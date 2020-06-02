Название комплекса "Назарбаевский старт" прижилось, считают в Роскосмосе

НУР-СУЛТАН, 2 июн - РИА Новости. Название космического ракетного комплекса "Назарбаевский старт" де-факто прижилось, и рано или поздно оно будет закреплено в межправительственном соглашении, считает представитель Роскосмоса в Казахстане Анатолий Красников.
Ранее Роскосмос сообщил, что ракетно-космический комплекс "Байтерек" назовут в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после предложения об этом президента России Владимира Путина. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".
"Для того чтобы переименовать ракетно-космический комплекс официально в "Назарбаевский старт", мы должны внести изменение в межправительственное соглашение по созданию этого комплекса и, естественно, это процесс достаточно длительный и не решается в течение нескольких дней", - сказал Красников в ходе онлайн-брифинга на площадке международного информационного агентства и радио Sputnik.
Он отметил, что инициатива Владимира Путина о переименовании комплекса "Байтерек" в честь первого президента Казахстана "нашла живой отклик у казахстанских партнеров, понравилась и российским специалистам космической отрасли".
"Хочу сказать, что это название уже де-факто практически прижилось неофициально, мы в повседневной нашей работе, в ежедневных совещаниях, переговорах очень часто употребляем название "Назарбаевский старт". Я надеюсь, что рано или поздно, конечно, оно будет официально закреплено в межправительственном соглашении", - сказал Красников.