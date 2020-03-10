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Путин назвал отношения России и Казахстана стратегическим альянсом
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РИА Новости

Путин назвал отношения России и Казахстана стратегическим альянсом

20:17 10.03.2020 (обновлено: 20:24 10.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявил, что в отношениях двух стран сложился стратегический альянс, который продолжает успешно развиваться.
Ранее о встрече Путина и Назарбаева сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В начале встречи Путин поприветствовал Назарбаева. Он поблагодарил, что тот развивает "свое детище", к которому российский лидер отнес не только создание современного Казахстана, но и инициированный первым президентом этой страны Евразийский экономический союз.
"В наших двусторонних отношениях с вашей подачи сложился стратегический альянс, стратегическое партнерство между Россией и Казахстаном. Это партнерство успешно развивается, у нас продолжается политический диалог, мы регулярно встречаемся с президентом, у нас ритмично работают правительства", - сказал российский лидер.
При этом он отметил, что между странами растет товарооборот. "В прошлом году вырос на 19,6%, достиг почти 20 миллиардов. В общем и целом, мне кажется, это хорошие показатели, и у нас есть хорошие перспективы дальнейшего развития", - заключил Путин.
В свою очередь Назарбаев отметил, что время сейчас "бурное", в мире происходят большие события.
"Котировки на энергоносители упали, в Думе (РФ) идет обсуждение проекта изменений в конституцию. Большие события происходят. Я наблюдаю за всем этим. Думаю, сегодня вы подняли вопрос, который мне нравится", - сказал Назарбаев.
Он отметил, что работает с Путиным больше 20 лет, сложились стабильные межгосударственные отношения.
"У нас примерные отношения. С вашей подачи я стал почетным председателем ЕАЭС", - сказал он, отметив большую перспективу союза.
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