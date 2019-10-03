Президент Казахстана отметил роль России в решении глобальных проблем

"Я хотел бы сказать несколько слов о России. Россия, на мой взгляд, это великое государство. Никто не сможет отрицать тот факт, что в современном мире без конструктивного участия России ни одна ключевая проблема, будь это глобальная проблема или региональная проблема, решаться не могут", - сказал Токаев на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".