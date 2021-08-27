https://ria.ru/20210827/kazakhstan-1747453289.html
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до пяти
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до пяти - РИА Новости, 27.08.2021
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до пяти
Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане увеличилось до пяти, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T08:43
2021-08-27T08:43
2021-08-27T10:57
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 27 авг — РИА Новости. Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане увеличилось до пяти, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики."Начальник пожарной команды старшина контрактной службы Надирбеков Еркин Ерикбаевич, 1992 года рождения, непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов. После взрыва погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось о четырех погибших: сержанте, ефрейторе, гражданском служащем военизированной охраны и военном прокуроре в звании полковника.Склад воинской части в Жамбылской области, где хранятся инженерные боеприпасы, загорелся накануне вечером. Прогремело не менее десяти взрывов. По данным МЧС, пострадали около 90 человек, в том числе 49 спасателей. Утром в больницах оставались 28 пострадавших, шестеро из них — в тяжелом состоянии. Жителей окрестных сел эвакуировали. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Министр обороны Казахстана заявил, что готов подать в отставку.Тушение пожара все еще продолжается.
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в мире, казахстан
08:43 27.08.2021 (обновлено: 10:57 27.08.2021)
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до пяти
Число погибших в результате взрывов в воинской части в Казахстане выросло до пяти
НУР-СУЛТАН, 27 авг — РИА Новости.
Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане
увеличилось до пяти, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.
"Начальник пожарной команды старшина контрактной службы Надирбеков Еркин Ерикбаевич, 1992 года рождения, непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов. После взрыва погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о четырех погибших: сержанте, ефрейторе, гражданском служащем военизированной охраны и военном прокуроре в звании полковника.
Склад воинской части в Жамбылской области
, где хранятся инженерные боеприпасы, загорелся накануне вечером. Прогремело не менее десяти взрывов. По данным МЧС, пострадали около 90 человек, в том числе 49 спасателей. Утром в больницах оставались 28 пострадавших, шестеро из них — в тяжелом состоянии.
Жителей окрестных сел эвакуировали. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих.
Министр обороны Казахстана заявил, что готов подать в отставку.
Тушение пожара все еще продолжается.