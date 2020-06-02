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РИА Наука
2020-06-02T08:28
https://ria.ru/20200602/1572326034.html
Название комплекса "Назарбаевский старт" прижилось, считают в Роскосмосе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570555279_0:192:1491:1031_1036x0_80_0_0_3de9a9b0e2e0f024b8998903fd48fc51.jpg
РИА Новости

Название комплекса "Назарбаевский старт" прижилось, считают в Роскосмосе

08:28 02.06.2020
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с ТГК "Прогресс МС-14"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с ТГК Прогресс МС-14
© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос
Перейти в фотобанк
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с ТГК "Прогресс МС-14". Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 2 июн - РИА Новости. Название космического ракетного комплекса "Назарбаевский старт" де-факто прижилось, и рано или поздно оно будет закреплено в межправительственном соглашении, считает представитель Роскосмоса в Казахстане Анатолий Красников.
Ранее Роскосмос сообщил, что ракетно-космический комплекс "Байтерек" назовут в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после предложения об этом президента России Владимира Путина. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".
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"Для того чтобы переименовать ракетно-космический комплекс официально в "Назарбаевский старт", мы должны внести изменение в межправительственное соглашение по созданию этого комплекса и, естественно, это процесс достаточно длительный и не решается в течение нескольких дней", - сказал Красников в ходе онлайн-брифинга на площадке международного информационного агентства и радио Sputnik.
Он отметил, что инициатива Владимира Путина о переименовании комплекса "Байтерек" в честь первого президента Казахстана "нашла живой отклик у казахстанских партнеров, понравилась и российским специалистам космической отрасли".
"Хочу сказать, что это название уже де-факто практически прижилось неофициально, мы в повседневной нашей работе, в ежедневных совещаниях, переговорах очень часто употребляем название "Назарбаевский старт". Я надеюсь, что рано или поздно, конечно, оно будет официально закреплено в межправительственном соглашении", - сказал Красников.
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