https://ria.ru/20210821/diplomatiya-1746600950.html

Межгосударственные отношения России и Казахстана

Межгосударственные отношения России и Казахстана - РИА Новости, 21.08.2021

Межгосударственные отношения России и Казахстана

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T03:52

2021-08-21T03:52

2021-08-21T03:52

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казахстан

россия

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Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются обширной договорно-правовой базой (подписано более 300 договоров и соглашений). Базовые российско-казахстанские документы – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (1998), Протокол о внесении изменений в Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1992 года (2012), Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (2013).Между двумя странами поддерживаются интенсивные политические контакты на высшем и высоком уровнях. Регулярно проводятся телефонные разговоры лидеров двух стран и по линии глав правительств.3 апреля 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, актуальные вопросы региональной повестки дня. Визит Касым-Жомарта Токаева в Россию стал его первой зарубежной поездкой после вступления в должность президента. 28-29 мая президент России Владимир Путин посетил Казахстан, где принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию ЕАЭС. Путин также встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 7 сентября Владимир Путин принял Нурсултана Назарбаева в Кремле. Обсуждались вопросы российско-казахстанского партнерства, региональная и международная проблематика. 3 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. "На полях" заседания клуба состоялась встреча Владимира Путина Касым-Жомарта Токаева. 7 ноября состоялась встреча Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим в Омск с рабочим визитом для участия в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.10 марта 2020 года Москву с рабочим визитом посетил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Состоялась встреча с Владимиром Путиным. Назарбаеву также была вручена высшая общественная награда МГУ – "Звезда Московского университета". 24 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад на Красной площади в честь 75-летия Великой Победы. После парада состоялась краткая беседа "на ногах" Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. 30 июня 2021 года состоялась встреча Владимира Путина и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который находился в России с рабочим визитом. Осуществляется сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ, ОДКБ и ШОС. В связи с пандемией COVID-19 встречи проходят в формате видеоконференций.Поддерживается активный диалог на уровне глав правительств, министерств и ведомств двух стран.31 января 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин совершил свой первый зарубежный визит в качестве премьер-министра в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.Состоялась встреча с премьером Казахстана Аскаром Маминым, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 17 июля главы правительств двух стран провели встречу в Минске (Белоруссия) по завершении заседания Евразийского межправительственного совета. 7 октября премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетил Россию с рабочим визитом. Состоялись переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Москву также встретился с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и с руководителями российских госкорпораций. 4 февраля 2021 года премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин посетил Алма-Ату для участия в заседании глав правительств стран Евразийского экономического союза. В рамках визита состоялась встреча с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Очередные рабочие встречи Михаила Мишустина и Аскара Мамина состоялись 22 марта в Москве и 28 апреля в Казани. 18-19 августа 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин вновь посетил Казахстан с рабочим визитом. 18 августа состоялись переговоры с премьером Казахстана Аскаром Маминым, по итогам которых был подписан ряд документов. 19 августа Михаил Мишустин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами.8-9 октября 2019 министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Нур-Султан с официальным визитом. Глава российского МИД был принят президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, также состоялись переговоры с министром иностранных дел Казахстан Мухтаром Тлеуберди. 9 июня 2020 года в режиме видеоконференцсвязи прошли переговоры Сергея Лаврова с Мухтаром Тлеуберди. 9-10 сентября делегация Казахстана во главе с министром иностранных дел Тлеуберди посетила Москву для участия в заседании СМИД (Совет министров иностранных дел) ШОС. Состоялась двусторонняя встреча Сергея Лаврова и Мухтара Тлеуберди. 7-8 апреля 2021 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Казахстан с рабочим визитом. Состоялись переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. Сергей Лавров также был принят президентом Казахстана Токаевым. 6 марта 2020 года Казахстан посетил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Состоялась встреча с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым. Дмитрий Медведев также встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым главой республики Нурсултаном Назарбаевым. Осуществляется межпарламентское взаимодействие.23-24 сентября 2019 года председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин посетил Казахстан, где принял участие в совещании спикеров парламентов стран Евразии. Вячеслав Володин провел встречу с председателем сената Казахстана Даригой Назарбаевой. Он также был принят первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 22 октября спикер сената парламента Казахстана (2019-2020) Дарига Назарбаева посетила с официальным визитом Москву. Состоялись встречи с премьер-министром РФ (2012-2020) Дмитрием Медведевым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Дарига Назарбаева вручила Валентине Матвиенко орден "Достык" I степени, которым, в соответствии с указом президента Казахстана, председатель Совета Федерации была награждена за вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. В ходе визита Дарига Назарбаева также встретилась с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 сказалась на российско-казахстанском сотрудничестве в законодательной сфере, сократив возможности развития межпартийного и межпарламентского взаимодействия.С 2010 года Россия, Казахстан и Белоруссия объединились в Таможенный союз. С 1 января 2012 года действует Единое экономическое пространство, что придало дополнительный импульс более широким интеграционным процессам на постсоветском пространстве. 29 мая 2014 года в Астане (ныне Нур-Султан) подписан Договор о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 1 января 2015 года. Стратегическое партнерство России и Казахстана динамично развивается и охватывает все новые направления торгово-экономической кооперации, сотрудничества в наукоемкой сфере энергетики, транспорта и космоса. Свидетельством общей заинтересованности в дальнейшем сближении Москвы и Астаны является утвержденный 9 ноября 2018 года президентами России и Казахстана План совместных действий на 2019-2021 годы, определяющий первоочередные задачи двустороннего взаимодействия.Прочную основу двустороннего взаимодействия образуют глубоко структурированные торгово-экономические связи. Россия традиционно сохраняет за собой первое место среди партнеров Казахстана (доля в общем объеме казахстанской внешней торговли в 2020 году – 20,9%). В 2020 году удалось не допустить значительного сокращения товарооборота: он уменьшился лишь на 4,7% – до 19 миллиардов долларов. При этом объем российского экспорта составил 14,031 миллиарда долларов, импорта – 5,034 миллиарда долларов.По итогам первого полугодия 2021 года объем взаимной торговли России и Казахстана составил 11,74 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 8,8 миллиарда долларов), в том числе российского экспорта – 8,28 миллиарда долларов и импорта – 3,459 миллиарда долларов. В числе экспортируемых Россией в Казахстан товаров машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них и др.Импорт России из Казахстана состоит в основном из минеральных продуктов, металлов и изделий из них, продукции химической промышленности, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья и др.С 1997 года функционирует российско-казахстанская Межправительственная комиссия по сотрудничеству (МПК). 22-е заседание Межправкомиссии состоялось 10 и 24 ноября 2020 года (в формате видеоконференции).Ключевая область экономического взаимодействия – топливно-энергетический комплекс.Осуществляется совместная работа на крупнейших месторождениях Казахстана, включая "Кумколь", "Карачаганак", "Курмангазы" и "Тенгиз", реализуются двусторонние проекты по освоению нефтегазоперспективных структур "Имашевское", "Хвалынское" и "Центральное". В 2019 году были достигнуты договоренности об участии российского бизнеса в разработке двух блоков в казахстанской части Каспия "Женис" и "1-Р-2".Укреплению двусторонних отношений способствуют взаимовыгодные проекты по доставке казахстанской нефти в Европу. В 2020 году через систему Каспийского трубопроводного консорциума (на 50% принадлежит правительствам России и Казахстана) экспортировано 59,027 миллиона тонн нефти, по нефтепроводу "Узень-Атырау-Самара" – 14,478 миллиона тонн. В свою очередь, порядка 10 миллионов тонн российской нефти ежегодно отправляется на рынок КНР по казахстанской системе нефтепроводов.Согласно официальной статистике, Россия с 2005 года инвестировала в Казахстан около 14 миллиардов долларов, а Казахстан в Россию – порядка четырех миллиардов долларов. Однако, по различным экспертным оценкам, фактические капиталовложения российского бизнеса в Казахстане значительно выше и составляют более 40 миллиардов долларов.Российские предприятия присутствуют в различных отраслях экономики Казахстана: производство минеральных удобрений в Жамбылской области ("ЕвроХим"), золотодобыча в Восточно-Казахстанской области ("Полиметалл"), оказание телекоммуникационных услуг ("Билайн"), сборка автомобилей "Лада" в Усть-Каменогорске ("АвтоВАЗ"), добыча руд цветных металлов ("Русская медная компания") и угля ("РУСАЛ"), производство стального проката в Костанайской области ("Евраз"), строительство фармацевтического комплекса в Караганде ("Фармстандарт"), выпуск сельхозтехники в Кокшетау ("Ростсельмаш"), завод по производству смазочных материалов в Алматинской области (ООО "ЛЛК-Интернешнл", дочерняя структура ПАО "Лукойл"), сборочное предприятие по выпуску тракторов "Кировец" в Костанае (АО "Петербургский тракторный завод").Осуществляется сотрудничество в космической области. Россия арендует расположенный в Казахстане комплекс "Байконур". В августе 2018 года в рамках форума "Армия-2018" Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса "Союз-5". В настоящее время идет согласование договора между заказчиком этого проекта, которым является казахстанская сторона, и российскими предприятиями, которые будут выполнять работы по проектированию комплекса и его строительству, с привлечением казахстанских предприятий. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года. По предложению президента России Владимира Путина стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт" в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Россия и Казахстан сотрудничают в военной и военно-технической областях. Осуществляются поставки в Казахстан вооружения российского производства, оказывается содействие в ремонте и модернизации казахстанской военной техники. Россия арендует на территории Казахстана военно-испытательные полигоны.Холдинг "Вертолеты России" в начале 2019 года подписал контракт с компанией "Казахстан инжиниринг" и Авиаремонтным заводом №405, в соответствии с которым будет организована сборка вертолетов Ми-8АМТ и Ми-171 в Казахстане, а также создана система поддержки жизненного цикла вертолетов, налажено обучение местных специалистов. В ближайшие пять лет Казахстан получит 45 вертолето-комплектов Ми-8АМТ и Ми-171.В декабре 2020 года на территории Авиаремонтного завода №405 в Алма-Ате презентовали первый вертолет казахстанской сборки МИ-8АМТ. На территории Казахстана также разворачивается производство модернизированной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103М. Соответствующее соглашение подписали Авиакомплекс им. С.В. Ильюшина и Казахстанский авиационный завод. Планируется, что поставка серийной продукции начнется в 2022 году. Совершенствуется Единая региональная система ПВО России и Казахстана, за последние годы увеличилось количество совместных мероприятии боевой подготовки. Военнослужащие Казахстана обучаются в вузах Минобороны России. На 2021/22 учебный год выделены 633 места в российских вузах для подготовки военнослужащих в Вооруженные силы Казахстана, из них 103 – на льготной основе и остальные – на безвозмездной основе. Особое значение придается дальнейшему укреплению прямых связей между предприятиями российских и казахстанских регионов.Традиционным стало проведение тематических ежегодных форумов межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. XVI форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана прошел в Омске 6-7 ноября 2019 года. Семнадцатый форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России должен был пройти в ноябре 2020 года, однако мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Осуществляется сотрудничество в гуманитарной сфере. В феврале 2021 года Казахстан зарегистрировал двухкомпонентную российскую вакцину "Спутник V" и организовал ее выпуск на "Карагандинском фармацевтическом комплексе" при поддержке технологического трансфера со стороны РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.Россия и Казахстан расширяют сотрудничество в сфере образования. Стороны взаимно заинтересованы в создании на территории Казахстана филиалов ведущих российских вузов. В настоящее время в Казахстане уже функционируют Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, филиал МАИ "Восход" в городе Байконур, Усть-Каменогорский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Костанайский филиал Челябинского государственного университета, Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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