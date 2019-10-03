Президент Казахстана отметил роль России в решении глобальных проблем

СОЧИ, 3 окт – РИА Новости. Ни одна глобальная или региональная проблема не может быть решена без участия России, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Я хотел бы сказать несколько слов о России. Россия, на мой взгляд, это великое государство. Никто не сможет отрицать тот факт, что в современном мире без конструктивного участия России ни одна ключевая проблема, будь это глобальная проблема или региональная проблема, решаться не могут", - сказал Токаев на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, в этом ключевая заслуга принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.
"Заверяю данную аудиторию, что со стороны Казахстана мы будем последовательно выполнять свои обязанности, обязательства согласно двусторонним соглашениям, а также соглашениям, которые мы подписали в рамках интеграционных процессов ", - добавил Токаев.