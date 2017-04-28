Под Харьковом скончалась пострадавшая при пожаре на военном складе
11:0928.04.2017
(обновлено: 11:39 28.04.2017)
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КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Женщина, пострадавшая в результате взрывов на складе с боеприпасами в Балаклее под Харьковом, умерла в больнице, сообщается на сайте харьковского телеканала "АТН" со ссылкой на Балаклейскую районную администрацию.
Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области начался в ночь на 23 марта. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". Замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский 24 марта заявил, что пожар полностью потушен. Ранее сообщалось, что из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пятеро человек пострадали.
"В больнице Балаклеи умерла пострадавшая в результате взрывов на арсенале женщина", — сообщается на сайте.
По данным телеканала, женщина 1962 года рождения скончалась 25 апреля.
© Фото : ГСЧС УкраиныПожар начался в ночь на четверг на украинских военных складах в городе Балаклея Харьковской области.
Пожар начался в ночь на четверг на украинских военных складах в городе Балаклея Харьковской области.
© AP Photo / Ministry of Emergency Situations press serviceПо словам военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, на складах хранилось порядка 138 тонн боеприпасов, в том числе танковые и артиллерийские снаряды калибром 125 и 152 миллиметров.
По словам военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, на складах хранилось порядка 138 тонн боеприпасов, в том числе танковые и артиллерийские снаряды калибром 125 и 152 миллиметров.
Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. 23 марта 2017.
© AP Photo / Ministry of Emergency Situations press serviceВ связи с пожаром украинская военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "халатность", а Служба безопасности Украины - по статье "диверсия".
В связи с пожаром украинская военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "халатность", а Служба безопасности Украины - по статье "диверсия".
© Фото : ГСЧС УкраиныНачать тушение пожара на военном складе в Харьковской области пока невозможно из-за продолжающейся детонации боеприпасов.
Начать тушение пожара на военном складе в Харьковской области пока невозможно из-за продолжающейся детонации боеприпасов.
Из расположенных рядом с Балаклеей населенных пунктов уже эвакуировано около 20 тысяч человек.
© Фото : ГСЧС УкраиныДля населения, вынужденного покинуть свои дома из-за пожара, под Харьковом открыли шесть эвакуационных пунктов.
Для населения, вынужденного покинуть свои дома из-за пожара, под Харьковом открыли шесть эвакуационных пунктов.
© Фото : ГСЧС УкраиныНародный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич считает, что взрыв на военном складе может быть умышленным, чтобы скрыть хищение вооружений.
Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич считает, что взрыв на военном складе может быть умышленным, чтобы скрыть хищение вооружений.