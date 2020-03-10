Путин назвал отношения России и Казахстана стратегическим альянсом

Президент РФ Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время встречи

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в ходе встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявил, что в отношениях двух стран сложился стратегический альянс, который продолжает успешно развиваться.

В начале встречи Путин поприветствовал Назарбаева. Он поблагодарил, что тот развивает "свое детище", к которому российский лидер отнес не только создание современного Казахстана, но и инициированный первым президентом этой страны Евразийский экономический союз.

"В наших двусторонних отношениях с вашей подачи сложился стратегический альянс, стратегическое партнерство между Россией и Казахстаном. Это партнерство успешно развивается, у нас продолжается политический диалог, мы регулярно встречаемся с президентом, у нас ритмично работают правительства", - сказал российский лидер.

При этом он отметил, что между странами растет товарооборот. "В прошлом году вырос на 19,6%, достиг почти 20 миллиардов. В общем и целом, мне кажется, это хорошие показатели, и у нас есть хорошие перспективы дальнейшего развития", - заключил Путин.

В свою очередь Назарбаев отметил, что время сейчас "бурное", в мире происходят большие события.

"Котировки на энергоносители упали, в Думе (РФ) идет обсуждение проекта изменений в конституцию. Большие события происходят. Я наблюдаю за всем этим. Думаю, сегодня вы подняли вопрос, который мне нравится", - сказал Назарбаев.

Он отметил, что работает с Путиным больше 20 лет, сложились стабильные межгосударственные отношения.