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Четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане
Четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане - РИА Новости, 27.08.2021
Четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане
Четверо военнослужащих погибли при ликвидации последствий пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана на юге... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T06:39
2021-08-27T06:39
2021-08-27T06:39
в мире
казахстан
жамбылская область
нурлан ермекбаев
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АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Четверо военнослужащих погибли при ликвидации последствий пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана на юге республики, сообщил министр обороны страны Нурлан Ермекбаев."К сожалению, четыре военнослужащих при ликвидации последствий погибли", - сказал Ермекбаев на брифинге.Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее шести взрывов. По данным областной администрации, в больницы поступили 66 пострадавших. Минобороны сообщало о 12 пострадавших военнослужащих. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Жители окрестных сел эвакуированы. По состоянию на утро пятницы, пожар продолжается.
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в мире, казахстан, жамбылская область, нурлан ермекбаев
Четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане
Министр обороны Казахстана Ермекбаев: четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов