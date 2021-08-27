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Четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане

Четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане - РИА Новости, 27.08.2021

Четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане

Четверо военнослужащих погибли при ликвидации последствий пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана на юге... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T06:39

2021-08-27T06:39

2021-08-27T06:39

в мире

казахстан

жамбылская область

нурлан ермекбаев

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АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Четверо военнослужащих погибли при ликвидации последствий пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана на юге республики, сообщил министр обороны страны Нурлан Ермекбаев."К сожалению, четыре военнослужащих при ликвидации последствий погибли", - сказал Ермекбаев на брифинге.Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее шести взрывов. По данным областной администрации, в больницы поступили 66 пострадавших. Минобороны сообщало о 12 пострадавших военнослужащих. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Жители окрестных сел эвакуированы. По состоянию на утро пятницы, пожар продолжается.

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казахстан

жамбылская область

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в мире, казахстан, жамбылская область, нурлан ермекбаев