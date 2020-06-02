Название комплекса "Назарбаевский старт" прижилось, считают в Роскосмосе

НУР-СУЛТАН, 2 июн - РИА Новости. Название космического ракетного комплекса "Назарбаевский старт" де-факто прижилось, и рано или поздно оно будет закреплено в межправительственном соглашении, считает представитель Роскосмоса в Казахстане Анатолий Красников.

"Хочу сказать, что это название уже де-факто практически прижилось неофициально, мы в повседневной нашей работе, в ежедневных совещаниях, переговорах очень часто употребляем название "Назарбаевский старт". Я надеюсь, что рано или поздно, конечно, оно будет официально закреплено в межправительственном соглашении", - сказал Красников.