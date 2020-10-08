https://ria.ru/20201008/ryazan-1578776585.html

Взрывы и пожар на складе боеприпасов в Рязанской области

Недалеко от поселка Желтухинский в Рязанской области в среду днем начался пожар, огонь перекинулся на площадку, где хранились артиллерийские боеприпасы. Начали... РИА Новости, 08.10.2020

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взрывы на складах в рязанской области

взрывы

рязанская область

боеприпасы

фото

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Недалеко от поселка Желтухинский в Рязанской области в среду днем начался пожар, огонь перекинулся на площадку, где хранились артиллерийские боеприпасы. Начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие. Кадры с места происшествия — в подборке Ria.ru.

рязанская область

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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