https://ria.ru/20201020/sklad-1580662424.html

Всех пострадавших при взрывах на рязанском складе выписали из больниц

Все пострадавшие в результате взрывов боеприпасов в воинской части в Рязанской области выписаны из больниц, сообщил во вторник РИА Новости заведующий отделением РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:08

2020-10-20T15:08

2020-10-20T15:22

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Все пострадавшие в результате взрывов боеприпасов в воинской части в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> выписаны из больниц, сообщил во вторник РИА Новости заведующий отделением территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.Взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов Западного военного округа в районе деревни Желтухино начались 7 октября и продолжались более 10 часов.Пострадали 16 человек, одна из местных жительниц впоследствии скончалась. В четырех близлежащих селах осколками полностью уничтожило 29 домовладений.Власти региона заявили, что эвакуированным будет предоставлена помощь на неотложные нужды в 10 тысяч рублей на жилое помещение. Выплаты начались с 9 октября. На 16 октября, на них претендовали 863 семьи.Кроме того, за частичную утрату имущества компенсация пострадавшим составит 50 тысяч рублей, за полную утрату имущества - 100 тысяч рублей. Гражданам, которым нанесен вред здоровью, в зависимости от его тяжести выплатят 400 тысяч, 200 тысяч или 20 тысяч рублей. Родственникам погибшей женщины заплатят миллион рублей.Дополнительные выплаты получат семьи с детьми, дома которых были полностью уничтожены, - по 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Деньги предполагается выделить из фонда социальной поддержки Рязанской области.

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия