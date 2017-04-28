Под Харьковом скончалась пострадавшая при пожаре на военном складе

Пожар на складе боеприпасов на Украине (100)

Останки сгоревшей ракеты во дворе жилого дома, пострадавшего в результате пожара на военных складах боеприпасов в Харьковской области

Останки сгоревшей ракеты во дворе жилого дома, пострадавшего в результате пожара на военных складах боеприпасов в Харьковской области

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Женщина, пострадавшая в результате взрывов на складе с боеприпасами в Балаклее под Харьковом, умерла в больнице, сообщается на сайте харьковского телеканала "АТН" со ссылкой на Балаклейскую районную администрацию.

Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области начался в ночь на 23 марта. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". Замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский 24 марта заявил, что пожар полностью потушен. Ранее сообщалось, что из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пятеро человек пострадали.

"В больнице Балаклеи умерла пострадавшая в результате взрывов на арсенале женщина", — сообщается на сайте.

По данным телеканала, женщина 1962 года рождения скончалась 25 апреля.