. Выплаты начались с 9 октября. На 16 октября, на них претендовали 863 семьи.Кроме того, за частичную утрату имущества компенсация пострадавшим составит 50 тысяч рублей, за полную утрату имущества - 100 тысяч рублей. Гражданам, которым нанесен вред здоровью, в зависимости от его тяжести выплатят 400 тысяч, 200 тысяч или 20 тысяч рублей. Родственникам погибшей женщины заплатят миллион рублей.Дополнительные выплаты получат семьи с детьми, дома которых были полностью уничтожены, - по 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Деньги предполагается выделить из фонда социальной поддержки Рязанской области.
рязанская область
РИА Новости
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взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия

Всех пострадавших при взрывах на рязанском складе выписали из больниц

15:08 20.10.2020 (обновлено: 15:22 20.10.2020)
 
© МЧС РоссииНа месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© МЧС России
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ВОРОНЕЖ, 20 окт – РИА Новости. Все пострадавшие в результате взрывов боеприпасов в воинской части в Рязанской области выписаны из больниц, сообщил во вторник РИА Новости заведующий отделением территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.
Взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов Западного военного округа в районе деревни Желтухино начались 7 октября и продолжались более 10 часов.
Пострадали 16 человек, одна из местных жительниц впоследствии скончалась. В четырех близлежащих селах осколками полностью уничтожило 29 домовладений.
"Да, все выписаны. Никого больше нет [в больницах]", - сказал собеседник агентства.
Взрывы и пожар на складе боеприпасов в Рязанской области
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области

Боеприпасы разрывались сначала каждые пять-десять секунд, к вечеру среды интенсивность снизилась, однако взрывы не прекращались весь следующий день.

Сотрудники МЧС недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области
1 из 12

Боеприпасы разрывались сначала каждые пять-десять секунд, к вечеру среды интенсивность снизилась, однако взрывы не прекращались весь следующий день.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Снаряды на горящих военных складах находились на 43 открытых площадках.

Взрывы на бывших военных складах в Рязанской области
2 из 12

Снаряды на горящих военных складах находились на 43 открытых площадках.

© МЧС РФ
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© Фото : МЧС России

В нескольких населенных пунктах в результате взрывов были повреждены жилые дома.

Группировка сил и средств МЧС России в Рязанской области
3 из 12

В нескольких населенных пунктах в результате взрывов были повреждены жилые дома.

© Фото : МЧС России
© МЧС России

В Скопинском и Ряжском районах Рязанской области ввели режим ЧС.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
4 из 12

В Скопинском и Ряжском районах Рязанской области ввели режим ЧС.

© МЧС России
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Глава МЧС Евгений Зиничев и замминистра обороны Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП.

Министр МЧС России Евгений Зиничев и заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП в Рязанской области.
5 из 12

Глава МЧС Евгений Зиничев и замминистра обороны Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области

Все меры по эвакуации из опасного района были приняты, сообщил губернатор региона Николай Любимов.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
6 из 12

Все меры по эвакуации из опасного района были приняты, сообщил губернатор региона Николай Любимов.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
© Фото : МЧС России

Людей отправили в центры временного размещения. Региональному Минздраву поручили организовать там дежурство бригад скорой помощи.

Ситуация на месте ЧС в Рязанской области
7 из 12

Людей отправили в центры временного размещения. Региональному Минздраву поручили организовать там дежурство бригад скорой помощи.

© Фото : МЧС России
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области

За медпомощью обратились более 20 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания и головной болью. Госпитализированы 16 человек.

Сотрудники МЧС недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области
8 из 12

За медпомощью обратились более 20 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания и головной болью. Госпитализированы 16 человек.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
© Фото : МЧС России

Пожар в арсенале тушат порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, в том числе четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

Группировка сил и средств МЧС России в Рязанской области
9 из 12

Пожар в арсенале тушат порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, в том числе четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

© Фото : МЧС России
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области

Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС сбросили на очаг возгорания 126 тонн воды.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
10 из 12

Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС сбросили на очаг возгорания 126 тонн воды.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области

К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
11 из 12

К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
© Фото : МЧС России

Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов.

Ситуация на месте ЧС в Рязанской области
12 из 12

Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов.

© Фото : МЧС России
1 из 12

Боеприпасы разрывались сначала каждые пять-десять секунд, к вечеру среды интенсивность снизилась, однако взрывы не прекращались весь следующий день.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
2 из 12

Снаряды на горящих военных складах находились на 43 открытых площадках.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
3 из 12

В нескольких населенных пунктах в результате взрывов были повреждены жилые дома.

© Фото : МЧС России
4 из 12

В Скопинском и Ряжском районах Рязанской области ввели режим ЧС.

© МЧС России
5 из 12

Глава МЧС Евгений Зиничев и замминистра обороны Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Все меры по эвакуации из опасного района были приняты, сообщил губернатор региона Николай Любимов.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
7 из 12

Людей отправили в центры временного размещения. Региональному Минздраву поручили организовать там дежурство бригад скорой помощи.

© Фото : МЧС России
8 из 12

За медпомощью обратились более 20 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания и головной болью. Госпитализированы 16 человек.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
9 из 12

Пожар в арсенале тушат порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, в том числе четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

© Фото : МЧС России
10 из 12

Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС сбросили на очаг возгорания 126 тонн воды.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
11 из 12

К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
12 из 12

Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов.

© Фото : МЧС России
Власти региона заявили, что эвакуированным будет предоставлена помощь на неотложные нужды в 10 тысяч рублей на жилое помещение. Выплаты начались с 9 октября. На 16 октября, на них претендовали 863 семьи.
Кроме того, за частичную утрату имущества компенсация пострадавшим составит 50 тысяч рублей, за полную утрату имущества - 100 тысяч рублей. Гражданам, которым нанесен вред здоровью, в зависимости от его тяжести выплатят 400 тысяч, 200 тысяч или 20 тысяч рублей. Родственникам погибшей женщины заплатят миллион рублей.
Дополнительные выплаты получат семьи с детьми, дома которых были полностью уничтожены, - по 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Деньги предполагается выделить из фонда социальной поддержки Рязанской области.
 
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Взрывы на складах в Рязанской областиРязанская областьПроисшествия
 
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